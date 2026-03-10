Javier Solana y el chef José Andrés, entre los primeros galardonados con la nueva Orden Europea del Mérito de la Eurocámara

El Parlamento Europeo anuncia a los primeros elegidos con una distinción que busca reconocer “contribuciones relevantes a la integración europea y a la defensa de los valores europeos”. También figuran Angela Merkel, Volodímir Zelenski o los miembros de la banda U2

Los españoles Javier Solana, antiguo alto representante de la UE y ex secretario general de la OTAN, y el chef José Andrés forman parte de la primera hornada de ciudadanos distinguidos con la nueva Orden Europea del Mérito con la que, a partir de este año, el Parlamento Europeo reconocerá “contribuciones relevantes a la integración europea y a la defensa de los valores europeos”.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado este martes durante el pleno de Estrasburgo la veintena de galardonados en esta primera tanda de designaciones que pretende ser anual, y en la que también han sido reconocidos, entre otros, la excanciller alemana Angela Merkel; el presidente ucranio, Volodímir Zelenski; el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, o los miembros de la banda U2, incluido su cantante, Bono. Una lista multifacética que busca representar el espíritu del nuevo galardón europeo, con el que, además, se quiere “inspirar a futuras generaciones, destacando el valor cívico y el compromiso con los ideales europeos”.

“Europa siempre ha sido construida por personas. Han tendido puentes, roto barreras, derrocado dictaduras y superado crisis en pos de un futuro mejor para nuestro continente y este compromiso europeo merece ser celebrado”, ha afirmado la maltesa al dar a conocer a los nuevos distinguidos. Con la Orden Europea del Mérito “honramos a aquellos que no solo creían en Europa, sino que ayudaron a construirla”, ha subrayado.

La nueva Orden tiene tres categorías: la máxima es “miembro distinguido” de la Orden, seguida de “honorable miembro” y “miembro” de la Orden. En la más alta, en esta ocasión, figuran Merkel, Zelenski y Lech Walesa, antiguo líder del sindicato Solidaridad y expresidente de Polonia. El exjefe de la diplomacia europea Solana será “miembro distinguido” junto con el cardenal Parolin, el también expresidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, y otros expresidentes y antiguos primeros ministros europeos.

Por su parte, José Andrés, chef estrella instalado en Washington y fundador de la ONG World Central Kitchen —labor por la que ahora es distinguido con la nueva orden europea— será “miembro de la Orden” junto con el jugador griego de baloncesto Giannis Antetokounmpo, la médica y líder académica letona Sandra Lejniece, la abogada de derechos humanos ucrania Oleksandra Matviichuk o los integrantes de U2, desde Paul David Hewson (Bono) a David Howell Evans, Adam Charles Clayton y Joseph Mullen Jr, entre otros.

En total, cada año serán designados como nuevos miembros hasta veinte personalidades que destacan desde los más diversos campos por la construcción europea. La decisión de crear esta Orden Europea del Mérito fue tomada el año pasado, durante las celebraciones por el 75º aniversario de la Declaración Schuman que dio paso a lo que hoy es la Unión Europea.

La ceremonia oficial de atribución tendrá lugar durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo del 18 al 21 de mayo. Una vez condecorados, podrán lucir la insignia o cinta —según los grados— otorgados. El reglamento indica que tanto las insignias como las barras de cinta se llevarán “en el lado izquierdo del pecho”, salvo las insignias de los miembros distinguidos de la Orden, que se llevarán “alrededor del cuello”.

Los miembros de la orden, designación que puede ser revocada si el laureado es hallado “culpable de una ofensa criminal por una decisión judicial final” o ha usado esta distinción de “forma inapropiada”, podrán, mientras gocen de este honor, acceder en cualquier momento de los plenarios a la galería oficial de la Eurocámara.