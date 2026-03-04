Carlos Lozano gana ‘GH Dúo 4’: “Ha costado, pero lo hemos conseguido”

La cuarta edición de Gran Hermano Dúo, dedicada a parejas de famosos, coronó este martes a su ganador tras 54 días de convivencia en la casa de Tres Cantos: el presentador Carlos Lozano, de 63 años, venció una década después de ser finalista como el azote de GH Vip, y superó así a Anita Williams y Gloria González en la final. Toma el relevo en el reality de Telecinco de Marieta Sola, antigua participante de La isla de las tentaciones que ganó en 2025. El antiguo conductor de Operación Triunfo, pero más famoso en los últimos años por su vida privada, se llevó el 65,1% del apoyo del público frente al 34,9% para Williams: “Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro”, decía saltando abrazando a todos en plató.

La edición, que tuvo que montarse a toda prisa para cubrir el acelerado fracaso de Gran Hermano 20 (la edición de anónimos) y que estrenaba nueva casa, al final, ha sido suficiente para salvar la audiencia de Telecinco, pero no podía alargarse más ante la inminente llegada de Supervivientes. Tanto es así que el reality show ha cedido su gala habitual en jueves para el estreno del veterano formato de superviviencia que también presenta Jorge Javier Vázquez, y que es, junto a La isla de las tentaciones, el gran salvavidas de Telecinco.

Del concurso de parejas llegaban, de hecho, varios de los concursantes de este Gran Hermano. Entre ellos, la finalista Anita Williams, que llegó junto a Manuel (quienes protagonizaron el ya histórico vídeo de Montoya), así como Sandra, Juanpi y Andrea, un trío romántico que aterrizó directo de la última edición. También Supervivientes tendrá su porción de la última isla, con el tentador Gerard y Claudia Chacón como concursantes. Otra trama reciclada de GH Dúo para Supervivientes será la de Carmen Borrego (concursante de esta edición), dado que su exnuera, Paola Olmedo, está también preparada para saltar del helicóptero de Cayos Cochinos, en Honduras.

Antes de la victoria, Lozano, que entró a la casa junto a su ex Cristina Piaget (uno de los descubrimientos de la edición), se reencontró con su hija Luna y discutió en plató frente a Williams. Al final su victoria se anunció alrededor de las dos menos cinco de la madrugada. Lozano, que con Mediaset presentó Granjero busca esposa, estuvo en Supervivientes o participó en Sálvame, llevaba tres años retirado de la televisión, como pastor en El Berrueco, un municipio de la Comunidad de Madrid.

Un cásting con rostros conocidos y muy polémicos (las broncas sin límite han sido la tónica de la edición) es lo que ha logrado que este Gran Hermano Dúo, que se estrenó como el menos visto de la historia, haya conseguido mantenerse a flote con audiencias dignas por encima de la media del canal, que este febrero ha marcado su peor febrero de la historia, con un 8,8% de cuota de pantalla. De hecho, su audiencia media no es muy diferente a la de la pasada edición: un 13,4% de share y 827.000 espectadores frente a 13,8% y 879.000, si bien el declive es constante desde que el formato se estrenara en 2019, sobre todo si tenemos en cuenta que el tramo que compite con La revuelta y El hormiguero (que ha rodando el 6%) está troceado como otro programa para no manchar la media de sus visualizaciones. La final logró 884.000 espectadores de media y una media del 14,2% de cuota, enfrentándose a la Copa del Rey. Por lo que en definitiva una idea ciertamente improvisada ha salvado los muebles. Al menos hasta que Telecinco tuviera preparado su nuevo viaje a Honduras.