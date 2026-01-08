La remodelación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México: fechas clave y lo que hay que saber

Usuarios en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 del Metro, en Ciudad de México, el 3 de febrero 2021.

Las autoridades han anunciado que la primera fase arrancará a finales de enero en Universidad, una de las estaciones con mayor afluencia de la red de transporte

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de la estación Universidad a Indios Verdes y conecta la capital de sur a norte (hasta el Estado de México), es la próxima gran obra de modernización del Sistema de Transporte Colectivo (STC) tras la intervención de la Línea 1.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo en conferencia de prensa este 7 de enero que la Línea 3 será renovada por completo. “Esta obra arrancará en los próximos días en la estación Universidad con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar. Toda la obra iniciará después, a mitad del año”, ha explicado.

¿En qué consistirá la remodelación de la Línea 3?

El plan de modernización prevé lo siguiente:

El reemplazo completo de las vías;

la renovación integral de las 21 estaciones;

instalación de escaleras eléctricas y ascensores para mejorar la accesibilidad;

actualización de los sistemas de suministro eléctrico y de señalización. Según informaron las autoridades de la capital, el sistema actual de pilotaje automático, de base electromecánica, será sustituido por una plataforma de control de trenes basada en comunicaciones (CBTC), de tecnología avanzada, similar a la que opera en la Línea 1;

la compra de 45 trenes nuevos, cuya licitación comenzará en breve.

La autoridad calcula que la modernización permitirá mover hasta un 30% más de pasajeros, recortar el gasto energético en un 35% y reducir el intervalo entre trenes a 100 segundos, por debajo de los dos minutos.

Fechas clave

De acuerdo con Brugada, los trabajos preparatorios arrancarán a mediados de enero en Universidad, donde se intervendrán los talleres y la zona de resguardo de trenes debido a los hundimientos que hay en el área. Las obras centrales se iniciarán en julio una vez concluido el Mundial de Fútbol, cuya sede del Estadio Azteca —ubicado a pocos minutos de la estación— condiciona el calendario del proyecto. Las autoridades esperan que las obras concluyan en 2028.

La jefa de Gobierno ha afirmado que se buscará afectar lo menos posible a las personas usuarias. “Tenemos el aprendizaje de la Línea 1 y por eso queremos afectar menos a usuarios. Vamos a hacer obras en la noche, a lo mejor en esos horarios habría cierres y entraría RTP, también en fines de semana y en vacaciones a lo mejor se cerrará por completo, pero queremos hacerlo con la menor afectación”, ha agregado.

El Metro, un sistema envejecido

La red del Metro de la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, con más de 200 kilómetros de vías y 12 líneas que transportan a millones de personas cada día. Sin embargo, décadas de uso intensivo han llevado al deterioro de su infraestructura y cuestionamientos sobre el mantenimiento.

Uno de los sucesos más graves que han marcado la historia reciente del STC Metro fue el colapso de un tramo elevado de la Línea 12, en 2021, una tragedia que cobró la vida de 26 personas y ocurrió a menos de una década de su inauguración en 2012. Inicialmente, las autoridades señalaron que el desplome, ocurrido entre las estaciones de Olivos y Tezonco, se dio por fallas en la construcción y el diseño de la línea. Sin embargo, una investigación independiente encargada por un grupo de víctimas y presentada en abril de 2022 añadió las deficiencias en el mantenimiento como un motivo del desplome.

Un año después de lo ocurrido en la Línea 12, el Gobierno local comenzó con la renovación de la Línea 1, la más antigua del sistema, que corre de Pantitlán a Observatorio. La intervención implicó cierres parciales para mejorar la infraestructura, los trenes y sistemas eléctricos.

La Línea 3 es ahora el siguiente gran capítulo en la estrategia de mantenimiento y modernización del Metro de la capital.