Los que se inician en el running van a agradecer tener estas zapatillas Adidas perfectas para principiantes

Con una valoración media de 4,4 estrellas después de más de 8.000 reseñas en Amazon, este modelo de Adidas se ha convertido en uno de los favoritos de los usuarios

Correr es un deporte que cada vez está más de moda entre personas de todas las edades. Aunque comenzar siempre es la parte más complicada y en la que más dudas le entran a la mayoría de las personas que se proponen iniciarse en este deporte: qué zapatillas elegir, dónde es el mejor lugar para salir a correr en mi ciudad, debo comprarme un reloj inteligente para medir mis pulsaciones... Lo recomendable, sobre todo cuando uno está empezando y no sabe todavía si realmente le gusta el deporte o no, es empezar poco a poco, corriendo por zonas que te resulten agradables y con unas zapatillas que tengan una buena relación calidad-precio; no necesitas que sean las más técnicas, pero sí un modelo que proteja tus pies mientras corres.

Estas zapatillas de running de Adidas están diseñadas para esas personas que no quieren gastarse mucho dinero en sus primeras zapatillas de correr, pero buscan algo que sea cómodo, se ajuste bien al pie y tenga una buena amortiguación. Además, durante un tiempo limitado tienen un 37% de descuento.

La amortiguación necesaria para correr y caminar

Una de las características principales en las que debes fijarte a la hora de comprar tus primeras zapatillas de correr es en la amortiguación. Este modelo cuenta con una mediasuela Cloudfoam, una tecnología desarrollada para garantizar que el impacto es blando y cómodo. Si sales a correr por asfalto o parques con caminos de gravilla, notarás que absorben bien el impacto. Además, funcionan muy bien si también te gusta salir a caminar.

Una suela preparada para evitar accidentes

Otra característica importante para tener en cuenta es la suela; es necesario que, desde el primer momento, te dé seguridad y no sientas que puedes resbalar en cualquier momento. Estas zapatillas cuentan con una suela con una buena tracción para evitar resbalones. Esto hace que sea útil tanto para salir a correr, ir al gimnasio o simplemente salir a hacer un recado.

Un empeine transpirable y que se ajusta fácilmente al pie

El interior de las zapatillas está fabricado con un forro textil transpirable, lo que ayuda a que el pie respire y no se acumule excesivo sudor o notes que el pie se sobrecalienta. Además, al contrario que muchos modelos modernos, estas zapatillas utilizan cordones tradicionales para que el ajuste al pie sea lo más preciso posible.

