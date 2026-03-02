¿Cuál es el mejor ‘after shave’ para hombre que hemos probado?

Hemos probado cada uno de los ‘after shave’ después de afeitarnos para comprobar su calidad.

Los bálsamos para después del afeitado son imprescindibles al hidratar la piel y aportar una sensación de frescura idónea. Analizamos cuatro marcas de referencia

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Nivea Ater Shave Nivea Men Sensitive Davidoff ‘After shave’ Davidoff Cool Water Proraso Bálsamo ‘after shave’ Proraso Viking Revolution ‘After shave’ Viking Revolution Valoración Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 8 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Ideal para hombres con piel sensible que buscan cuidado diario y frescor. Para quienes buscan un aftershave clásico con aroma duradero. Para hombres que prefieren una sensación refrescante natural. Para quienes prefieren texturas en crema y aromas suaves. Por qué lo recomendamos Porque calma la piel, no irrita, tiene protección solar y es el más completo. Destaca por su fragancia elegante y buena sensación de frescor. El eucalipto y mentol aportan frescor inmediato y tonificante. Es natural, cuida la piel y resulta cómodo para el día a día. Medidas 17 x 8 x 12 centímetros 5,08 x 5,08 x 15,24 cm; 218 g 11,43 x 7,62 x 11,43 cm; 288 g 12,8 x 4,5 x 4,4 cm; 140,61 g Detalles Bálsamo Líquido Líquido Bálsamo Precio 5.09 € 16.7 € 13.58 € 10.99 €

Mejor 'after shave' Hemos elegido el 'after shave' Nivea Men Sensitive como el mejor de la comparativa, puesto que es el mejor para pieles sensibles y su fórmula es natural y calmante.

Con independencia del tipo de piel de cada persona (seca, normal, grasa o mixta), cada vez que alguien se afeita la barba, se produce una agresión a la epidermis, que debe ser restaurada después de cada afeitado. Justo en ese momento entran en juego los mejores after shaves del mercado. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro marcas de referencia para elegir la más adecuada para la mayoría de las personas.

Características Nivea Men Davidoff Proraso Viking Revolution Cantidad 100 ml 75 ml 100 ml 60 ml Fragancia Floral Marina Aromática Amaderada Textura Crema Líquida Líquida Crema Ingredientes Camomila y extracto de algas Sintéticos y naturales Aceite de eucalipto y mentol Ingredientes naturales

Probamos los mejores ‘after shave’ para hombre Durante las pruebas, hemos comprobado el efecto calmante de cada ‘after shave’ para elegir el mejor. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Qué bálsamos ‘after shave’ hemos elegido y cómo los hemos probado?

Entre los after shave disponibles en el mercado, hay dos aspectos principales en los que unos y otros presentan diferencias. El primero tiene que ver con la textura; en esta comparativa hemos incluido opciones tipo crema y otras líquidas. En esa línea, los ingredientes que contiene cada fórmula también son muy distintos, tanto entre los que son completamente naturales como en aquellos con compuestos sintéticos. A partir de esas características, las cuatro marcas seleccionadas son: Nivea Men, Davidoff, Proraso y Viking Revolution.

Para evaluar estos after shave, los hemos aplicado inmediatamente después del afeitado para observar cómo reaccionaba la piel en ese primer contacto. Hemos prestado atención a la sensación inicial —frescura, alivio o posible escozor— y a la aparición de reacciones como enrojecimiento o irritación. También hemos valorado la duración y evolución del aroma con el paso de las horas. Por último, hemos comprobado cómo se sentía la piel tiempo después de la aplicación, es decir, si mantenía la suavidad, la hidratación y el confort sin dejar residuos grasos.

De las cuatro marcas probadas, el ‘after shave’ Nivea Men Sensitive ha sido nuestro favorito. Escaparate El País

¿Qué ‘after shave’ ha sido el ganador?

De todos los productos, el after shave Nivea Men Sensitive es el que mejor me ha funcionado en pieles sensibles: calma al instante, no provoca irritación y deja una sensación de frescura duradera. Su fórmula sin alcohol, la textura cremosa y la protección solar lo convierten en la opción más completa y equilibrada, además de ser la más económica.

El 'after shave' de Nivea Men no contiene alcohol, por lo que calma al instante y no irrita la piel. Escaparate El País

¿Cómo deja la piel?

La principal razón por la que he elegido el after shave Nivea Men Sensitive es porque se trata del que mejor se comporta con todo tipo de pieles, especialmente, las más sensibles. La razón es que su fórmula no contiene alcohol, por lo que evita efectos secundarios que provocan otras marcas en cutis delicados, como ardor, enrojecimiento y sequedad después del afeitado.

Durante las pruebas también he podido comprobar que este bálsamo es capaz de aliviar la irritación de la maquinilla al instante, además de prevenir la descamación. Asimismo, me ha proporcionado una sensación de suavidad y frescura que no he sentido de la misma manera con los otros productos de la comparativa.

Si todo lo anterior ya me había convencido, un extra que he valorado mucho de este after shave es que incluye protección solar —FP15 y filtros UVA/UVB—, por lo que se trata del que más y mejor cuida la piel durante todo el día. Desde luego, se puede usar diariamente para aprovechar estos beneficios.

A la hora de aplicarlo, también me ha gustado que su textura es la más cremosa de todos los after shave que he probado. Está elaborado con ingredientes naturales, como camomila, que actúa como calmante, y un extracto de algas para aportar frescura al rostro. Lo mejor es que es el más barato de la comparativa.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Ideal para pieles sensibles.

No contiene alcohol.

Con protección solar.

Efecto calmante.

Mayor sensación de frescura.

Precio más bajo.

A mejorar:

No he encontrado aspectos negativos.

Otras alternativas al mejor ‘after shave’

‘After shave’ Davidoff Cool Water

Lo que más destaca del after shave Davidoff Cool Water es su aroma fresco y duradero, casi como una colonia. Sin embargo, la presencia de componentes sintéticos, la falta de protección solar y un precio más alto hacen que quede por detrás del ganador.

Los componentes sintéticos de la fórmula del ‘after shave’ Davidoff Cool Water son la principal razón de que ocupe el segundo puesto. Escaparate El País

¿Cómo deja la piel?

El motivo por el que el after shave Davidoff Cool Water se queda por detrás del producto ganador de la comparativa es porque, a diferencia de aquel, que está hecho de ingredientes naturales, este sí cuenta con algunos componentes sintéticos en su fórmula. El resultado lo he notado, sobre todo, justo después de aplicarlo, puesto que me ha ardido demasiado en un corte que me hice al afeitarme.

Donde realmente se nota el efecto positivo de su fórmula es que este bálsamo proporciona un aroma muy fresco y realmente duradero. Aunque no es tan suave como el ganador de la comparativa, sí puede aplicarse en todo tipo de pieles. Por lo tanto, considero que es el ideal para quienes buscan un after shave aromático y confiable, puesto que se trata del más parecido a una colonia.

Esta loción suele estar disponible en dos presentaciones de 75 y 125 ml. Sin embargo, también es la más cara de los productos analizados. En comparación con el after shave ganador, este no ofrece ninguna protección solar.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Aroma muy fresco y duradero.

Mayor cantidad de producto.

Adecuado para todo tipo de pieles.

Textura suave.

A mejorar:

Es el más caro.

Contiene ingredientes sintéticos.

Arde mucho si se aplica en cortes.

Bálsamo ‘after shave’ Proraso

La fórmula del after shave Proraso me ha parecido muy correcta por su efecto calmante y su agradable experiencia de uso. Se absorbe rápido, no es graso y equilibra bien la piel gracias al aloe vera y la vitamina E. Sin embargo, aunque su aroma es agradable, se desvanece antes que en otras opciones mejor posicionadas.

Si bien el aroma del ‘after shave’ Proraso es muy atractivo, dura menos que el de otras marcas. Escaparate El País

¿Cómo deja la piel?

El after shave Proraso ha cumplido muy bien en líneas generales. Y no solo tras aplicarlo, ya que su envase es el que más me ha gustado. El frasco tiene, en mi opinión, el tamaño ideal —100 ml— y un diseño que facilita su agarre con una sola mano, con las letras de la marca en relieve. Lo mejor es que se abre con facilidad y, en cuanto lo acercas a la nariz, se percibe un olor muy grato.

Su fórmula está enriquecida con aloe vera y vitamina E: dos componentes que ayudan a equilibrar la piel de una manera inmediata. Esto es algo que he podido comprobar con satisfacción. Me ha reducido la visibilidad de los típicos granitos que se generan en ciertas partes de la cara y del cuello. Su efecto calmante es poderoso.

Además, la sensación que aporta este after shave es que se absorbe con rapidez, no es nada graso y combina dos universos en uno: lo mejor del bálsamo junto a lo mejor de la crema protectora. Su aroma agradable es potente, pero durante las pruebas he notado que la fragancia se desvanece más rápido que la de otras opciones.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Efecto calmante.

Reduce la aparición de granitos.

Aroma fresco y agradable.

Fórmula con aloe vera y vitamina E.

Frasco muy elegante.

A mejorar:

La fragancia dura menos que la de otras opciones.

‘After shave’ para hombre Viking Revolution

Mi aspecto favorito del after shave Viking Revolution es su potente efecto calmante y su textura, que pese a ser densa, se absorbe rápido sin dejar sensación grasa. Sin embargo, el tamaño reducido del frasco, una fragancia menos duradera y un dosificador poco práctico hacen que resulte menos cómodo para el uso diario.

A pesar de su efecto calmante, la fragancia del ‘after shave’ Viking Revolution dura poco. Escaparate El País

¿Cómo deja la piel?

Las propiedades de una planta como el sándalo están muy bien combinadas en el after shave Viking Revolution. Reconozco que desconocía de su existencia, pero la experiencia ha sido agradable. El frasco es el más pequeño de la comparativa y es idóneo para llevarlo de viaje, aunque resulta menos práctico en el día a día. Además, su aroma es placentero, pero dura mucho menos que los demás que he probado.

Es cierto que su textura puede parecer muy densa, pero se absorbe con celeridad y no deja sensación grasa. Lo mejor es que su efecto calmante es bastante intenso, que es lo más importante. Sin embargo, habría que mejorar su formato de aplicación —tipo dosificador—. ¿Por qué razón? Cuesta un poco cogerle el punto para obtener la cantidad deseada de loción, sobre todo, si vas con prisas.

¿Por qué lo recomendamos?

Lo mejor:

Efecto calmante.

Tamaño perfecto para viajes.

Aroma agradable.

Fórmula con sándalo.

A mejorar:

El frasco es pequeño para el día a día.

La fragancia dura menos que las demás.

Cuesta cogerle el punto al dosificador.

Preguntas frecuentes sobre bálsamos ‘after shave’

¿Qué es un ‘after shave’?

El after shave es un bálsamo que ayuda a desinfectar la piel tras el afeitado y fomenta la cicatrización de los pequeños cortes que se producen al pasar la maquinilla manual o la afeitadora eléctrica.

¿Para qué sirve un ‘after shave’?

Aunque muchos after shave sirven para perfumar esta parte del rostro, su función principal es la de minimizar la irritación provocada por las cuchillas en contacto con la piel. Además, tiene propiedades antisépticas y astringentes y aumenta la dosis de hidratación perdida.

¿Cómo aplicar el ‘after shave’?

En primer lugar, se debe aplicar agua fría en las zonas donde nos hemos afeitado con la intención de que los poros se cierren. Justo después, hay que secar la cara con una toalla dando golpes leves y, a continuación, aplicar el after shave.

¿Cuánta cantidad de ‘after shave’ es la recomendable?

Puedes verter poca cantidad sobre la palma de la mano o los dedos y esparcirlo sobre el rostro de manera directa. Se recomienda usar menos after shave del deseado para evitar derrocharlo. Las lociones de tipo gel o bálsamo son las más duraderas.

¿Qué tipos de ‘after shave’ existen?

Fragancia, textura, modo de empleo, etc. Hay varias opciones por las que nos decantamos por un after shave u otro del mercado. Entre estas variables se pueden adquirir: lociones líquidas, en formato gel (con fórmula de alcohol o sin ella), más cremosas o formuladas con polvos de talco.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.