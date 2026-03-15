El Betis conserva la quinta plaza ante el Celta

El Betis mantuvo la quinta plaza de la Liga, que en estos momentos da derecho a disputar la Champions League, después de empatar con el Celta en un trepidante partido. Ambos equipos se repartieron un punto y el dominio en cada periodo. Estupendo el Celta en el primero, con mucho fútbol y ocasiones desperdiciadas para irse con algo más que el 0-1 al descanso. Orgulloso el Betis en el segundo, cuando dio un paso adelante para tirar de fe y empatar el choque. Y cerca estuvo de ganarlo. Ruibal, todo corazón, disparó a puerta en un contragolpe y salvó al Celta su meta Radu. El rumano volvió a estar a un gran nivel en la última jugada del choque, cuando despejó el remate de cabeza de Bakambu.

BET Betis 1 Álvaro Valles, Junior Firpo (Valentín Gómez, min. 66), Marc Bartra, Natan, Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Marc Roca, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo (Sergi Altimira, min. 86), Abde Ezzalzouli (Antony, min. 66) y Cucho Hernández (Cédric Bakambu, min. 79) CEL Celta 1 Ionut Radu, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Álvaro Núñez (Javi Rodríguez, min. 57), Fer López (Ilaix Moriba, min. 57), Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Pablo Durán (Jones El Abdellaoui, min. 79), Hugo Álvarez (Borja Iglesias, min. 65) y Ferran Jutglà (Williot Swedberg, min. 65) Goles 0-1 min. 3: Jutglà. 1-1 min. 48: Héctor Bellerín Arbitro José María Sánchez Martínez

Tarjetas amarillas Cucho Hernández (min. 60), Marcos Alonso (min. 61), Óscar Mingueza (min. 81), Antony (min. 91), Moriba Kourouma (min. 91)

El Betis, con el empate, mantiene la distancia de tres puntos con el conjunto gallego, igualados además en el coeficiente goleador tras el empate a uno de la ida. Los dos se jugarán también el próximo jueves el pase a los cuartos de la Liga Europa. El Betis, bastante espeso, reaccionó ante un Celta superior en el primer acto, que no pudo conservar su ventaja. No obstante, es un equipo estupendo lejos de Vigo, el tercer mejor de la Liga. Además, nunca pierde cuando mete el primer gol. El Betis acumula su cuarto partido sin ganar, pero este empate le sabe muy bien.

Un Celta muy refrescado por Claudio Giráldez le dio un buen repaso al Betis en un primer tiempo donde los gallegos se mostraron muy superiores. Todo emanaba de una mejor distribución de los espacios, con constantes movimientos de los jugadores del Celta que cogían desprevenidos una y otra vez a sus rivales. Los jugadores del Betis fueron estatuas ante las circulaciones de balón del Celta, muy bien dirigido por Fer López. A los cuatro minutos, Valles se tragó un disparo desde el borde del área de Jutglà. Desde entonces, todo fue coser y cantar para el equipo visitante. Pablo Durán pudo hacer el segundo, Valles le hizo un paradón a Jutglà y todavía Pablo Durán tuvo otra ocasión clarísima. Bellerín y Junior, los dos laterales béticos, fueron constantemente arrollados por un rival que siempre generaba superioridad en la banda. También en el centro, con Roca y Fidalgo inoperativos en la resta. En ataque, el Betis tampoco ofreció demasiado. Con Antony reservado para la cira europea del jueves, Ruibal y Abde estaban muy espesos, mientras Fornals acusa un delicado momento de baja forma.

Quizás el 0-1 fue lo mejor para el Betis en el descanso, con un ambiente muy enrarecido en contra de los andaluces. Solo un gran centro de Fornals desde la banda, que Abde remató a las manos de Radu, pudo significar el empate. Fue en el minuto 44. Antes, los jugadores del Celta siempre fueron más rápidos, más listos y más eficaces que los del Betis.

Un fantástico pase de Ruibal a Bellerín lo introdujo a la red el lateral con un buen toque ante la salida de Radu. Fue el empate en el minuto 49. El gol le vino bien a los andaluces, que se recompusieron. El dominio fue ya de los locales, mientras que el Celta mostró dudas. Apenas inquietó ya la meta de Valles, mientras que el Betis mudó de piel. Jugó más directo, en busca de la velocidad de Ruibal y el Cucho. Sus jugadores, además, aumentaron la intensidad y la afición, arisca en el primer acto, esta vez sí ayudó. La tuvo Ruibal y la sacó Radu.

El Betis insistió y varios centros con peligro de Fornals estuvieron a punto de ser rematados en el área. Se salvó este buen Celta también porque Radu voló en la última jugada del encuentro para sacar el remate de Bakambu. Fue el final a un partido emocionante, con dos partes para cada equipo y mucho fútbol del Celta en el primer acto. El corazón del Betis le permitió aguantar el pulso gallego y defender la quinta plaza, que, en estos momentos, es posición Champions.