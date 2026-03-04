20 regalos baratos para el Día del Padre con los que acertar sin gastar mucho
Desde detalles personalizados y ‘gadgets’ útiles hasta auriculares o zapatillas de marca: ninguno supera los 30 euros
El calendario ya ha dado paso a marzo y, como cada año, el día 19 llega una fecha muy señalada: el Día del Padre. Un momento para celebrar a los progenitores y sorprenderlos con el detalle perfecto.
Ideas para regalar por el Día del Padre
Para quienes buscan opciones con un presupuesto ajustado, no hace falta gastar de más para triunfar, y esta lista lo demuestra. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado 20 ideas de regalo para todos los bolsillos con los que acertarás seguro:
Tarjeta con mensaje en forma de corazón
Un detalle que va directo al corazón (nunca mejor dicho) y puede sacarle alguna lagrimita de emoción. Incluye un mensaje de agradecimiento muy especial.
Soporte para móvil y tablet
Resistente, estable y antideslizante, este artilugio ofrece máxima practicidad. Su diseño ergonómico permite ajustar altura y ángulo para disfrutar de la pantalla como se prefiera. Además, es portátil: se pliega con facilidad y se puede llevar a cualquier parte.
Kit de barba
“El mejor regalo que un hombre barbudo podría recibir” dice un comprador sobre este éxito de ventas con más de 41.000 valoraciones. ¿La razón? Ingredientes naturales y productos de calidad en un set muy completo que incluye todo lo necesario para el cuidado de la barba.
Taza con mensaje
Para aquellos padres y también abuelos que disfrutan del café o el desayuno cada mañana. Este pequeño detalle le sacará una sonrisa al empezar el día.
Llavero personalizado
Los regalos con un toque emocional siempre son una apuesta segura. Este llavero con mensaje personalizado hará que lleve un pedacito de ti a todas partes.
Imanes con foto
En formato polaroid, este pack de seis imanes es ideal para recopilar vuestras fotos favoritas y recordar esos momentos inolvidables cada vez que se abra la nevera.
Bandolera Levi’s
Cartera, móvil, llaves, gafas de sol y mucho más: este complemento es ideal para llevar todo lo necesario sin llenar los bolsillos.
Ahora con un 24% de descuento.
Calcetines con mensaje
Sus nuevos básicos favoritos. Estos calcetines divertidos son perfectos para sacar al superpapá que lleva dentro.
Auriculares con Bluetooth Soundcore
Los gadgets tecnológicos también se posicionan como un acierto garantizado. Ofrecen audio potente, diseño cómodo, conexión dual y hasta 70 horas de reproducción con una sola carga.
40% de descuento, ahorra 12 euros.
Delantal con mensaje
Para los padres más cocinitas, este regalo se llevará la nota sobresaliente. Lo lucirá en cada receta.
Ahora con un 5% de descuento.
Copa de cerveza
Este kit incluye una copa de cristal resistente personalizada, un abridor y varios posavasos para que disfrute de su bebida favorita. Todo llega en una caja tipo tubo, bien presentada y lista para regalar.
Diadema con Bluetooth
Un gadget útil para el día a día. Incorpora altavoces ultrafinos que ofrecen sonido nítido y evitan la molestia en la oreja de los auriculares tradicionales. Sirve tanto para entrenar como para dormir.
Pulsera de cuero
Arrasa en ventas por su significado y diseño. La pulsera de cuero trenzado incluye un grabado con un bonito mensaje y se acompaña de un texto emotivo.
Lámpara personalizada
Se convertirá en su artículo favorito de la mesita de noche. Tiene la forma de la palabra “papá”, completada con fotos y acompañada de un texto personalizado.
Gorra con mensaje
Para todos los superpapás que lo dan todo por sus hijos. La llevará con orgullo con todos sus looks.
Zapatillas Adidas
La moda nunca falla y qué mejor oportunidad si el artículo está rebajado. Comodidad absoluta, calidad de marca y un diseño versátil que combina con todo.
51% de descuento, ahorra 28,05 euros.
Camiseta Levi’s de manga corta
Un básico que no puede faltar en el armario. Es cómoda, tiene estilo y combina con todo. Además, es una prenda de calidad a un precio difícil de encontrar.
Luz de lectura
Diseño flexible para el cuello, tres modos de iluminación y batería de larga duración. Los amantes de la lectura lo adorarán: podrán devorar capítulos cada noche sin molestar a los demás con la luz.
Ahora con un 6% de descuento.
Pack de cuidado personal Nivea
Los sets nunca fallan y este kit es muy completo para una rutina básica de cuidado: crema facial, crema hidratante, aftershave y desodorante.
Ahora con un 5% de descuento.
Gafas de sol Hawkers
Perfectas ahora que llegan los días soleados. Calidad de marca, diseño versátil y gran comodidad. Su forma redonda favorece a casi todo tipo de rostro.
Preguntas frecuentes sobre los regalos para el Día del Padre baratos
¿Se puede impresionar con detalles económicos?
Sí. La clave está en el significado. Los regalos con un toque emocional suelen ser los que más gustan, como el llavero, la lámpara o incluso la gorra por lo que representa. También funcionan los que encajan con sus aficiones, como la luz para quienes disfrutan de la lectura o los auriculares para los amantes de la música. Sin olvidar los básicos útiles que utilizará a diario, como la bandolera o las zapatillas.
