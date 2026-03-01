Aitor Ruibal: “Es una pena que un compañero no pueda decir libremente que es homosexual”

El capitán del Betis se muestra opuesto a las ideas de la ultraderecha y denuncia la proliferación de insultos racistas y homófobos en el fútbol

Aitor Ruibal (Sallent de Llobregat, Barcelona; 29 años) aparece descalzo para realizar la entrevista en una soleada mañana sevillana en la ciudad deportiva Luis del Sol. “A ver si así se me pasa la alergia”, explica. Es uno de los capitanes del Betis y un futbolista con una conciencia social muy importante. Defensor de la causa LGTBI, ha emprendido campañas para denunciar la homofobia, el racismo y la masculinidad tóxica en el fútbol. Es uno de los referentes de la afición del Betis, que hoy recibe al Sevilla (18.30, Dazn). Ha disputado ya 206 partidos con el conjunto verdiblanco.

Pregunta. Es uno de los capitanes del Betis. ¿Qué diría su abuelo si lo viera ahora?

Respuesta. Cómo me gustaría poder hablar con él. Fue una figura paternal para mí porque mis padres se separaron cuando era pequeño. Me apoyó para ser futbolista y vino conmigo a Sevilla. Estaba unos meses y luego se iba. Posteriormente regresaba. Su ayuda fue fundamental. Me ha costado asentarme en el fútbol profesional. Hace 10 años el futuro no pintaba tan bien. Por eso el apoyo de él resultó básico para ser ahora lo que soy.

P. ¿Qué es lo que menos le gusta del fútbol?

R. Llevo muy mal los viajes, no me apetece eso de estar constantemente en el avión, de aquí para allá. Y luego está lo que yo digo verse en el radar. Eso de estar por la calle con la familia y verte como observado. No obstante, lo entiendo porque forma parte de este mundo y los futbolistas ganamos mucho dinero, pero no sé, no me gusta eso de estar como en un zoo y que la gente te mire. Es cierto que la mayoría de las personas te trata con mucha educación, pero esa sensación de estar como vigilado no me gusta.

P. También ha encontrado a grandes amigos como Héctor Bellerín y Borja Iglesias.

R. Sin duda, son dos grandes amigos que conocí en el Betis. A Héctor lo tengo aquí en el Betis y con Borja hablo a menudo. El fútbol nos ha separado porque esta profesión es así, un día estás en un sitio y otro en otro. Pero estoy seguro de que seremos amigos para siempre. No es fácil encontrar a esos amigos en un mundo como este, con compañeros tan diversos, de tantas procedencias, así que puedo decir que he tenido mucha suerte en este aspecto.

P. Los tres se han caracterizado además por la defensa de derechos como los del colectivo LGTBI. Y abiertamente también se han manifestado en contra de actitudes homófobas que todavía se dan dentro del fútbol.

R. Básicamente estoy en contra de cualquier insulto que se pueda dar en el mundo del fútbol. Desgraciadamente se siguen dando, incluidos los homófobos y los racistas. Es una lástima que ocurra y creo que dentro de nuestra condición de futbolistas, con cierta proyección social, debemos denunciarlos. Puedo entender la frustración de un aficionado que va al fútbol, que pueda descargar tensiones, pero lo que no se puede permitir es el insulto. Que te digan hijo de puta porque sí. Desgraciadamente esto pasa, pero tengo que denunciarlo. Igual no vas a cambiar el mundo, son cosas establecidas, pero si alguien cambia, aunque sea una persona, pues bienvenido sea.

P. ¿Le extraña que la homosexualidad sea todavía un tema tabú en el fútbol profesional?

R. Pues la verdad es que sí. Y me produce mucha pena que un compañero no pueda decir que es homosexual de manera libre. No importa la orientación sexual de una persona a la hora de desarrollar una profesión como es la del fútbol. Es un compañero, que entrena como tú, que trabaja como tú y que juega al fútbol como tú. Pero el hecho de ser futbolista todavía frena un poco a compañeros a mostrarse tal y como son. La principal y la mejor arma para desterrar estos tabúes, y luchar contra la homofobia o el racismo, es la educación. Ahí es donde todos debemos incidir para que haya más libertad a la hora de definir tu orientación sexual y eliminar comportamientos homófobos y racistas.

P. Es posible que España tenga un cambio político en las próximas elecciones generales. No sé si quiere dar su opinión al respecto.

R. A ver, no me gusta hablar mucho de política y creo que sería necesaria una conversación muy profunda para entrar en detalles acerca de este tema. Lo que sí te puedo decir es que no me siento representado por ninguna de las opciones políticas que en estos momentos están sobre la mesa. Como consideración general te diría que no me gustan los extremos. Y sí te concretaría. Jamás comulgaré con las ideas de la ultraderecha porque defienden ideas que son totalmente opuestas a las mías. Eso sí lo tengo bastante claro.

P. ¿Sería partidario de boicotear el Mundial de Estados Unidos por las políticas presidencialistas de ese país?

P. Yo ya me manifesté en contra de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí cuando me tocó disputarla con el Betis, así como me sumé a las protestas de muchos compañeros por la disputa del Mundial en Qatar en 2022. Hay sitios donde no se respetan determinados derechos, pero también hay que entender al futbolista. Son cientos los que acuden a un Mundial, están defendiendo a su selección, y es difícil que todos tengan una misma idea. Al final, nosotros somos profesionales y tenemos que jugar donde nos digan. En ese aspecto somos unos mandados.

P. Lleva 10 años en el Betis y es ya uno de los referentes de la afición, ¿le supone eso una responsabilidad en una semana de derbi?

P. Bueno, puede ser, porque sé lo importante que es este partido para nuestra gente. Porque se nota que la semana es muy especial y porque la semana que viene también lo será dependiendo del resultado. Tenemos una afición increíble y el derbi es el derbi. No me importa reconocer que somos los favoritos, porque en los últimos derbis hemos llegado mejor clasificados y con mejores sensaciones. Pero esto es fútbol y puede ocurrir algo que altere el plan de partido que tienes previsto. Es una alegría tremenda vencer en el derbi.

Aitor Ruibal, en la ciudad deportiva del Betis. PACO PUENTES (EL PAÍS)

P. Su carrera en el Betis esta íntimamente ligada a la de Manuel Pellegrini, ¿imagina un Betis sin él?

R. Pues la verdad es que no y espero que esto no ocurra en mucho tiempo. Manuel ha sido fundamental es esa estabilidad de la que hablamos. Y hemos tenido nuestros momentos a lo largo de todos estos años, porque el futbolista lo que quiere es siempre jugar. Yo ahora estoy entrando más y me siento importante. Manuel ha sido parte fundamental de este proyecto desde que llegó.

P. ¿Es verdad que Pellegrini le pone a Michael Jordan como ejemplo cuando le justifica que juegue en tantos puestos?

R. Si sí. Es que yo estoy para todo. Hay veces en los partidillos que me pone de pivote y le digo ‘joder míster, que de pivote no me gusta’. Y él me responde que una leyenda como Michael Jordan jugaba en todas las posiciones. ¡Y yo no soy Michael Jordan! Bueno, también es una característica mía saber adaptarme a diversas posiciones. A mi siempre me gustó jugar de delantero, pero ahora le estoy cogiendo el gusto a ser también de lateral.

P. ¿Desea retirarse en el Betis?

R. Sinceramente, sí. Tengo contrato hasta 2028 con una serie de cláusulas el último año dependiendo de jugar una serie de partidos. Estoy muy bien en el Betis, pero cuando llegue el momento, esto es fútbol y todos sabemos cómo es esta profesión. El club valorará lo que he dado y lo que tenga que ser será. Yo por mi te digo que firmaría ahora mismo un contrato vitalicio con el Betis.

P. ¿Cuál su sueño deportivo?

R. Ya gané un título con el Betis (la Copa del Rey en 2022) y es algo tremendo. Pero quiero ganar otro para que lo vea mi hijo y dedicárselo.