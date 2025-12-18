Cualquier padre estará encantado si le haces alguno de estos 20 regalos

Acierta a la primera con el obsequio a tu progenitor entre la gran selección que proponemos: ninguno de ellos supera los 60 euros y algunos tienen fuertes rebajas

Siempre se dice que los padres son personas que se conforman con regalos simples y llanos, aunque no siempre es así: hay multitud de gustos y opciones de regalo para cada tipo de progenitor. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos ido más allá y destacado hasta 20 productos con una excelente relación calidad-precio para amantes de estar por casa, para utilizar en el coche, para los apasionados de los gadgets y para los más divertidos.

Regalos para estar a gusto en casa

Manta eléctrica de gran tamaño

Puede que no sea el regalo más original, pero sí es el más práctico para muchos progenitores que leen EL PAÍS Escaparate: el invierno siempre hace estragos y pasa factura a nivel corporal. Por eso, regalar a alguien que tiene de todo una manta eléctrica de 130 x 160 cm para que la use en el sofá o tumbado en la cama es una idea inmejorable.

34% de descuento, ahorra 24 euros.

Manta eléctrica de tamaño XXL con nueve niveles de intensidad. CORTESÍA DE AMAZON

Masajeador de pies con calefacción

Este accesorio de bienestar personal dispone de varios modos de funcionamiento para aliviar el malestar de la pantorrilla, el tobillo y el pie al completo. Además, trabaja a en un modo de ruido bajo y posee función de temporizador automático tras 15 minutos de uso.

32% de descuento, ahorra 13,59 euros.

Masajeador de pies con calefacción incorporada. CORTESÍA DE AMAZON

Calefactor de bajo consumo de estética elegante

Sus más de 7.500 valoraciones en Amazon avalan la popularidad de este mini calefactor portátil: posee temporizador, modo eco y ventilador y una potencia de 1.500 vatios.

Usa el cupón del 10% de descuento asociado.

Calefactor cerámico de bajo consumo. CORTESÍA DE AMAZON

Luz led de lectura para leer a oscuras

La vista cansada no perdona y contar con ayuda extra siempre es una buena opción. Para aquellos progenitores que tengan esta patología o para aquellos adictos a la lectura, este regalo les encantará: se trata de una pequeña lámpara que se sujeta al libro y es flexible.

Esta lámpara soporta hasta 80 horas de iluminación con el brillo más bajo. © Amazon

Calienta camas eléctrico con funda de microfibra incluida

Pasar frío nada más deslizarse bajo las sábanas de la cama no es el mejor de los recibimientos. Por eso, una solución eficaz y rápida es hacerse con un dispositivo como el de la imagen: desprende el calor seco suficiente durante cinco horas usándolo tan solo tres minutos. Incluye una funda resistente para usarlo con total seguridad.

Calienta camas eléctrico con funda de microfibra incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Regalos para usar en el coche

Organizador de maletero de diseño plegable

Reforzada, robusta y antideslizante: así es esta bolsa para poner el orden que necesitas en el maletero del coche. Además, sus asas favorecen que se transporte con facilidad en cualquier momento. En la actualidad, reúne una nota media alta: 4,7 sobre 5 estrellas.

Organizador de maletero confeccionado en tejido Oxford.

Luz de emergencia con 290 candelas de potencia

El tiempo para hacerse con una de estas balizas de emergencia para el coche se va agotando con rapidez. La nueva normativa entra en vigor el 1 de enero de 2026. Por eso, regalar a un padre conductor un accesorio de este tipo en Navidad le resultará muy útil. El modelo que hemos fichado aporta cuatro veces más luminosidad que la media.

32% de descuento, ahorra 17,40 euros.

Baliza de emergencia conectada con la DGT. CORTESÍA DE AMAZON

Transmisor Bluetooth con cancelación de ruido incluida

Uno de los regalos más apreciados es el de poder escuchar música en cualquier contexto y lugar. En el coche también; sobre todo, en los que tienen más antigüedad. Algo que resulta muy sencillo si se regala un pequeño gadget como el de la imagen: solo es necesario conectarlo al mechero del vehículo e incluye dos puertos USB. Incluye función de radio.

Ahora, con un 10% de descuento.

Transmisor Bluetooth con cancelación de ruido incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Organizador de asientos del coche (dos unidades)

Este tipo de accesorios se pueden instalar en cualquier tipo de vehículo (incluidos los de la gama SUV): permiten almacenar un montón de objetos y tenerlos ordenados de un solo vistazo. Son ideales, sobre todo, para usar en viajes largos por carretera. Por si fuera poco, cuentan con una ventana transparente para insertar una tableta de hasta 10 pulgadas.

Organizador de asientos del coche delanteros (dos unidades). CORTESÍA DE AMAZON

Kit de limpieza integral para el coche con accesorios incluidos

Es el set más vendido en limpieza para vehículos. Y no nos extraña: con todos estos recipientes, cualquier padre que mime su coche durante el año lo dejará impoluto en una mañana: tanto el interior como el exterior. Se incluye champú de espuma activa, de espuma rosa, limpiallantas, cera líquida y limpiacristales, además de paños de microfibra y esponja.

Kit de limpieza integral para el coche. CORTESÍA DE AMAZON

Regalos en formato ‘gadgets’

Altavoz Bluetooth con soporte para el móvil

¿Cansado de ver tus series y películas favoritas sosteniendo el móvil con la mano y con un audio limitado? Este regalo soluciona ambos inconvenientes: es un pequeño gadget que sostendrá el smartphone en el ángulo deseado y potenciará el sonido gracias al altavoz que tiene incorporado.

Altavoz Bluetooth con soporte para el móvil. CORTESÍA DE AMAZON

Gorro cálido con conexión por Bluetooth

No siempre se necesita tener auriculares a mano para escuchar música en cualquier parte. Sobre todo, en épocas invernales. Lo decimos por este gadget en formato gorro: con él se puede reproducir hasta diez horas de música sin interrupción mientras se mantiene la zona de la cabeza a temperatura óptima.

Gorro cálido con conexión por Bluetooth. CORTESÍA DE AMAZON

Batería externa de tamaño mini con 10.000 mAh

Cabe en la palma de una mano y más de 38 millones de usuarios por todo el mundo han tenido oportunidad de probarla: nos referimos a esta batería externa con más de 32.000 valoraciones en su haber en Amazon. Cuenta con puerto de entrada y salida de tipo USB-C y es capaz de cargar el 60% de batería de un smartphone en 30 minutos.

Ahora, con un 19% de descuento.

Vista frontal de la batería externa mini de la firma Iniu. CORTESÍA DE AMAZON

Linterna led de alta potencia con diseño militar

En situaciones de emergencia, una buena linterna separa una experiencia de tensión de otra mucho peor. Por eso, regalar una linterna de este tipo es un seguro de vida: puede iluminar sin dificultad más de 200 metros cuadrados y dispone de cinco modos de iluminación (incluyendo una opción de emergencia).

Ahora, con un 20% de descuento.

Linterna led de alta potencia con diseño militar. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares inalámbricos con panel led incluido

¿Buscas unos auriculares sin cable con las tres b incorporadas: buenos, bonitos y baratos? No lo pienses más, los de la imagen incorporan reducción de ruido, son resistentes al agua y su autonomía roza las 60 horas. Se venden en múltiples colores.

75% de descuento, ahorra 67,20 euros.

Auriculares inalámbricos con panel led incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Los regalos más divertidos

Taza divertida como regalo para papá

En muchas casas, hasta que no llega la persona adecuada, no se soluciona la chapuza o el arreglo en el baño, en el enchufe de la cocina o al colocar una estantería. Si en tu caso es siempre tu padre el que soluciona el problema, siempre puedes regalarle esta taza con esta curiosa leyenda en su exterior.

Taza para el más manitas de la casa. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de calcetines antideslizantes

“¡Están geniales! Son divertidos, los compré para hacer un regalo y quedó encantado”, dice una compradora satisfecha. Estos calcetines le sacan la sonrisa a cualquiera, incluso, hasta en un día nublado. Están confeccionados en poliéster con un punto de elastano idóneo.

Juego de calcetines de corte divertido. CORTESÍA DE AMAZON

Manta con forro polar de poliéster

Con un tamaño de 152 x 127 centímetros, esta manta viene genial para acurrucarse mientras uno se queda dormido escuchando el documental preferido o la típica película de Navidad de cualquier plataforma de streaming. Posee una capa de terciopelo suavizado.

Ahora, un 26% de descuento.

Manta cómoda y suave para el sofá de tamaño XL. CORTESÍA DE AMAZON

Camiseta de manga corta con lema de humor

Disponible en múltiples tallas, esta camiseta es la típica para ponerse cualquier domingo del año e invitar a amigos o familiares para que se echen unas risas con ella. En su parte frontal tiene el lema Calvo Kien en letras blancas con fondo negro. Está confeccionado en algodón y poliéster.

Camiseta de manga corta con leyenda divertida. CORTESÍA DE AMAZON

Dispensador de palillos automático

“Lo regalamos para el amigo invisible y fue genial”, admite una compradora. Este palillero no es el que tiene la forma más clásica de todas, pero su mecanismo no deja de resultar curioso a simple vista: de su interior, aparece un pequeño fantasma sosteniendo el siguiente palillo presto a ser usado y sin comprometer el uso de todos los demás.

Dispensador de Palillos automático. CORTESÍA DE AMAZON

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

