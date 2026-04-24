Vinculada a proceso Nazaret Rodríguez, la directora de Metaxchange Capital acusada de fraude

La supuesta trama de fraude desplegada por Metaxchange Capital ha dejado tras de sí más de un millar de clientes afectados, unos 2.000 millones de pesos en depósitos y más de un centenar de denuncias. El caso cobró relevancia a fines de febrero pasado cuando la actriz y cantante Sandra Echeverría denunció en sus redes sociales el quebranto económico que sufrió a manos de la empresa. Tras meses del rastreo de cuentas y análisis de testimonios y pruebas, la directora de la firma, Nazaret Rodríguez, fue detenida la semana pasada en un exclusivo barrio de Ciudad de México y este jueves ha sido vinculada a proceso. “Todos los discursos que la señora ha sustentado sobre su inocencia y sobre tratar de culpar a gente que fue inversionista son completamente falsos”, indicó la intérprete después de acudir a la segunda audiencia sobre el caso en Ciudad de México.

Rodríguez es señalada por su participación en un esquema de fraude piramidal que ofrecía a sus clientes un atractivo esquema de inversión, con rendimientos de hasta un 15% mensual, para después desaparecer sin dejar rastro. Tras su detención, la firma publicó un vídeo, grabado previamente, en el que su directora se defiende enérgicamente y asegura que emprenderá acciones legales contra Echeverría por daño moral. La actriz ha negado cualquier denuncia en su contra. “No me sorprende que haya grabado un video antes de su arresto, haciendo creerle a la gente que todo está bien, culpando a los inversionistas, culpándolos a todos ellos de las pérdidas de su dinero. Sin embargo, no ha procedido nada porque no tiene evidencia”, refiere.

La intérprete, reconocida por sus papeles en telenovelas y portadas de revistas de papel couché, llegó a Metaxchange Capital en 2023 por la recomendación de una amiga. Decidió invertir, pero tras un par de meses de recibir el retorno de sus inversiones comenzaron las excusas, los aplazamientos y luego, el silencio. Lo que inició como una promesa de inversión y crecimiento patrimonial se convirtió en un agujero negro para miles de personas, con amenazas de por medio. En su caso, tras hacer pública su denuncia, Echeverría afirma que ha recibido correos intimidantes por parte de la ahora acusada donde le lanzan calificativos como “hola marrana”. Pese a estos correos intimidatorios, la también cantante decidió proseguir en su batalla legal: “Yo no estoy aquí peleando para recuperar algo de dinero, estoy aquí peleando para que se haga justicia y para romper esta estructura de fraude”, defiende.

El gancho de la supuesta estafa tenía como punto de partida un esquema de compraventa de divisas con el que generaban atractivas ganancias para sus inversionistas, operaciones respaldadas por contratos y cuentas bancarias. Bajo este andamiaje, la firma captó recursos de múltiples personas bajo la promesa de invertirlos en operaciones financieras. Sin embargo, la investigación realizada por la Fiscalía señala que tras los primeros pagos a sus clientes las retribuciones se suspendían abruptamente, dejando a los afectados en vilo. “Los análisis financieros han permitido establecer que los pagos realizados no provenían de actividades económicas reales, sino de dinero aportado por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal”, detalló la dependencia, por escrito.

Metaxchange Capital es una sociedad anónima de capital variable y, por ende, no requiere supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La empresa fue creada en 2012 con una aportación de 50.000 pesos. Hasta el momento, la firma suma, al menos, unas 147 denuncias. Sin embargo, Echeverría afirma que aún existen muchas víctimas que no se han atrevido a denunciar porque también han recibido amenazas y temen represalias. Aunque se solicitó a la empresa su versión sobre el caso, al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

“Te decimos cómo hacer crecer tu patrimonio”, promete desde el primer vistazo la página de Metaxchange Capital. Tanto en su web como en sus redes sociales, la compañía presume una imagen de solidez financiera y un amplio abanico de consultorías que van desde las claves de la inflación hasta los efectos de la revisión del TMEC. Ahora, esta apariencia de “experiencia internacional” comienza a desmoronarse: la directivo ha sido llevada ante la justicia y las denuncias en su contra se acumulan.