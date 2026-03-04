Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

20 regalos baratos para el Día del Padre con los que acertar sin gastar mucho

Desde detalles personalizados y ‘gadgets’ útiles hasta auriculares o zapatillas de marca: ninguno supera los 30 euros

Una lista de regalos baratos que se llevarán matrícula de honor. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El calendario ya ha dado paso a marzo y, como cada año, el día 19 llega una fecha muy señalada: el Día del Padre. Un momento para celebrar a los progenitores y sorprenderlos con el detalle perfecto.

Ideas para regalar por el Día del Padre

  1. Lista con 30 regalos originales para sorprender
  2. 10 calcetines divertidos que le harán reír
  3. Propuestas con descuentos irresistibles
  4. El reloj Casio mejor valorado

Para quienes buscan opciones con un presupuesto ajustado, no hace falta gastar de más para triunfar, y esta lista lo demuestra. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado 20 ideas de regalo para todos los bolsillos con los que acertarás seguro:

Tarjeta con mensaje en forma de corazón

Un detalle que va directo al corazón (nunca mejor dicho) y puede sacarle alguna lagrimita de emoción. Incluye un mensaje de agradecimiento muy especial.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 7,97€ EN AMAZON

Soporte para móvil y tablet

Resistente, estable y antideslizante, este artilugio ofrece máxima practicidad. Su diseño ergonómico permite ajustar altura y ángulo para disfrutar de la pantalla como se prefiera. Además, es portátil: se pliega con facilidad y se puede llevar a cualquier parte.

Regalos del Día del Padre baratos.
COMPRA POR 7,99€ EN AMAZON

Kit de barba

“El mejor regalo que un hombre barbudo podría recibir” dice un comprador sobre este éxito de ventas con más de 41.000 valoraciones. ¿La razón? Ingredientes naturales y productos de calidad en un set muy completo que incluye todo lo necesario para el cuidado de la barba.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 24,99€ EN AMAZON

Taza con mensaje

Para aquellos padres y también abuelos que disfrutan del café o el desayuno cada mañana. Este pequeño detalle le sacará una sonrisa al empezar el día.

¿Buscas regalos del Día del Padre baratos? 20 ideas perfectas.
COMPRA POR 12,95€ EN AMAZON

Llavero personalizado

Los regalos con un toque emocional siempre son una apuesta segura. Este llavero con mensaje personalizado hará que lleve un pedacito de ti a todas partes.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Imanes con foto

En formato polaroid, este pack de seis imanes es ideal para recopilar vuestras fotos favoritas y recordar esos momentos inolvidables cada vez que se abra la nevera.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 13,95€ EN AMAZON

Bandolera Levi’s

Cartera, móvil, llaves, gafas de sol y mucho más: este complemento es ideal para llevar todo lo necesario sin llenar los bolsillos.

Ahora con un 24% de descuento.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 15,22€ EN AMAZON

Calcetines con mensaje

Sus nuevos básicos favoritos. Estos calcetines divertidos son perfectos para sacar al superpapá que lleva dentro.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 14,99€ EN AMAZON

Auriculares con Bluetooth Soundcore

Los gadgets tecnológicos también se posicionan como un acierto garantizado. Ofrecen audio potente, diseño cómodo, conexión dual y hasta 70 horas de reproducción con una sola carga.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 17,99€ EN AMAZON

Delantal con mensaje

Para los padres más cocinitas, este regalo se llevará la nota sobresaliente. Lo lucirá en cada receta.

Ahora con un 5% de descuento.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 18,90€ EN AMAZON

Copa de cerveza

Este kit incluye una copa de cristal resistente personalizada, un abridor y varios posavasos para que disfrute de su bebida favorita. Todo llega en una caja tipo tubo, bien presentada y lista para regalar.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 19,90€ EN AMAZON

Diadema con Bluetooth

Un gadget útil para el día a día. Incorpora altavoces ultrafinos que ofrecen sonido nítido y evitan la molestia en la oreja de los auriculares tradicionales. Sirve tanto para entrenar como para dormir.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 22,99€ EN AMAZON

Pulsera de cuero

Arrasa en ventas por su significado y diseño. La pulsera de cuero trenzado incluye un grabado con un bonito mensaje y se acompaña de un texto emotivo.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 12,99€ EN AMAZON

Lámpara personalizada

Se convertirá en su artículo favorito de la mesita de noche. Tiene la forma de la palabra “papá”, completada con fotos y acompañada de un texto personalizado.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 9,90€ EN AMAZON

Gorra con mensaje

Para todos los superpapás que lo dan todo por sus hijos. La llevará con orgullo con todos sus looks.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 16,99€ EN AMAZON

Zapatillas Adidas

La moda nunca falla y qué mejor oportunidad si el artículo está rebajado. Comodidad absoluta, calidad de marca y un diseño versátil que combina con todo.

51% de descuento, ahorra 28,05 euros.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 26,95€ EN AMAZON

Camiseta Levi’s de manga corta

Un básico que no puede faltar en el armario. Es cómoda, tiene estilo y combina con todo. Además, es una prenda de calidad a un precio difícil de encontrar.

Regalos del Día del Padre baratos para triunfar sin gastar mucho.
COMPRA POR 13,99€ EN AMAZON

Luz de lectura

Diseño flexible para el cuello, tres modos de iluminación y batería de larga duración. Los amantes de la lectura lo adorarán: podrán devorar capítulos cada noche sin molestar a los demás con la luz.

Ahora con un 6% de descuento.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 15,99€ EN AMAZON

Pack de cuidado personal Nivea

Los sets nunca fallan y este kit es muy completo para una rutina básica de cuidado: crema facial, crema hidratante, aftershave y desodorante.

Ahora con un 5% de descuento.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 13,29€ EN AMAZON

Gafas de sol Hawkers

Perfectas ahora que llegan los días soleados. Calidad de marca, diseño versátil y gran comodidad. Su forma redonda favorece a casi todo tipo de rostro.

Estos regalos del Día del Padre baratos son perfectos para sorprender sin gastar mucho.
COMPRA POR 19,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos para el Día del Padre baratos

¿Se puede impresionar con detalles económicos?

Sí. La clave está en el significado. Los regalos con un toque emocional suelen ser los que más gustan, como el llavero, la lámpara o incluso la gorra por lo que representa. También funcionan los que encajan con sus aficiones, como la luz para quienes disfrutan de la lectura o los auriculares para los amantes de la música. Sin olvidar los básicos útiles que utilizará a diario, como la bandolera o las zapatillas.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_