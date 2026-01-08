Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Donald Trump

Estados Unidos se retira de 66 organizaciones multilaterales

Washington acusa a esa instituciones, que incluyen la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, de ser “inútiles” o “contrarias a los intereses de Estados Unidos”

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que retira a su país de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático —la base para la cooperación internacional en la lucha contra el calentamiento global— y la Alianza de Civilizaciones creada hace dos décadas a raíz de una propuesta de España, así como de otras 64 organizaciones multilaterales, casi la mitad de ellas vinculadas a Naciones Unidas.

El motivo de la marcha de las 31 entidades de la ONU y 35 organizaciones multilaterales no relacionadas con Naciones Unidas es, según la Casa Blanca, que esas instituciones “operan de modo contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos, son inútiles o representan un derroche de fondos”.

La salida de la Convención Marco (UNFCCC, por sus siglas en inglés) dejaría a Estados Unidos fuera de las conversaciones internacionales sobre cambio climático. Podría además tensar las relaciones con aquellos aliados para los que la lucha contra el calentamiento global es una prioridad, en momentos en los que Washington alardea de la agresividad de su política exterior tras la intervención militar en Venezuela en la que quedó detenido el presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos se sumó a la UNFCCC en 1992, durante la presidencia de George Bush. La Convención no exige recortes en emisiones o en contaminación, pero se fija la meta de estabilizar la contaminación en la atmósfera a un nivel lo suficientemente bajo como para prevenir “una interferencia peligrosa en el sistema climático causada por el ser humano”.

La convención también estableció un proceso de negociaciones entre países que se acabó convirtiendo en las cumbres anuales de la ONU sobre el clima, y que ha arrojado, entre otros logros, el protocolo de Kioto de 1995 que obliga a los países a recortar sus emisiones y los acuerdos de París de 2015 para limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados, preferentemente 1,5 grados.

La Alianza de Civilizaciones, por su parte, promueve la diversidad cultural, el pluralismo religioso y el respeto mutuo. Nació en 2005 promovida por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, a raíz de una propuesta del jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En un comunicado, la Casa Blanca precisa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.

En un comunicado paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado que la retirada “mantiene una promesa clave que el presidente Trump hizo a los estadounidenses, que dejaremos de subsidiar a burócratas globalistas que actúan contra nuestros intereses. La Administración Trump siempre pondrá por delante a Estados Unidos y a los estadounidenses”.

“No seguiremos gastando recursos, capital diplomático y el peso legitimador de nuestra participación en instituciones que son irrelevantes o están en conflicto con nuestros intereses”, agrega el jefe de la diplomacia estadounidense. “Buscamos cooperación donde resulta útil a nuestra gente y nos mantenemos firmes donde no”.

La mayor parte de las organizaciones afectadas son agencias de la ONU, comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración, los derechos laborales y otros asuntos que la Administración de Trump considera que intentan promover la diversidad y la igualdad en perjuicio del mérito.

Algunas de las rechazadas por el Gobierno estadounidense también son el Foro Global Central el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición

Macarena Vidal Liy | Washington

Trump contra el mundo, momento de definición

Jorge Zepeda Patterson

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_