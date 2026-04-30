Rollos de papel higiénico en el campo, como en el Calderón: “Pocas veces nos hemos acercado a un ambiente así”

El recibimiento que hizo la afición del Atlético de Madrid a su equipo este miércoles en a su llegada al estadio Metropolitano fue espectacular. También la atmósfera de dentro. Los casi 70.000 espectadores que abarrotaban las gradas en la ida de la semifinal de la Champions lanzaron una infinidad de rollos de papel higiénico al campo para recibir a los hombres de Diego Pablo Simeone a su salida al césped, creando un entorno ensordecedor y una imagen para el recuerdo. “Los aficionados lanzaron papel higiénico sobre el campo mientras los equipos salían” y una carita de sorpresa fue el tuit que lanzó el medio deportivo ESPN al ver ese momento. “Rollos de papel en la cabina de comentaristas”, comentó la BBC junto a una foto de su locutor riéndose sorprendido. “¿Por qué la afición lleva rollos de papel?”, reaccionaba otra cuenta en X.

Sí, el papel inundó la conversación en redes nada más empezar el partido, y precisamente en las redes fue donde se inició esta campaña. La cuenta del Frente Atlético compartía un tuit el 28 de abril en el que invitaba a los seguidores del club rojiblanco a llevar rollos de papel y lanzarlos al campo, como en los viejos tiempos: “Mañana nos jugamos una final de Copa de Europa 10 años después. El primer gol se mete desde la grada”. Un tuit que iba acompañado de un vídeo que recordaba una escena similar vivida en el antiguo Vicente Calderón. La misma cuenta recordaba poco antes del partido que los rollos se debían tirar a la salida de los jugadores.

“Olía a azufre el estadio Metropolitano. Una espesa nube de residuos de la pólvora impregnaba el aire de sustancias picantes, señal de la proximidad de bengalas y auspicio de una tarde de inflamaciones que solo tuvieron expresión en aquello que hacía la gente en la grada y en la calle”, contó en su crónica el periodista de EL PAÍS Diego Torres. Un ambiente que los entrenadores de ambos equipos también resaltaron por encima del análisis puramente deportivo: “Me pone muy contento todo lo que pasó a la llegada al estadio, cómo nos recibió la gente, el ambiente, la llegada después de perder una final. Pocas veces nos hemos acercado a un ambiente así. No hay palabras para agradecer el cariño de la gente”, declaró Simeone. El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no quiso ser menos: “Lo primero decir que es un privilegio y un gusto jugar en un ambiente así. Creo que lo que generan en este estadio, la energía, la pasión con la que todo el mundo viene al campo es una cosa impresionante. Ha sido increíble jugarlo”.

Una crónica de EL PAÍS del año 2001, cuando el Atlético de Madrid estaba en segunda división, ya destacaba como en un partido frente al Betis, la afición había utilizado papel higiénico para alentar al esquipo. “Un ambiente de primera o de competición europea, lleno de confeti, rollos de papel higiénico volando, y retumbar de palmas y petardos. ‘Esto es alucinante, parece el Maracaná’, se regocijaba un aficionado atlético antes de comenzar el choque”, recogía el artículo.

Eso sí, la normativa del socios y espectadores del club madrileño recuerda en su artículo número 7, sobre las condiciones generales de permanencia en las instalaciones, que queda prohibida “la introducción de elementos que, aunque en pequeñas cantidades puedan ser inocuos, una vez en el interior del recinto deportivo y juntándolos puedan suponer un riesgo para la seguridad, como pueden ser rollos de papel higiénico, pelotas de tenis, golf, balones y cualesquiera otros que reúnan dicha condición”.

El Atlético de Madrid empató (1-1) este miércoles frente al Arsenal FC en la ida de semifinales. Los rojiblancos igualaron el gol inicial del conjunto londinense con un gran segundo tiempo en el que generaron ocasiones claras para acudir con ventaja al partido de vuelta en Londres, que se jugará la próxima semana.