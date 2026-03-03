Ir al contenido
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión.
Estilo de vida

20 ideas de regalos para el Día del Padre con descuentos irresistibles

Una camiseta de deporte, unos zapatos, una cartera, un cepillo de dientes eléctrico o un neceser están entre los posibles regalos con mejor relación calidad-precio de este año

Una selección de los mejores regalos para el Día del Padre con descuento.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Ya ha comenzado el mes de marzo, un mes al que todos, en mayor o menor medida, miramos con entusiasmo. Marzo es el mes en el que, por fin, el invierno da sus últimos coletazos y los días, poco a poco, van siendo más largos. Otra de las razones por las que marzo es un mes muy esperado es porque, para muchos con una recién estrenada paternidad o para los más veteranos, seguro que están impacientes por celebrar el Día del Padre junto a sus hijos y familiares. Aunque es cierto que, para los que hacen de hijos, el Día de San José muchas veces se acerca sin darnos cuenta y nos pilla sin un buen regalo para hacerle a esa persona que tanto nos quiere y queremos.

Para que eso no suceda este año, desde EL PAÍS Escaparate hemos hecho una selección de 20 posibles regalos para padres que pueden encajar bien según el estilo y los intereses de tu padre y que, además, por tiempo limitado están en oferta para que, encima, te puedas ahorrar algo de dinero al ser un poco previsor este año.

Cepillo de dientes eléctrico de Oral-B iO 2

Si tu padre todavía no ha dado el salto al cepillo eléctrico y lleva tiempo pensando en hacerlo, este modelo con sensor de presión y temporizador es perfecto para que aprecie la diferencia y sienta que su limpieza dental cada día es mejor.

44% de descuento, ahorras 35 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 44,95€ EN AMAZON

Maquinilla de afeitar Philips OneBlade 360

La maquinilla perfecta para padres a los que les gusta variar entre un buen afeitado y recortar o perfilarse la barba de vez en cuando.

33% de descuento, ahorras 20 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRR POR 39,99€ EN AMAZON

Baliza V16 de Phillips

Si tu padre aún no tiene la baliza para el coche y se está jugando una multa cada vez que sale a hacer un recado, este regalo es perfecto tanto para su seguridad como para evitar que cualquier día llegue a casa con una multa.

18% de descuento, ahorras 5 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 27,99€ EN AMAZON

Smartwatch

Para que a tu padre ya no le den más envidia los relojes con múltiples funcionalidades que tienen sus amigos, con este smartwatch él también podrá controlar sus pulsaciones, los pasos y los kilómetros que camina, y sus horas de sueño desde su muñeca.

73% de descuento, ahorras 74 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 26,99€ EN AMAZON

Zapatos Geox

Si tu padre valora especialmente el calzado de calidad y le gusta que sus zapatos tengan una estética elegante a la par que actual, este modelo de Geox es muy cómodo para el día a día y encaja para usarse en cualquier contexto.

35% de descuento, ahorras 35,20 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 64,70€ EN AMAZON

Camisa de la marca Levi’s

Una oportunidad única para renovar su fondo de armario. Si le gustan las camisas de calidad de corte clásico, esta camisa de Levi’s encaja a la perfección con su estilo.

58% de descuento, ahorras 35 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 24,99€ EN AMAZON

Camiseta de deporte de Under Armour

Si tu padre es un deportista y le encanta ir al gimnasio y salir a correr, esta camiseta técnica es ligera y transpirable, ideal para entrenar a diario y resistir el paso del tiempo.

38% de descuento, ahorras 21,51 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 18,49€ EN AMAZON

Polo de Levi’s

Este polo es uno de los productos más icónicos, junto a los vaqueros, de la marca americana. Se caracteriza por ser versátil para usarse tanto en una comida el domingo como cuando sale a dar un paseo entre semana.

33% de descuento, ahorras 13 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 26,94€ EN AMAZON

Tabla de cortar

Si a tu padre le gusta cocinar, esta tabla puede ser un detalle muy especial que le va a resultar muy útil en su día a día en la cocina. Es perfecta para cortar todo tipo de alimentos y su tamaño se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

28% de descuento, ahorras 5 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 12,99€ EN AMAZON

Manta 100% franela

Si a tu padre le encanta echarse la siesta después de comer, con esta manta suave la va a disfrutar más todavía.

17% de descuento, ahorras 4 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 19,99€ EN AMAZON

Pack de accesorios de Superpapá

Para los amantes de los calcetines y las tazas divertidas, este pack es perfecto. Además, incluye un llavero a juego para que, donde mire, sepa que es el héroe de sus hijos.

14% de descuento, ahorras 3 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 17,99€ EN AMAZON

Jarra de cerveza de Mr. Wonderful

Si papá es un amante de la cerveza, esta jarra con un bonito mensaje seguro que se convierte en su favorita para disfrutar de una cerveza fresca ahora que llega el buen tiempo.

50% de descuento, ahorras 6,48 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 6,48€ EN AMAZON

Calcetines divertidos

Y para complementar la jarra de cerveza, estos calcetines cómodos con agarre son perfectos para que los utilice en reuniones familiares, a juego con su jarra.

15% de descuento, ahorras 2 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 10,99€ EN AMAZON

Altavoz con soporte para el teléfono

Un altavoz portátil que puede usar en la cocina, en el garaje o en la habitación para ver sus vídeos favoritos sin necesidad de tener el móvil en la mano todo el rato.

10% de descuento, ahorras 3 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 26,99€ EN AMAZON

Bolígrafo 2 en 1

Un gadget práctico con varias herramientas integradas que puede llevar en el coche, en la mochila o en el bolsillo del pantalón.

25% de descuento, ahorras 4 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 11,99€ EN AMAZON

Pulsera para herramientas

Si tu padre es un manitas, seguro que esta pulsera para colocar todos los accesorios que necesita cuando está arreglando algo en casa le resulta muy útil.

11% de descuento, ahorras 3 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 23,98€ EN AMAZON

Accesorio eléctrico para abrir el vino

Este es un regalo que valorarán enormemente los amantes del buen vino. Además de servir como sacacorchos, este accesorio también incluye un decantador, un aireador de vino y un cortador de papel de aluminio.

35% de descuento, ahorras 14 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 25,99€ EN AMAZON

Cartera con bloqueo RFID

Si la cartera de tu padre ya está muy vieja y sabes que le gustará tener una nueva, este modelo es perfecto para llevar tarjetas de forma compacta y segura gracias a su protección RFID.

22% de descuento, ahorras 6 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 24,99€ EN AMAZON

Neceser de Helly Hansen

Un neceser amplio, resistente y práctico para guardar sus productos de higiene personal durante sus viajes.

35% de descuento, ahorras 10,50 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 19,50€ EN AMAZON

Mochila para llevar el portátil

Una mochila ligera, compacta y repelente al agua que es perfecta para llevar el portátil sin tener miedo a que se moje si le pilla un buen chaparrón de camino al trabajo.

32% de descuento, ahorras 7,90 euros.

Regalos con oferta para el día del Padre sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 16,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de regalos son buenos para el Día del Padre?

Depende de cómo sea tu padre y de lo que haga en su día a día. Los regalos que realmente funcionan son los que se adaptan a sus gustos o rutinas.

¿Qué día cae el Día del Padre en 2026?

El jueves 19 de marzo de 2026.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

