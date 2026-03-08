Regalos para el Día del Padre: 15 ideas pensadas para padres de más de 70 años

Regalos para el Día del Padre: estos son los más especiales para papás con más de 70 años.

Reunimos la mejor selección de productos para acertar de pleno en una franja de edad tan especial: obsequios que combinan lo práctico y lo cómodo a partes iguales

Regalar con cabeza y con el corazón, además de acertar, suele ser algo más complejo cuando la personas que se tiene delante es a un papá de más de 70 años. Obsequiar en esta franja de edad es todo un arte porque, si hablamos de productos cotidianos, estos deben aportar bienestar, comodidad y estimular los recuerdos. Además de ser proactivos, se puedan disfrutar al aire libre o tengan un valor emocional elevado. Pues bien, en EL PAÍS Escaparate hemos reunido una serie de obsequios para el próximo 19 de marzo, cuando se conmemora una fecha tan especial como la del Día del Padre, con el que acertar de lleno y pasar un gran momento con unos progenitores que aún tienen mucho que enseñar tanto a hijos como a nietos.

Navaja para recoger setas y champiñones

Uno de los grandes placeres cada año para muchos amantes de la naturaleza es esperar a que llegue la época de la recogida de setas. Sin embargo, para hacerlo con seguridad es ideal llevar una buena herramienta en el bolsillo. Por eso, destacamos esta navaja específica con un filo curvado de 7,5 centímetros de hoja. Incluye un práctico cepillo.

Navaja para recoger setas y champiñones. CORTESÍA DE AMAZON

Caja de seis cafés molidos de especialidad

El café molido para muchos es uno de los disfrutes más placenteros cada mañana. Y en Amazon se pueden encontrar cajas de cafés de especialidad para regalar en el Día del Precio a un precio muy asequible. Como la que proponemos: incluye variedades de todos los rincones del mundo: Colombia, Guatemala, India, Indonesia, Brasil y Etiopía.

Caja de seis cafés molidos de especialidad. CORTESÍA DE AMAZON

Caja de relojes con seis compartimentos

Los buenos relojes que se van adquiriendo a lo largo de la vida no solo están para lucirlos en la muñeca, también para mostrarlos en una estantería del salón, en la mesita de noche o en un rincón especial del hogar. Con esta caja de hermoso acabado se conseguirá a las mil maravillas. Posee almohadillas para cada reloj y una tapa de cristal que los protege del polvo.

Caja de relojes con seis compartimentos. CORTESÍA DE AMAZON

Caja regalo para degustar vinos y tapas

Visitar una bodega selecta o degustar una buena tapa en cualquier ciudad del país es un obsequio que siempre gusta entre los padres de más edad. Este regalo abarca a hasta dos personas y es válido durante tres años desde el momento de la compra.

Caja regalo para degustar vinos y tapas. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de lectura portátil para el cuello

Es una de las pequeñas lámparas de cuello con mayor número de valoraciones en Amazon: supera 135.000. Dispone de seis niveles de iluminación y unos brazos muy flexibles. Es un accesorio ideal no solo para lecturas prolongadas, también para realizar otros pasatiempos, como tejer o hacer todo tipo de arreglos manuales.

43% de descuento, ahorra 14,91 euros.

Luz de lectura para el cuello. CORTESÍA DE AMAZON

Reloj despertador con pantalla led

Un reloj despertador no tiene porqué ser un obsequio solo para progenitores más jóvenes. Sobre todo, este modelo que hemos elegido: dispone de una pantalla de espejo led de grandes dimensiones y, sobre todo, de fácil lectura. Además, cuenta con puerto USB para cargarlo y una batería de botón incorporada para guarda la configuración del reloj en caso de que haya un corte de energía. Su brillo es ajustable hasta en cuatro niveles.

Reloj despertador con pantalla led de gran tamaño. CORTESÍA DE AMAZON

Set de corbata con pañuelo y otros complementos incluidos

Este otro obsequio se presenta en una caja regalo muy elegante y minimalista: se incluye una corbata de alta calidad, un pañuelo a juego, y también dos gemelos y un pasador de corbata plateado. Además, se incluye una sencilla guía para realizar el nudo Windsor clásico.

Reloj despertador con pantalla led. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de dos jarras de cerveza personalizadas

Con una capacidad de 50 centilitros, siempre hace ilusión un obsequio de este tipo: se trata de un pack de jarras altas para tomar cerveza, fabricadas en vidrio resistente, con grabado láser de alta precisión: se puede incluir un mensaje con estilo como la fecha de cumpleaños, el nombre de una persona o cualquier otro pequeño mensaje.

Set de corbata con pañuelo y otros complementos incluidos. CORTESÍA DE AMAZON

Caja regalo con cinturón, cartera y llavero incluido

Este detalle es uno de los más especiales que se le puede regalar a un progenitor con más de 70 años. La presentación de esta caja regalo es muy superior a otras y la conforman: un cinturón de estética moderna sin agujeros, una cartera de cuero, un llavero muy práctico y una pulsera.

Caja regalo con cinturón, cartera y llavero incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Bandolera de piel de Coronel Tapiocca

Un complemento tan útil como práctico debe renovarse cada cierto tiempo en el fondo de armario de un progenitor mayor de 70 años. Por ello, hemos fichado este bolso-bandolera de una marca de renombre. Fabricado en piel sintética de gran calidad y con un interior de poliéster refinado, posee un compartimento principal para guardar todo tipo de documentos.

Bandolera de piel de Coronel Tapiocca. CORTESÍA DE AMAZON

Decantador de vino eléctrico

Recargable por USB, este aireador para botellas de vino es el más vendido en Amazon en la actualidad. Filtra y vierte el vino con suma facilidad con solo pulsar un botón. Además, es adaptable a casi todo tipo de botellas. Se vende en un color atractivo rojo y negro.

Decantador de vino eléctrico. CORTESÍA DE AMAZON

Soporte de libro para lectura con base giratoria

Es, casi con toda probabilidad, uno de los obsequios más prácticos de toda la selección. El disfrute de la lectura se llevará a otro nivel al probar este atril: rota 360 grados y presenta una ergonomía muy depurada al permitir ajustar el ángulo y la altura a placer.

Soporte de libro para lectura con base giratoria. CORTESÍA DE AMAZON

Cesta gourmet con embutidos ibéricos, de Enrique Rech

La gastronomía no puede faltar en una fecha tan especial como la del Día del Padre. Este regalo sorprenderá a muchos progenitores por su gran variedad: además de embutidos ibéricos, incluye cremas untuosas de queso, sobrasadas, una botella de vino tinto y una pequeña botella de aceite de oliva. Todo ello presentado en una bonita caja regalo.

Cesta gourmet con embutidos ibéricos, de Enrique Rech. CORTESÍA DE AMAZON

Manta eléctrica de gran tamaño para el sofá

Los días más fríos o los momentos donde se necesita descansar y relajar el cuerpo siempre se recurre a una solución tan sencilla como duradero: el calor. Por eso, hemos elegido esta manta eléctrica de la firma Daga que cualquier padre sabrá apreciar. Mide 150 x 95 cm (suficiente para cubrir hasta a dos personas), se puede programar en tres tiempos distintos y su tejido es muy suave, confeccionado en terciopelo.

Manta eléctrica de gran tamaño para el sofá. CORTESÍA DE AMAZON

Tocadiscos portátil con conexión bluetooth

Sigue siendo un regalo que nunca pasan de moda: los tocadiscos de estética vintage con maletín incluido ofrecen un sonido mejorado y la mejor conectividad última generación.

Tocadiscos de vinilo con maletín de peso liviano. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos para padres con más de 70 años

¿Qué debería tener un buen regalo para un progenitor de más edad?

Debería combinar utilidad, comodidad y un toque más emocional. Aunque también aprecian mucho los obsequios que facilitan la vida, despierta algún tipo de recuerdo o genera más momentos agradables.

