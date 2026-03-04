La Justicia admite a trámite un recurso de la Fravm contra la segunda ordenanza de terrazas de Almeida

Unos operarios instalan un toldo en una terraza puesta en plazas de aparcamiento en la calle Ponzano de Madrid, el 3 de junio de 2021.

Una batalla judicial amenaza la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida apenas dos años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya hubiera tumbado una primera reforma del reglamento municipal en 2024. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) ha anunciado este miércoles que la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el 9 de febrero un recurso de la asociación contra la normativa del Ayuntamiento de Madrid. “Se trata de artículos que van en contra de la jurisprudencia en materia de movilidad y accesibilidad, incumplen normas como el Código Técnico de Edificación o vulneran derechos como el derecho a la inviolabilidad del domicilio por exceso de ruido, que ampara el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha explicado Raúl Maíllo, el abogado de la entidad. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido una “buena” ordenanza de terrazas, para lamentar la “posición absolutamente negacionista” de la Fravm.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]