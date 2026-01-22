Esta manta eléctrica, que sustituye a la de toda la vida, es tan suave y calentita que no querrás salir del sofá cada fin de semana

Este textil calefactable tiene un descuento superior al 40%. Incluye seis modos de temperatura, temporizador, es de bajo consumo y puede lavarse a máquina

Uno de los placeres más esperados tras una intensa actividad de trabajo o estudio es cuando llega el fin de semana y nos podemos recostar en el sofá disfrutando de la última película de acción favorita o de la serie que hemos dejado a medias desde hace días. Este pasatiempo, ya de por sí reconfortante, siempre se puede acompañar de un accesorio doméstico tan práctico como efectivo: nos referimos a la manta eléctrica de toda la vida. Pero no una cualquiera: la destacada en este artículo es de la popular marca Daga, confeccionada en suave terciopelo, con una tecnología calefactable muy avanzada.

También se la considera una manta de bajo consumo energético, debido a las funciones incluidas que proporciona. Algo que redundará positivamente en el consumo final de la factura de la luz. Lo mullida y acogedora que es, además de lo rápido que calienta o su gran tamaño (mide 160 x 120 cm) son características que la convierten en un top ventas. Además, ahora, puedes hacerte con ella ahorrando más de 50 euros.

43% de descuento, ahorra 56,44 euros.

La manta eléctrica Daga con tecnología de calor Intellisense. CORTESÍA DE AMAZON

Manta eléctrica Daga: incluye tecnología Intellisense para un máximo confort

Este textil calefactable ofrece un calor inteligente que garantiza la máxima seguridad junto a un bienestar sobresaliente. Esto se debe tanto a la rapidez con la que se calienta su tejido elegante de terciopelo (en tan solo 5 minutos) como en el control que se ejerce sobre la temperatura: la manta la supervisa hasta 25 veces por segundo. Con ello se logra adaptar la temperatura natural del cuerpo a la vez que se consume el mínimo de energía.

“¡Me encanta! Es la tercera que tenemos, es súper suave y agradable. La usamos tanto enchufada como sin enchufar”, reconoce, con satisfacción, una usuaria. Otra también añade: “Cansada de comprar mantas pequeñas y feas, me decidí a comprar una manta de calidad y no me arrepiento: es muy suave y da un buen calor. También tiene un buen tamaño”.

Esta manta eléctrica, con tejido de terciopelo, mide 160 x 120 cm. CORTESÍA DE AMAZON

Manta eléctrica para el sofá: con tres tiempos programables y seis niveles de calor

A diferencia de otras mantas eléctricas menos evolucionadas del mercado, este modelo de la marca Daga, a la venta en dos colores pastel, posee hasta tres tiempos programables de forma manual (de una, tres y nueve horas), más seis niveles de temperatura para conseguir un confort excepcional, con independencia del frío que haya en la estancia; además de un óptimo sistema de seguridad y un mando muy intuitivo.

Con todo, y dadas las dimensiones de esta manta eléctrica, pueden disfrutar de ella hasta dos personas al mismo tiempo sin perder un ápice del calor que emana. También hay que señalar que su sistema de calefacción permite calentar su interior por completo dejando su superficie exterior intacta, por lo que resulta más agradable todavía de acariciar. Su estética, coqueta y muy atractiva, decorará cualquier salón o estancia.

Esta manta eléctrica incluye temporizador y un práctico mando. CORTESÍA DE AMAZON

