Muere el expresidente del FC Barcelona Enric Reyna a los 85 años

El empresario también fue presidente de Fira de Barcelona entre 1987 y 1991 y presidió el Salón Internacional de la Construcción

El expresidente del FC Barcelona Enric Reyna i Martínez, que ocupó el cargo durante unos meses en 2003 tras la dimisión de Joan Gaspart y antes de la llegada a la presidencia de Joan Laporta -en su primer mandato-, ha fallecido este viernes a los 85 años, según ha informado el club blaugrana. Nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1940 y promotor inmobiliario de profesión, Reyna se hizo socio del FC Barcelona el 15 de septiembre de 1965.

Su llegada a la directiva del club se produjo el 24 de julio de 2000, cuando fue nombrado miembro de la Junta encabezada por el expresidente Joan Gaspart. En diciembre de 2002 pasó a ocupar una de las vicepresidencias de la entidad y, tras la renuncia de Gaspart en febrero de 2003, asumió la presidencia del club en aplicación de los Estatutos. Reyna se mantuvo al frente del Barça hasta la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5 de mayo de 2003 y, un día después, tras la dimisión en bloque de la Junta Directiva, una Comisión Gestora presidida por Joan Trayter asumió la dirección de la entidad para convocar elecciones.

Su breve mandato coincidió con una etapa especialmente delicada para el club, marcada por una profunda crisis económica y por un momento deportivo complicado del primer equipo de fútbol, en una larga sequía de títulos. Pese a ello, durante esos cuatro meses de mandato de Reyna las secciones profesionales del Barça sí lograron tres títulos: la Copa del Rey de baloncesto, la Copa del Rey de hockey sobre patines y la Copa EHF de balonmano.

En su despedida de la presidencia, el 5 de mayo de 2003, Reyna expresó su deseo de ver un club cohesionado y orgulloso de su identidad. “Sueño con un Barça del que socios, simpatizantes, empleados, jugadores y directivos se sientan orgullosos de los colores y de cómo se hacen las cosas”, afirmó entonces un Reyna que se mostró activo como expresidente en actos institucionales, varios comicios electorales y en Asambleas anuales.

El velatorio se llevará a cabo este sábado en el tanatorio de Les Corts, muy cerca del Spotify Camp Nou, mientras la ceremonia será el domingo en el mismo lugar, coincidiendo con día de elecciones en el FC Barcelona.