El Betis juega con fuego y se quema ante el Panathinaikos

El Betis jugó con fuego y se acabó quemando en Atenas ante el Panathinaikos. Los andaluces volvieron a ofrecer una imagen muy plana, acumulan su cuarto partido sin ganar y se verán obligados a remontar la próxima semana en La Cartuja si quieren estar en los cuartos de final de la Liga Europa. Rafa Benítez, entrenador del conjunto griego, le ganó la partida a Manuel Pellegrini. Su planteamiento fue perfecto, hasta el punto de no conceder nada y saber aprovechar su oportunidad. Es más, fue mejor cuando se quedó con uno menos en el minuto 59 por la expulsión de Zaroury por una doble entrada a Abde. El Betis no fue capaz de aprovechar su superioridad numérica y se pegó un tiro en el pie con el penalti y la roja de Llorente.

PNT Panathinaikos 1 Alban Lafont, Davide Calabria, Giorgos Katris, Sverrir Ingason, Anass Zaroury, Georgios Kyriakopoulos, Renato Sanches, Adam Gnezda Cerin (Manolis Siopis, min. 82), Andrews Tetteh (Karol Swiderski, min. 82), Facundo Pellistri (Filip Djuricic, min. 92) y Vicente Taborda (Santino Andino, min. 93) BET Betis 0 Pau López, Natan (Valentín Gómez, min. 45), Ricardo Rodríguez (Junior Firpo, min. 67), Aitor Ruibal, Diego Llorente, Pablo Fornals (Marc Bartra, min. 88), Abde Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min. 67), Sergi Altimira (Nelson Deossa, min. 78), Marc Roca, Antony y Cucho Hernández Goles 1-0 min. 87: Vicente Taborda Arbitro Szymon Marciniak

Tarjetas amarillas Souza (min. 16), Anass Zaroury (min. 47), Llorente (min. 65), Júnior Firpo (min. 74), Pau López (min. 86) Tarjetas rojas Anass Zaroury (min. 58), Llorente (min. 85)

Rafa Benítez está intentando rehabilitar al Panathinaikos, uno de los grandes del fútbol griego algo venido a menos. La fórmula en este choque de ida de los octavos de final de la Liga Europa fue una defensa de tres centrales y un repliegue intensivo. El vetusto Estadio Olímpico de Atenas, en plena reconstrucción, no exige demasiado con una entrada reducida de aficionados locales. La UEFA obliga al Panathinaikos a jugar en este estadio, tan frío como el juego de su equipo.

Mientras el Panathinaikos jugaba a no equivocarse, el Betis ofreció su juego habitual. Mucho control del balón, mucho pase de seguridad y, quizás, falta de mordiente. No es fácil atacar a un conjunto tan metido atrás e incluso el Betis tuvo acercamientos de mucho peligro. Sobre todo en dos remates del Cucho, en los minutos 9 y 33. Uno con la cabeza y otro con el pie muy bien resueltos por Lafon, el portero del Panathinaikos.

El Betis no tuvo mucho más en ataque. Sobre todo, porque el conjunto griego detuvo muy bien a Antony y Abde. Los extremos del equipo andaluz son el mejor argumento del Betis, pero el conservador sistema del Panathinaikos tuvo la virtud de frenarlos. Incluso en el último tramo del choque, fueron los de Benítez los que tuvieron un par de acercamientos con cierto peligro sobre la meta de Pau López, que regresaba a la portería del Betis en sustitución de Valles, titular en la Liga.

El guion del partido no se alteró lo más mínimo en la segunda mitad. El Betis siguió ofreciendo una sinfonía de pases demasiado previsibles, con Fornals bastante desconectado del juego del equipo. No tuvo el equipo de Pellegrini el talento necesario para filtrar pases que pudieran desmontar el entramado defensivo del conjunto local. Los minutos fueron transcurriendo sin que pasara gran cosa, hasta que Abde, el único jugador con cierta mordiente en el Betis, fue capaz de sacar dos tarjetas amarillas al impulsivo Zaroury. La expulsión tuvo lugar en el minuto 59. Con mucho tiempo por delante, parecía que el Betis tenía el partido en sus manos. No fue así, ni mucho menos. Las entradas de Junior y Riquelme apenas aportaron y fue bastante extraño que Pellegrini sacara del campo al marroquí, su mejor futbolista. Estaba tocado.

Curiosamente, el Panathinaikos se mantuvo firme en inferioridad y comenzó a lanzar algunos contragolpes con cierto peligro. La defensa bética no estuvo firme. En el minuto 86, Llorente llegó tarde a un remate dentro del área de Swiderski. El polaco remató y luego los tacos del defensa bético impactaron en su tobillo. El VAR llamó la atención del colegiado Marciniak, que pitó la última final del Mundial. Después de la revisión efectuada por el polaco, decidió decretar penalti. Taborda marcó por el centro de la portería y definió para el Panathinaikos un partido donde el Betis no supo competir. Además, el central vio la segunda amarilla y fue expulsado. El Betis había jugado con fuego y se acabó quemando. Llamó la atención su ausencia de fútbol. De momento, gana el Panathinaikos.