Sorprende como nunca antes en Navidad con estos 23 regalos a alguien que tiene de todo.

No todas las personas son fáciles de asombrar cuando se les entrega un obsequio. Si te has quedado sin ideas, confía en esta selección para todo tipo de presupuestos

Como venimos publicando los últimos años, acertar regalando a alguien que tiene de todo puede ser una actividad de cierto riesgo. Sobre todo, en fechas tan destacadas como la Navidad o los Reyes Magos. Por eso mismo, este año en EL PAÍS Escaparate volvemos a fichar los productos que más sorprenderán a aquellas personas escépticas o a las que nunca quieren que se les regale nada porque consideran que con ellas no se va a acertar a la primera.

En esta elaborada selección hemos rebuscado en el amplio catálogo online de Amazon para encontrar los obsequios que todavía no se han tachado de la lista de deseos de nuestros lectores. La mayoría de ellos, además, presentan una relación calidad-precio excepcional; más si cabe, a las puertas de celebrar estas fechas tan especiales.

Pitillera para guardar el tabaco de liar

Tan práctica como una riñonera, un bolso o una funda de móvil: así es esta pitillera para almacenar tanto el papel de liar como el tabaco, los mecheros y los filtros que más utilicemos. Es la más vendida de su categoría en Amazon y se puede adquirir en cuatro colores.

Lote de 40 imanes con forma de emoji para la nevera

Sus fuertes imanes convierten a este set de producto en un regalo imprescindibles estas Navidades. Son ideales para sostener varios papeles o documentos en lugares tan estratégicos de la casa como la nevera, donde se sitúan los planificadores semanales o las fotos instantáneas de los viajes.

Sujetalibros metalizado inspirado en ‘La Guerra de las Galaxias’

Este es el regalo perfecto para los amantes de la lectura (aunque ya tengan de todo en casa). Nos referimos a un sujetalibros como el de la imagen: posee un cuerpo metalizado de alta resistencia y un diseño muy logrado que se inspira en el personaje archiconocido de Yoda. Con su poder innato, nunca dejará caer tus lecturas favoritas.

Toalla decorativa en forma de perro en múltiples colores

“A las niñas les gusta mucho. Ahora les encanta lavarse las manos para usar esta toalla”, explica una usuaria sobre esta toalla con un diseño perruno tan especial. Está confeccionada con poliéster y nailon suave, por lo que absorbe bien el agua. Además, la toalla siempre permanece en posición vertical pese a la forma de la cabeza.

Secador compacto Beurer con mango plegable

¿Es posible que en el neceser de viaje no tengas un buen secador plegable? Esta Navidad será la última que te suceda eso con un producto como el propuesto: este modelo de secador iónico dispone de dos ajustes y una opción fría. Su tecnología, además, elimina la carga estática del cabello. Solo pesa 430 gramos.

Tenedores para aperitivo con diseño especial

Los aperitivos siempre son el mejor anticipo de una comida o cena a la altura de las circunstancias. Sin embargo, no siempre se tienen las herramientas adecuadas para llevarlos a cabo. Por eso mismo, en EL PAÍS Escaparate hemos descubierto estos pequeños tenedores metálicos con forma de raspa de pescado.

Mapamundi para señalar viajes

Presumir de viajes se puede hacer mostrando fotografías, vídeos, recordando vivencias o enseñando este poster ubicado en el salón o habitación a cualquier amigo o familiar y recordarles de esta manera qué destinos ya has visitado. Solo necesitas rascar cada parte del mapa asociado a un país para ir descubriendo sus bonitos colores.

Juego de cuatro bandejas de porcelana para el horno

Con la Navidad llegan los guisos, los platos bien preparados y las grandes comilona en torno a una mesa. Por eso, nunca está de más regalar (a alguien que ya tiene de todo) un set de bandejas de porcelana como las de la imagen: en ella se pueden preparar desde una suculenta lasaña hasta un tiramisú y su diseño lucirá siempre perfecto en cualquier rincón.

Manta eléctrica XXL con nueve niveles de temperatira

Puede que no sea el regalo más original de este extenso listado, pero sí es el más práctico para muchos lectores de EL PAÍS Escaparate: el invierno siempre hace estragos y pasa factura a nivel corporal. Por eso, regalar a alguien que tiene de todo una manta eléctrica de 130 x 160 cm para que la use en el sofá o tumbado en la cama es una idea inmejorable.

Cuaderno inteligente reutilizable, de Moleskine

Experimentar la sensación atemporal de la escritura es posible con este cuaderno inteligente reutilizable: la mejor escritura a mano pero de manera digital gracias a la última tecnología NCoded. Incluye páginas a rayas y un bolígrafo SmartPen. Se vende en tres tamaños distintos.

Gorro cálido con luz led incluida

No necesitas llevar en la mano una linterna potente durante el invierno cuando se puede integrar en una prenda de ropa tan práctica como el gorro. El producto elegido tiene una luz led frontal con una autonomía de hasta 12 horas. Además, cuenta con un diseño simple y elástico.

Muestrario de salsas picantes

“Aún no las hemos probado, pero por la presentación y el cuidado con el embalaje ya merecen 5 estrellas”, reconoce un usuario. Este lote de salsas picantes de chile complacerá a los apasionados de las comidas condimentadas de manera especial.

Mini humidificador ultrasónico con luces led

No todos los regalos que tienen de todo están tan bien acabados como el producto de la imagen: un humidificador de 100 ml de capacidad, pero con un diseño adornado de arabescos muy atractivo.

Mini linterna led de alta potencia

Esta linterna es de pequeño tamaño, aunque ofrece un rendimiento muy elevado: ilumina hasta 150 metros y pesa menos de 130 gramos. Su zoom es ajustable desde un punto focal mínimo a un área más amplia. Además, está fabricada con aleación de aluminio en grado militar que impide que el óxido o la corrosión hagan su aparición. Su luz led aporta 140 lúmenes.

Masajeador de pies con calefacción incorporada

El cuidado personal es uno de los regalos estrella del amigo invisible. En este caso, los pies no son una excepción: soportan todo el peso del cuerpo a diario y necesitan también sus cuidados. Algo que podemos proporcionarles con un accesorio como el de la imagen: este masajeador es muy silencioso, fácil de usar y relaja los músculos del pie y la pantorrilla usando el calor.

Taza de té grande con tapa y colador (650 ml de capacidad)

Para muchos, tomar el té es sinónimo de un momento de paz e introspección sin igual. Sin embargo, no solo la elección del té en cuestión es importante, también el recipiente donde se toma. Por eso, esta taza de cerámica y de tamaño XXL es la candidata perfecta. Además, su tapa mantiene el líquido caliente durante más tiempo. Es apta para lavavajillas.

Organizador de base giratoria para el escritorio o la mesita de noche

Su diseño de base giratoria lo hace muy diferente a otras propuestas de regalo para ordenar como se debe los mandos a distancia del salón o colocar los objetos personales en la mesita de noche o el escritorio. Cuenta con cinco compartimentos y está fabricado en piel sintética de alta calidad. Se puede elegir en ocho acabados de color refinados.

Enfriador de botellas de vino 4 en 1

Un auténtico pack de regalo que no todo el mundo (todavía) tiene por casa: nos referimos a los accesorios que se le pueden regalar a los amantes del vino. Además de las dos varillas enfriadoras para mantener el vino en su temperatura óptima, el set también incluye un vertedor, un decantador y un tapón.

Mini altavoz Bluetooth con soporte para el móvil

¿Cansado de ver tus series y películas favoritas sosteniendo el móvil con la mano y con un audio limitado? Este regalo soluciona ambos inconvenientes: es un pequeño gadget que sostendrá el smartphone en el ángulo deseado y potenciará el sonido gracias al altavoz que tiene incorporado. Se vende en varios colores.

Kit de pintura con caballete y 24 tubos acrílicos

Echa a volar la imaginación en los ratos libres de la Navidad con un lote de regalo como el que proponemos. Se trata de un caballete de tamaño grande para experimentar pintando con pinturas acrílicas. El set incluye seis pinceles, una paleta y una espátula de plástico.

Lámpara led táctil moderna para la mesita de noche

De esta lámpara de noche de última generación ya se han vendido más de 700 unidades en el último mes. Posee 64 modos de escena diferentes y es compatible con Alexa. Su horquilla de temperatura de color es tan grande que podrá adaptarse a las necesidades de cada momento sin problema. “Da un tono ambiente a la habitación muy chulo”, asegura un usuario.

Pistola de masaje mini con función frío y calor

Uno de los puntos fuerte de una pistola de masaje como la de la imagen es que dispone de una batería longeva (hasta cinco años de uso). Se trata, además, de un producto de tamaño bolsillo con el que aliviar las sobrecargas musculares y mejorar la circulación de ciertas zonas corporales. El aparato puede emitir tanto calor como frío y se ajusta su uso en cinco velocidades.

Reloj analógico de cuarzo para mujer, de Tommy Hilfiger

Este reloj clásico tiene una estética muy elegante y es un producto con el que acertarás en cualquier celebración navideña a la hora de regalarlo a alguien que tiene de todo. Posee muy buenos acabados, es el más vendido de su categoría y su correa de malla confeccionada en acero inoxidable le da un plus de distinción.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de diciembre de 2025.

