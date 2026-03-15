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Elecciones en Castilla y León
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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

¿Qué dice el escrutinio en Castilla y León? Los escaños más disputados y la tendencia de cada partido en tiempo real

Las claves del conteo minuto a minuto

Borja AndrinoLuis Sevillano PiresMontse Hidalgo Pérez
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El escrutinio avanza en Castilla y León. El gráfico muestra el resultado provisional de cada partido en votos y escaños. Esto permite ver la tendencia de cada formación. También puede consultar cómo evolucionó el escrutinio en las elecciones autonómicas de 2022 para comparar.

El siguiente gráfico muestra la misma información para cada provincia.

Escaños en juego

A continuación mostramos los asientos más disputados en cada provincia. El gráfico indica qué partido tiene asignado el último escaño en cada circunscripción y qué otros partidos le persiguen y podrían arrebatárselo. Cuanto más cerca estén los puntos del asiento asignado y del perseguidor, más cerca está de cambiar de manos.

El último gráfico muestra el partido que ha defendido el último escaño en cada provincia a lo largo del escrutinio.

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