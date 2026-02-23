Asics rebaja las zapatillas que mejor se adaptan al pie para caminar y correr

Las zapatillas Gel-Contend 9, tanto en su versión para hombre como para mujer, son modelos versátiles, cómodos y muy resistentes para el día a día

La famosa marca japonesa, Asics, que recibe su nombre a partir de un proverbio latino que todos hemos escuchado alguna vez: mens sana in corpore sano (una mente sana en un cuerpo sano), es mundialmente conocida por la calidad de sus productos, especialmente de sus zapatillas deportivas, bien conocidas entre los más deportistas por su buena amortiguación, lo fácil que se adaptan a la pisada y su excelente durabilidad. Dentro de la marca hay diferentes modelos con diferentes precios debido a sus prestaciones técnicas y, como no todo el mundo entrena para una maratón, Asics crea muchos modelos versátiles que te sirven tanto para hacer deporte como para salir a caminar.

Las Asics Gel-Contend 9 para hombre y para mujer son unas zapatillas diseñadas para resaltar las principales características del calzado Asics: comodidad, estabilidad y una buena adaptación al pie.

Zapatillas Asics para mujer: 46% de descuento, ahorras 32,51 euros.

Zapatillas Asics para hombre: 29% de descuento, ahorras 20,01 euros.

La amortiguación perfecta para llevar a diario

Una de las características que más destacan de estas zapatillas es su amortiguación de gel en el talón, que ayuda a absorber el impacto cada vez que apoyas el pie. Y si además le sumas la mediasuela AMPLIFOAM, que te ayuda a tener una pisada más estable, notarás cómo, con el paso de los días, acabarás con los pies y las piernas menos cansados que cuando usas otro tipo de calzado.

Transpirables y con un ajuste muy cómodo

La parte superior de estas zapatillas es de malla técnica, lo que es muy bueno para permitir que el pie esté ventilado a la vez que mantenga un buen ajuste. Gracias a la malla transpirable, estas zapatillas generan menos sensación de calor en el pie cuando caminas rápido o cuando sales a correr. Además, se ajustan fácilmente al pie sin presionarlo demasiado para que puedas pasar muchas horas con ellas puestas sin notar mucha presión ni sentir esas ganas enormes de quitarte los zapatos.

Una suela pensada para evitar resbalones

Además de ser muy resistente al uso y al paso del tiempo, la suela tiene muy buen agarre tanto en el asfalto como en caminos de tierra. Si sueles salir a caminar por la ciudad o a correr por el parque, con estas zapatillas no tienes por qué preocuparte por la tracción: su suela aporta una base muy estable y segura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de febrero de 2026.

