Sheinbaum apuesta por un nuevo equipo económico para afrontar las cruciales negociaciones del TMEC

México encara una de las negociaciones más decisivas para su futuro y la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido ajustar las piezas de la maquinaria diplomática. En medio de las turbulencias económicas y políticas provocadas por un Donald Trump cada vez más imprevisible, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TMEC) es el gran parachoques. Ya ha servido de escudo ante la guerra comercial desatada por la Casa Blanca, donde el saldo mexicano ha sido menos gravoso que la media mundial, y ahora toca renovar ese blindaje del modo más sólido posible. No será una tarea sencilla. Trump jugará duro para rebajar todo lo que pueda el alcance de un acuerdo al que ataca con insistencia, sin disimular que su deseo último es dinamitarlo y negociar por separado con México y Canadá. Para afrontar el desafío, la presidenta ha ido modificando algunas piezas, diseñando un equipo de su confianza más técnico que político, como demuestra el inminente recambio en la embajada mexicana en Washington.

El elegido es Roberto Lazzeri, actual director de la banca de desarrollo mexicana. A falta de la confirmación por la contraparte estadounidense, Lazzeri sustituirá a Esteban Moctezuma, un embajador de perfil más político heredado del sexenio anterior. Un veterano, 71 años, con una amplia carrera en el PRI al que Andrés Manuel López Obrador fue a buscar a la Fundación Azteca, el brazo filantrópico de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios mexicanos más poderosos y gran antagonista del Gobierno actual. Con este movimiento, Sheinbaum no solo apuesta por un perfil más técnico, con buena relación con sus pares financieros al otro lado de la frontera. También sigue avanzando en una reordenación de todo el aparato del poder, desde la Fiscalía General a la ejecutiva del partido, Morena, aupando a puestos clave a figuras de su círculo más cercano.

Las negociaciones para la revisión del TMEC arrancan en julio, pero los equipos técnicos llevan semanas preparando el terreno. De hecho, Lazzeri, de 42 años, ya fue anunciado a inicios de esta semana como un refuerzo en las mesas de negociación y participó en la reunión entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y el gabinete económico de Sheinbaum. La incorporación de Lazzeri con un papel protagonista no es el único cambio en una delegación en la que, hasta ahora, mandaba más el peso político con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como punta de lanza.

Fuentes allegadas a las mesas de trabajo señalan a EL PAÍS que este nuevo grupo de avanzada, además de estar encabezado por el próximo embajador en Washington, contará también con Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial, y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial y del Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Dos figuras del entorno de la presidenta. Alarcón fue coordinadora de Asesores y Asuntos Internacionales durante el Gobierno de Ciudad de México de Sheinbaum. Mientras que Gómez Sierra es el puente de confianza del Ejecutivo con los empresarios.

Otra figura que gana peso, aunque con un papel menos protagonista, es Rogelio Ramírez de la O. El exsecretario de Hacienda no solo es el padrino de Lazzeri, quien trabajó mucho tiempo en su secretaría durante el sexenio anterior. Ramírez de la O, un economista reputado con una larga carrera en el sector privado, fue el primer secretario de Hacienda de Sheinbaum, y tras su salida el año pasado, pasó a ocupar el cargo de asesor económico internacional del Ejecutivo. Fuentes cercanas a las mesas de trabajo del TMEC aseguran que con los recientes cambios y desde su nueva posición, ya está teniendo un papel relevante.

En el otro lado de la balanza, el liderazgo de Ebrard queda ahora más disminuido. El secretario de Economía es uno de los cuadros más solventes y experimentados de Morena. Ya sabe lo que es lidiar con Trump durante su primer mandato, en ese entonces desde la dirección de la cancillería. En todo caso, no forma parte del grupo de colaboradores de largo recorrido de la presidenta. Más bien fue su rival directo durante las primarias presidenciales del partido. Vendió cara su derrota y llegó a coquetear con una salida del partido. Según el plan de paz de López Obrador, su segundo puesto le garantizó un puesto en el Gabinete y, entre los liderazgos heredados del sexenio anterior, es el que mejor se ha acomodado a los nuevos tiempos. Aunque estos días le ha salpicado una polémica que ha escalado incluso a la Secretaría Anticorrupción, que ya investiga la estancia de uno de sus hijos en la residencia de la Embajada de México en Londres cuando él era canciller.

Ebrard, en todo caso, aportará el peso más político dentro del nuevo equipo diseñado por la presidenta, que de facto ha tomado el control del proceso de revisión del TMEC. La tarea es una cuesta arriba frente al Gobierno de Trump, que ha castigado con aranceles los productos que quedan fuera del acuerdo de libre comercio. En concreto, a una parte de las industrias siderúrgicas y automotrices. Tras la visita de esta semana del representante comercial de EE UU, el propio Ebrard reconoció que es poco probable que las tarifas desaparezcan, sin embargo, se está peleando por una reducción. “El sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese. No hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel; ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles y también hay reglas de origen. Tampoco va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser complejo, hay muchas incertidumbres, pero vamos a hacer un gran esfuerzo”, zanjó el secretario.

México comparte con Estados Unidos una frontera de más de 3.000 kilómetros, un intercambio comercial anual de casi 9.000 millones de dólares y más de las tres cuartas partes de sus exportaciones con destino al vecino del norte. Con su estrategia de “cabeza fría” y no confrontación, el país latinoamericano pretende blindar su escudo antiaranceles y afianzarse como aliado de EE UU frente a Asia. Después de numerosos viajes, mesas de trabajo e intercambio de estadísticas, el panorama aún se antoja cuesta arriba. Sheinbaum y su equipo táctico deberán bordar con hilo filo la estrategia a seguir en Washington.