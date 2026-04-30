Asesinado el secretario general del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ha anunciado este jueves el asesinato del secretario general electo del sindicato de trabajadores de su ayuntamiento, Homar Salas. “Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva”, ha escrito en su perfil en redes sociales. El “cobarde atentado” en el que Salas ha fallecido se produce un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos agitara la esfera política y policial local al acusar a una decena de funcionarios, entre ellos al mismo alcalde y al gobernador Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa.

El crimen se cometió en la mañana de este jueves a las afueras de la casa del secretario, cuando unos sujetos armados llegaron y abrieron fuego contra el fraccionamiento Las Brisas, en Culiacán. Además de Salas, ha fallecido otro empleado del Ayuntamiento que fungía como su escolta. Gámez Mendívil se ha solidarizado con la familia del líder sindical, electo recientemente para dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STSAC).

La casa de Salas ya había sido escenario de un tiroteo dirigido contra él el pasado febrero. El dirigente sindical había ganado las elecciones del STSAC una semana antes, en un contexto turbado por la violencia en el que dos candidatos renunciaron bajo la presión de amenazas, según reportaron medios locales. El propio Salas había pedido a las autoridades que garantizaran que las elecciones se dieran en un ambiente de paz y tranquilidad, en el epicentro de la guerra interna del Cartel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza. Sin embargo, antes de poder estrenar el cargo, sufrió un atentado fallido, en el que no hubo lesionados.

En una de sus últimas publicaciones, Salas había hecho una convocatoria para el Día de los Trabajadores el 1 de mayo con los integrantes del sindicato para marchar por Culiacán. “El compromiso es total: este desfile marcará el inicio de una nueva historia. Queremos agradecer a cada uno de los sindicalistas que trabajan arduamente por el STASAC y se ponen bien puesta la camiseta todos los días”, había escrito en sus redes sociales. Su asesinato coincide con uno de los momentos más tensos de la política en Sinaloa, después de que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunciara una lista con nombres y apellidos de funcionarios del Estado acusados de conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los señalados —además de Rocha, policías, fiscales y altos mandos de seguridad—, está también el actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.