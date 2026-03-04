20 regalos baratos para el Día del Padre con los que acertar sin gastar mucho

Una lista de regalos baratos que se llevarán matrícula de honor.

Desde detalles personalizados y ‘gadgets’ útiles hasta auriculares o zapatillas de marca: ninguno supera los 30 euros

El calendario ya ha dado paso a marzo y, como cada año, el día 19 llega una fecha muy señalada: el Día del Padre. Un momento para celebrar a los progenitores y sorprenderlos con el detalle perfecto.

Para quienes buscan opciones con un presupuesto ajustado, no hace falta gastar de más para triunfar, y esta lista lo demuestra. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado 20 ideas de regalo para todos los bolsillos con los que acertarás seguro:

Tarjeta con mensaje en forma de corazón

Un detalle que va directo al corazón (nunca mejor dicho) y puede sacarle alguna lagrimita de emoción. Incluye un mensaje de agradecimiento muy especial.

Tarjeta con mensaje en forma de corazón. AMAZON

Soporte para móvil y tablet

Resistente, estable y antideslizante, este artilugio ofrece máxima practicidad. Su diseño ergonómico permite ajustar altura y ángulo para disfrutar de la pantalla como se prefiera. Además, es portátil: se pliega con facilidad y se puede llevar a cualquier parte.

Soporte para móvil y tablet. AMAZON

Kit de barba

“El mejor regalo que un hombre barbudo podría recibir” dice un comprador sobre este éxito de ventas con más de 41.000 valoraciones. ¿La razón? Ingredientes naturales y productos de calidad en un set muy completo que incluye todo lo necesario para el cuidado de la barba.

Kit de barba. AMAZON

Taza con mensaje

Para aquellos padres y también abuelos que disfrutan del café o el desayuno cada mañana. Este pequeño detalle le sacará una sonrisa al empezar el día.

Taza con mensaje. AMAZON

Llavero personalizado

Los regalos con un toque emocional siempre son una apuesta segura. Este llavero con mensaje personalizado hará que lleve un pedacito de ti a todas partes.

Llavero personalizado. AMAZON

Imanes con foto

En formato polaroid, este pack de seis imanes es ideal para recopilar vuestras fotos favoritas y recordar esos momentos inolvidables cada vez que se abra la nevera.

Imanes con foto. AMAZON

Bandolera Levi’s

Cartera, móvil, llaves, gafas de sol y mucho más: este complemento es ideal para llevar todo lo necesario sin llenar los bolsillos.

Ahora con un 24% de descuento.

Bandolera Levi’s. AMAZON

Calcetines con mensaje

Sus nuevos básicos favoritos. Estos calcetines divertidos son perfectos para sacar al superpapá que lleva dentro.

Calcetines con mensaje. AMAZON

Auriculares con Bluetooth Soundcore

Los gadgets tecnológicos también se posicionan como un acierto garantizado. Ofrecen audio potente, diseño cómodo, conexión dual y hasta 70 horas de reproducción con una sola carga.

40% de descuento, ahorra 12 euros.

Auriculares con Bluetooth Soundcore. AMAZON

Delantal con mensaje

Para los padres más cocinitas, este regalo se llevará la nota sobresaliente. Lo lucirá en cada receta.

Ahora con un 5% de descuento.

Delantal con mensaje. AMAZON

Copa de cerveza

Este kit incluye una copa de cristal resistente personalizada, un abridor y varios posavasos para que disfrute de su bebida favorita. Todo llega en una caja tipo tubo, bien presentada y lista para regalar.

Copa de cerveza. AMAZON

Diadema con Bluetooth

Un gadget útil para el día a día. Incorpora altavoces ultrafinos que ofrecen sonido nítido y evitan la molestia en la oreja de los auriculares tradicionales. Sirve tanto para entrenar como para dormir.

Diadema con Bluetooth. AMAZON

Pulsera de cuero

Arrasa en ventas por su significado y diseño. La pulsera de cuero trenzado incluye un grabado con un bonito mensaje y se acompaña de un texto emotivo.

Pulsera de cuero. AMAZON

Lámpara personalizada

Se convertirá en su artículo favorito de la mesita de noche. Tiene la forma de la palabra “papá”, completada con fotos y acompañada de un texto personalizado.

Lámpara personalizada. AMAZON

Gorra con mensaje

Para todos los superpapás que lo dan todo por sus hijos. La llevará con orgullo con todos sus looks.

Gorra con mensaje. AMAZON

Zapatillas Adidas

La moda nunca falla y qué mejor oportunidad si el artículo está rebajado. Comodidad absoluta, calidad de marca y un diseño versátil que combina con todo.

51% de descuento, ahorra 28,05 euros.

Zapatillas Adidas. AMAZON

Camiseta Levi’s de manga corta

Un básico que no puede faltar en el armario. Es cómoda, tiene estilo y combina con todo. Además, es una prenda de calidad a un precio difícil de encontrar.

Camiseta Levi’s de manga corta. AMAZON

Luz de lectura

Diseño flexible para el cuello, tres modos de iluminación y batería de larga duración. Los amantes de la lectura lo adorarán: podrán devorar capítulos cada noche sin molestar a los demás con la luz.

Ahora con un 6% de descuento.

Luz de lectura. AMAZON

Pack de cuidado personal Nivea

Los sets nunca fallan y este kit es muy completo para una rutina básica de cuidado: crema facial, crema hidratante, aftershave y desodorante.

Ahora con un 5% de descuento.

Pack de cuidado personal Nivea. AMAZON

Gafas de sol Hawkers

Perfectas ahora que llegan los días soleados. Calidad de marca, diseño versátil y gran comodidad. Su forma redonda favorece a casi todo tipo de rostro.

Gafas de sol Hawkers. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los regalos para el Día del Padre baratos

¿Se puede impresionar con detalles económicos?

Sí. La clave está en el significado. Los regalos con un toque emocional suelen ser los que más gustan, como el llavero, la lámpara o incluso la gorra por lo que representa. También funcionan los que encajan con sus aficiones, como la luz para quienes disfrutan de la lectura o los auriculares para los amantes de la música. Sin olvidar los básicos útiles que utilizará a diario, como la bandolera o las zapatillas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de marzo de 2026.

