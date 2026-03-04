Adiós a las mochilas de siempre: el bolso masculino es el accesorio que manda en 2026

Un hombre luce un bolso de hombro de piel negra con detalles plateados.

Grandes firmas de lujo lo consideran una pieza central de cualquier ‘look’. Te proponemos tres modelos que se pueden comprar en Amazon a buen precio

La moda masculina parece tener un nuevo accesorio estrella: el bolso. Aunque las mochilas de toda la vida son una de las opciones más recurridas por su practicidad, lo cierto es que pueden no ser las mejores aliadas para elevar nuestro estilo en el día a día.

Algunas marcas de lujo como Dior o Louis Vuitton lo han confirmado en sus pasarelas, donde el conocido como man bag ha dejado de ser un accesorio más para convertirse en una pieza principal de cualquier outfit.

A continuación te contamos por qué es una tendencia que parece haber llegado para quedarse. Además, te recomendamos tres estilos de bolsos que puedes comprar en Amazon a muy buen precio. ¡Comenzamos!

¿Por qué el bolso masculino es tendencia?

No solo se trata de una apuesta de los diseñadores, sino de una demanda real del mercado que ha hecho que se experimente un crecimiento económico en este sector. Por si fuera poco, famosos del mundo del espectáculo también se han encargado de su auge en redes sociales.

El secreto del éxito de este tipo de bolsos es que unen dos conceptos fundamentales para el uso diario.

Funcionalidad: son una manera práctica de llevar lo imprescindible (las llaves de casa, el teléfono, la son una manera práctica de llevar lo imprescindible (las llaves de casa, el teléfono, la cartera , etc.), sin tener que sobrecargar la espalda.

Diseño: sus colores neutros y formas minimalistas están pensados para poder adaptarse perfectamente a diferentes estilos. Por su puesto, también hay opciones más alternativas y llamativas.

¿Cómo combinar un bolso para hombre?

Aquí no vas a tener problemas. La versatilidad de este complemento es uno de sus puntos más fuertes. Te dejamos dos looks para diferentes ocasiones en los que podrás lucirlo.

Opción más elegante

Elige un bolso de mano estructurado (que mantenga su forma). Usa una americana, una camisa fina o jersey de punto y un pantalón chino. Para el calzado, puedes apostar por unos mocasines o botas Chelsea.

Opción más casual

Podrás decantarte por una bandolera o un tote bag. Ponte unos vaqueros rectos, una camiseta básica y unas zapatillas deportivas. También podrás añadir una chaqueta ligera.

¿Te animas a llevar uno? Te proponemos tres opciones

Hemos seleccionado tres modelos con buenas valoraciones en Amazon y con diferentes diseños.

Bandolera vertical

Está fabricada con piel sintética de alta calidad y sus asas son de algodón. Se puede comprar en dos colores: marrón y negro. Además, cuenta con dos compartimentos (uno grande y otro pequeño) con cremallera.

Bandolera vertical. © Amazon

Tote bag Levi’s

Es una alternativa para llevar a la oficina o para esas escapadas de fin de semana. Está confeccionada con mezclilla y tiene un parche con el logo característico de la marca.

Bolso para hombre Levi’s. © Amazon

Bandolera horizontal

Es de color negro, tiene un diseño minimalista y está fabricado con materiales muy resistentes. La longitud de sus asas se puede ajustar hasta 140 cm.

Bandolera horizontal. © Amazon

