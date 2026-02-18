Probamos los mejores tocadiscos con altavoces integrados

Probamos cuatro reproductores de vinilos básicos para el hogar con la misión de encontrar el más sencillo de utilizar y con las funciones más completas

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Mersoco Tocadiscos Retrolife Tocadiscos Create Tocadiscos Udreamer Tocadiscos Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para personas que buscan una experiencia sencilla y completa. Para usuarios que les guste mas un diseño un poco informal pero retro ya que tiene todas las funciones básicas Para las personas que valoran mucho la estética, es sin duda el más elegante de los 4, todos comparten las mismas funciones Para los usuarios que valoran un diseño vintage autentico Por qué lo recomendamos Reúne todas las funciones básicas, es muy fácil de usar y tiene un diseño “Retro” que puede ser decorativo en una casa Porque es básico y moderno a la vez, es portátil y juvenil Tiene un diseño muy elegante y funciones completas Funciones básicas, con una estetica clásica Medidas 35 × 28 × 12,5 cm 35,1 × 25,7 × 12,3 cm 36 × 29,6 × 15,1 cm 32,5 × 24,8 × 11,9 cm Precio 42 € 54.99 € 50.95 € 49.99 €

Mejor tocadiscos con altavoces Hemos elegido el tocadiscos Mersoco como el mejor de la comparativa, puesto que tiene todas las funciones básicas y su diseño retro es muy atractivo.

Escuchar vinilos en casa ha vuelto a ser una experiencia cotidiana para muchos aficionados a la música, ya sea por nostalgia, por curiosidad o por el placer de un formato más tangible. Sin embargo, elegir un tocadiscos adecuado no es tan sencillo como parece: hay diferencias importantes en diseño, facilidad de uso y funciones pensadas para principiantes. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos probado varios tocadiscos con altavoces integrados y conectividad moderna para comprobar cuáles ofrecen una experiencia completa, práctica y sin complicaciones con la que disfrutar una colección de vinilos en casa.

Características Mersoco Retrolife Create Udreamer Tamaños de vinilo 7, 10 y 12 pulgadas 7, 10 y 12 pulgadas 7, 10 y 12 pulgadas 7, 10 y 12 pulgadas Velocidades 33, 45 y 78 rpm 33, 45 y 78 rpm 33, 45 y 78 rpm 33, 45 y 78 rpm Parada automática Sí Sí Sí Sí Altavoces incluidos Sí Sí Sí Sí Bluetooth Sí Sí Sí Sí Salida RCA Sí Sí Sí Sí

00:15 Mejores tocadiscos con altavoz integrado

¿Qué tocadiscos con altavoces hemos elegido y cómo los hemos probado?

En la categoría de tocadiscos con altavoces incorporados, nos hemos encontrado con que todos los modelos del mercado ofrecen las mismas características: compatibilidad con distintos tamaños de vinilos, velocidades de reproducción, parada automática, salida RCA y conexión Bluetooth. Por lo tanto, lo que hemos buscado con nuestra selección es elegir distintos diseños. Por ello, los cuatro modelos elegidos para esta comparativa son: Mersoco, Retrolife, Create y Udreamer.

Para realizar esta comparativa, hemos probado cada tocadiscos con distintos tamaños y tipos de vinilos —de 7, 10 y 12 pulgadas— y a las tres velocidades habituales: con el fin de comprobar un funcionamiento correcto y estable. También hemos revisado uno a uno todos sus controles y funciones, desde la conexión Bluetooth hasta la parada automática, además de verificar su comportamiento tras el montaje y desmontaje. Por último, hemos valorado la calidad del sonido tanto con los altavoces integrados como a través de la salida RCA, poniendo atención a la claridad, el volumen y la ausencia de distorsiones.

¿Qué tocadiscos ha sido el ganador?

Tocadiscos Mersoco

Lo que más me ha convencido del tocadiscos Mersoco es que lo tiene todo para empezar sin complicaciones: reproduce todos los formatos y velocidades habituales; incorpora altavoces, Bluetooth y salida RCA. Y suma una práctica parada automática en un diseño retro muy atractivo.

¿Es de buena calidad?

La mejor opción que he encontrado para escuchar la colección de vinilos que tienes en casa es el tocadiscos Mersoco. Se trata de un modelo que cuenta con todo lo necesario para convertirlo en el epicentro de la música en casa. Primero, porque es capaz de reproducir los principales formatos de discos LP, que son: 7, 10 y 12 pulgadas. Asimismo, es posible elegir cualquiera de las tres velocidades estándar de la industria, es decir, a 33, 45 o 78 revoluciones por minuto.

Aunque, sin duda, la característica que lo hace muy versátil es que ya incorpora un par de altavoces estéreo para escuchar los vinilos sin necesidad de ningún otro dispositivo. Aun así, y en caso de querer mejorar la calidad y el volumen del sonido, en la parte trasera dispone de una salida de audio RCA, la cual permite conectarlo directamente a altavoces de mayor potencia. Y lo mejor es que cuenta con conexión Bluetooth, lo que permite reproducir música desde el móvil.

También me ha parecido muy positiva su función de parada automática. Esto hace que, una vez que la aguja del tocadiscos ha terminado de recorrer todo el surco del vinilo, se levanta de forma autónoma para evitar que la aguja o el disco se dañen. Es una característica ideal para principiantes que no quieren complicarse con el uso del aparato.

Es cierto que, debido a la integración de los altavoces, se trata de un tocadiscos portátil. No obstante, hay que tener en cuenta que sus componentes son delicados, por lo que es indispensable transportarlo con precaución para evitar que se dañe. Lo que sí me ha gustado mucho es su diseño retro, que lo hace lucir muy llamativo en cualquier mueble o estantería.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Reproduce tres formatos de vinilo.

Ajuste de tres velocidades.

Altavoces estéreos incorporados.

Salida RCA para altavoces.

Función de parada automática.

A mejorar:

Puede ser delicado para transportarlo.

Otras alternativas al mejor tocadiscos

Tocadiscos de vinilo Retrolife

En este caso, lo que más me ha gustado del tocadiscos Retrolife es que ofrece las mismas funciones que el modelo ganador —altavoces integrados, Bluetooth y salida RCA—, con la diferencia de que presenta un diseño tipo maletín más juvenil.

¿Es de buena calidad?

En líneas generales, el tocadiscos Retrolife ofrece características muy similares que el modelo ganador de la comparativa. Puede reproducir vinilos de las tres medidas más populares (7, 10 y 12 pulgadas), en las tres velocidades existentes en la industria: 33, 45 o 78 revoluciones por minuto. Asimismo, incorpora dos altavoces estéreo, pero también ofrece la opción de una salida RCA para conectarlo a altavoces externos de mayor potencia. De igual manera, permite conectar un móvil por Bluetooth para transmitir música desde este tipo de dispositivos.

La verdadera distinción que hay que considerar es el hecho del diseño. En este caso, presenta una forma tipo maletín, que está pensado para poder transportarlo y llevarlo a cualquier parte. Personalmente, prefiero el diseño retro del modelo ganador, si bien este tocadiscos tiene un aspecto más juvenil. Aun así, hay que considerar que las mecánicas de estos aparatos son delicadas; por tanto, no recomendaría moverlo con regularidad, puesto que los movimientos bruscos o los golpes pueden desequilibrarlos.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Reproduce tres formatos de vinilo.

Ajuste de tres velocidades.

Altavoces estéreos incorporados.

Salida RCA para altavoces.

Función de parada automática.

A mejorar:

Puede ser delicado para transportarlo.

Tocadiscos retro Create

Durante las pruebas, lo que más me ha convencido del tocadiscos Create es su equilibrio entre diseño y funciones: combina un formato tipo maletín con un acabado retro elegante, sin renunciar a altavoces integrados, Bluetooth, salida RCA y parada automática para un uso sencillo y completo en casa.

¿Es de buena calidad?

En mi opinión, el tocadiscos Create es una combinación perfecta entre los dos modelos anteriores en cuestión de diseño: una forma tipo maletín, pero con elegancia retro. Por esta razón, me parece la elección ideal para quienes buscan un tocadiscos que luzca bien en cualquier espacio del hogar. No obstante, como ocurre con cualquier aparato de esta clase, es preferible no moverlo demasiado para evitar que los movimientos o los golpes estropeen sus mecánicas.

También es compatible con vinilos de cualquier tamaño y es posible elegir velocidades de giro de 33, 45 o 78 revoluciones por minuto. También incorpora altavoces estéreo y una salida RCA para conectarlo a altavoces externos. Dispone de tecnología Bluetooth para poder sincronizarlo con el móvil y reproducir música desde cualquier smartphone. Su función de parada automática evita que la aguja se dañe al finalizar la cara del disco.

Lo mejor:

Reproduce tres formatos de vinilo.

Ajuste de tres velocidades.

Altavoces estéreos incorporados.

Salida RCA para altavoces.

Función de parada automática.

A mejorar:

Puede ser delicado para transportarlo.

Tocadiscos vintage Udreamer

La propuesta del tocadiscos Udreamer me ha parecido especialmente atractiva por su diseño clásico con acabados tipo madera, ideal para espacios de estética retro. A ello suma altavoces integrados, Bluetooth, salida RCA y parada automática, con un uso pensado más para quedarse fijo que para moverlo.

¿Es de buena calidad?

Otra buena alternativa para quienes prefieren los diseños retro es el tocadiscos Udreamer. Sus acabados tipo madera le dan un aspecto clásico y elegante, perfecto para hogares con este tipo de decoración. A pesar de ello, su tecnología se encuentra a la altura de las circunstancias. Incorpora dos altavoces estéreo y también cuenta con una salida RCA para conectarlo a altavoces externos. Además, puede vincularse con el móvil por Bluetooth para la transmisión de música de forma inalámbrica.

Como ocurre con todos los modelos de esta categoría, este tocadiscos puede reproducir vinilos de 7, 10 y 12 pulgadas. Asimismo, es posible elegir entre tres velocidades de giro: 33, 45 o 78 revoluciones por minuto. En este caso, su diseño no invita a moverlo demasiado, lo cual, como ya hemos mencionado, no es recomendable para evitar daños en la mecánica interna a causa del movimiento o los golpes accidentales. Cuenta también con una función de parada automática.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Reproduce tres formatos de vinilo.

Ajuste de tres velocidades.

Altavoces estéreos incorporados.

Salida RCA para altavoces.

Función de parada automática.

A mejorar:

Puede ser delicado para transportarlo.

Preguntas frecuentes sobre tocadiscos con altavoces

¿Los tocadiscos incluyen altavoces?

Sí, algunos tocadiscos incluyen altavoces incorporados, especialmente, los modelos portátiles o los conocidos como “todo en uno”. Estos aparatos están diseñados para ser unidades autónomas, lo que permite reproducir vinilos sin necesidad de equipos adicionales. Sin embargo, los audiófilos y los entusiastas del sonido de alta fidelidad prefieren los tocadiscos que no tienen altavoces. Estos modelos de gama superior requieren la conexión a un sistema de sonido externo para obtener una calidad de audio mucho más rica y potente.

¿Necesito altavoces para un tocadiscos?

Sí, la mayoría de las veces se necesitan altavoces para un tocadiscos si se desea escuchar la música correctamente. Si el aparato no tiene altavoces integrados, el sonido que emite el cartucho es demasiado débil. Además, muchos tocadiscos requieren un preamplificador fonográfico (preamp), un dispositivo que eleva la señal de audio antes de pasarla al amplificador principal y, finalmente, a los altavoces. Este paso asegura que el sonido de los vinilos sea audible y tenga el volumen adecuado.

¿Cómo puedo conectar un tocadiscos a un altavoz?

La forma de conectar un tocadiscos a un altavoz depende de si el tocadiscos tiene el preamplificador integrado. Si tu tocadiscos ya tiene el preamp, puedes conectarlo directamente a un amplificador o a altavoces activos (con amplificador interno) mediante un cable RCA. Si el tocadiscos no tiene preamp, debes conectar el tocadiscos al preamplificador, y este, a su vez, al amplificador o a los altavoces activos. También puedes utilizar un receptor de audio con una entrada phono especial. El uso de cables de calidad mejora la experiencia auditiva de la música.

