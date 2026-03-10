Ritmos que cruzan las fronteras de África

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Entre ritmos urbanos, herencias tradicionales y mensajes de identidad, la música africana actual se abre paso con una fuerza difícil de ignorar. Canciones que hablan de amor, resistencia, comunidad y orgullo cultural cruzan fronteras y plataformas digitales, conectando escenas locales con audiencias globales. Este recorrido reúne algunas de las propuestas más recientes y representativas del continente.

Oumy es una figura destacada de la música senegalesa actual. Su propuesta, que combina hip-hop, R&B africano y pop global, la convierte en una de las artistas más interesantes de la escena urbana del país. Más allá de su carrera musical, también se ha implicado en proyectos sociales dentro de su comunidad, participando en festivales culturales y campañas relacionadas con el medioambiente y la igualdad. Su nuevo tema, Sama Khol (Mi corazón), mezcla afro-pop y música urbana con un ritmo melódico y bailable, representativo del sonido contemporáneo de Senegal y de muchos artistas africanos que fusionan pop y rap con influencias locales.

Nha Preta, de Hélio Batalha y Garry, dos músicos caboverdianos, es una canción que rinde homenaje a la mujer negra como símbolo de fuerza, belleza, misterio y poder de atracción. El tema pone en valor no solo la apariencia física, sino también la energía, la presencia y la autoestima que la mujer representa dentro de la cultura y la comunidad. Musicalmente, combina afrobeat moderno con elementos urbanos contemporáneos, líneas de bajo potentes, percusiones marcadas y guitarras cálidas, dando como resultado una composición sensual y claramente bailable.

VJ es un artista senegalés muy popular entre el público joven, conocido por su capacidad para mezclar ritmos urbanos y afro-pop y conectar con audiencias amplias. En esta ocasión se une a Sidiki Diabaté, estrella maliense y músico profundamente arraigado a la tradición de la kora (un instrumento con 21 cuerdas), aunque abierto a la fusión con sonidos modernos como el afro-pop y el R&B. Juntos firman el sencillo Toi et moi, una declaración de amor que simboliza también los sólidos vínculos artísticos entre Dakar y Bamako.

Desde Níger, Fatou Diarra continúa explorando la fusión entre música tradicional y elementos contemporáneos en KumaKɔrɔ (La palabra sagrada). En esta canción, la artista recuerda que en muchas culturas de África occidental la palabra no es solo un medio de comunicación, sino una fuente de sabiduría, un vínculo con los ancestros y una fuerza capaz de crear o transformar realidades. Para transmitir este mensaje, Diarra combina música tradicional mandinga con influencias del soul.

Head Up 2.0 es una nueva versión del tema Head Up de Nasty C, reinterpretado ahora con la colaboración del prestigioso Soweto Gospel Choir. El resultado es un himno de perseverancia, esperanza y resiliencia personal que invita a mantener la cabeza alta frente a las dificultades, creer en uno mismo y seguir avanzando. La fusión entre rap y gospel aporta una dimensión emocional y espiritual que refuerza el mensaje de superación.

Turbulence abre el álbum colaborativo REAL, Vol. 1 de Wizkid y Asake. El tema combina afrobeats con afrofusion en una atmósfera relajada y reflexiva. Su mensaje gira en torno a la necesidad de mantener la calma y no dejarse arrastrar por la negatividad o las presiones externas, incluso cuando la vida atraviesa momentos de inestabilidad. Cantada en pidgin y yoruba, la canción aborda cuestiones como el éxito, la envidia, el enfoque personal y la resiliencia frente a quienes intentan desviarse del propio camino.

Dystinct, nombre artístico de Iliass Mansouri, es un cantante marroquí afincado en Bélgica conocido por mezclar dariya, francés, neerlandés e inglés en sus canciones, así como por integrar ritmos urbanos con influencias del Magreb. En Ta3al (Ven aquí), el artista presenta una canción de llamada amorosa y ritmo contagioso, construida alrededor de la repetición de esa invitación afectiva que da título al tema.

Young Ced, artista burkinés de la escena afrourbana y afrobeats, continúa ganando visibilidad en África occidental gracias a colaboraciones regionales. Una de las más recientes es Qui t’adit, junto al dúo togolés Toofan. La expresión, que en francés significa “¿quién te lo dijo?”, se utiliza para cuestionar suposiciones o informaciones sin fundamento. La canción, de ritmo enérgico, se ha hecho viral en redes sociales y se presta especialmente a coreografías en plataformas como TikTok.

Burna Boy celebra la cultura africana, la unidad y la energía colectiva en For Everybody. En este tema, el artista nigeriano recurre a imágenes y metáforas relacionadas con el deporte y la perseverancia para transmitir mensajes de resiliencia, legado y progreso compartido. La canción forma parte de un proyecto más amplio en colaboración con Sporty Group, que incluye a atletas africanos reconocidos internacionalmente y conecta música, cultura y deporte como símbolos de identidad común. Burna Boy subraya así que la fuerza cultural de África es para todos y que su mensaje debe llegar sin distinción.

El recorrido se cierra con una recomendación destacada: el domingo 2 de febrero, en Los Ángeles, Fela Kuti fue honrado póstumamente con el Grammy Lifetime Achievement Award, un reconocimiento a toda su trayectoria y a su impacto en la música global. El padre del afrobeat se convierte así en el primer artista africano en recibir este galardón. Una ocasión propicia para recordar Zombie, uno de los temas más emblemáticos de su legado.