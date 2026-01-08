Estados Unidos se retira de 66 organizaciones multilaterales

Washington acusa a esa instituciones, que incluyen la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, de ser “inútiles” o “contrarias a los intereses de Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que retira a su país de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático —la base para la cooperación internacional en la lucha contra el calentamiento global— y la Alianza de Civilizaciones creada hace dos décadas a raíz de una propuesta de España, así como de otras 64 organizaciones multilaterales, casi la mitad de ellas vinculadas a Naciones Unidas.

El motivo de la marcha de las 31 entidades de la ONU y 35 organizaciones multilaterales no relacionadas con Naciones Unidas es, según la Casa Blanca, que esas instituciones “operan de modo contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos, son inútiles o representan un derroche de fondos”.

La salida de la Convención Marco (UNFCCC, por sus siglas en inglés) dejaría a Estados Unidos fuera de las conversaciones internacionales sobre cambio climático. Podría además tensar las relaciones con aquellos aliados para los que la lucha contra el calentamiento global es una prioridad, en momentos en los que Washington alardea de la agresividad de su política exterior tras la intervención militar en Venezuela en la que quedó detenido el presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos se sumó a la UNFCCC en 1992, durante la presidencia de George Bush. La Convención no exige recortes en emisiones o en contaminación, pero se fija la meta de estabilizar la contaminación en la atmósfera a un nivel lo suficientemente bajo como para prevenir “una interferencia peligrosa en el sistema climático causada por el ser humano”.

La convención también estableció un proceso de negociaciones entre países que se acabó convirtiendo en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima, y que ha arrojado, entre otros logros, el protocolo de Kioto de 1995 que obliga a los países a recortar sus emisiones y los acuerdos de París de 2015 para limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados, preferentemente 1,5 grados.

La Alianza de Civilizaciones, por su parte, promueve la diversidad cultural, el pluralismo religioso y el respeto mutuo. Nació en 2005 promovida por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, a raíz de una propuesta del jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado, la Casa Blanca precisa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.

En un comunicado paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado que la retirada “mantiene una promesa clave que el presidente Trump hizo a los estadounidenses, que dejaremos de subsidiar a burócratas globalistas que actúan contra nuestros intereses. La Administración Trump siempre pondrá por delante a Estados Unidos y a los estadounidenses”.

“No seguiremos gastando recursos, capital diplomático y el peso legitimador de nuestra participación en instituciones que son irrelevantes o están en conflicto con nuestros intereses”, agrega el jefe de la diplomacia estadounidense. “Buscamos cooperación donde resulta útil a nuestra gente y nos mantenemos firmes donde no”.

La mayor parte de las organizaciones afectadas son agencias de la ONU, comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración, los derechos laborales y otros asuntos que la Administración de Trump considera que intentan promover la diversidad y la igualdad en perjuicio del mérito.

Algunas de las rechazadas por el Gobierno estadounidense también son el Foro Global Central el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.