La Justicia admite a trámite un recurso de la Fravm contra la segunda ordenanza de terrazas de Almeida
La asociación argumenta que la legislación incumple la jurisprudencia en cuanto a accesibilidad mientras que el Consistorio defiende que es una norma “buena”
Una batalla judicial amenaza la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida apenas dos años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya hubiera tumbado una primera reforma del reglamento municipal en 2024. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) ha anunciado este miércoles que la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el 9 de febrero un recurso de la asociación contra la normativa del Ayuntamiento de Madrid. “Se trata de artículos que van en contra de la jurisprudencia en materia de movilidad y accesibilidad, incumplen normas como el Código Técnico de Edificación o vulneran derechos como el derecho a la inviolabilidad del domicilio por exceso de ruido, que ampara el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha explicado Raúl Maíllo, el abogado de la entidad. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido una “buena” ordenanza de terrazas, para lamentar la “posición absolutamente negacionista” de la Fravm.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.