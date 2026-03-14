¿Va a perder Timothée Chalamet el Oscar tras las polémicas? Estas son las predicciones de los expertos

Timothée Chalamet no atraviesa su mejor racha mediática. Al inicio de la temporada de premios 2026, el actor era uno de los favoritos en las predicciones de los Oscar, que se celebrarán este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Chalamet aspira a llevarse la estatuilla a Mejor Actor por Marty Supreme. Aquí interpreta a Marty Mauser, un ambicioso jugador de ping-pong que intenta triunfar en el competitivo mundo del tenis de mesa profesional. Todo apuntaba a que el joven actor podría destacar después de haber perdido la oportunidad de ganar el Oscar en años anteriores frente a Gary Oldman en 2018 y Adrien Brody en 2025.

Sin embargo, a su discreta presencia en las ceremonias de premios se sumó el escándalo que rodea al director de Marty Supreme, Josh Safdie, acusado de haber hecho filmar a una actriz menor de edad en una escena sexual con un actor no profesional durante el rodaje de Good Time en 2017. Además, se han intensificado las críticas hacia Chalamet por sus comentarios en una reciente entrevista, donde afirmaba que el ballet y la ópera “no importaban a nadie”.

Las palabras del actor han generado gran polémica dentro y fuera de Hollywood, provocándole una reacción difícil de enfrentar. No obstante, esto no debería afectar su carrera de cara a los Oscar, ya que la votación terminó antes de que surgiera la controversia, el 12 de diciembre.

¿Puede perder Timothée Chalamet el Oscar? El papel a favor y en contra de la reputación en Hollywood

“Si la pregunta es si puede perderlo, entonces no, porque la polémica surgió después de que se cerraran las votaciones de la Academia. ¿Puede ganarlo? Sí o no, está siendo una temporada de premios con poca previsión, al menos en las categorías masculinas. La de Chalamet es una controversia menor que, además, en cierto modo, ha tenido un efecto positivo en el mundo de la cultura”, explica a EL PAÍS el periodista especializado en cine Javier Rodrigo Saavedra.

Un aspecto llamativo es cómo las críticas hacia Chalamet se han mediatizado mucho más que la controversia que rodea a Safdie.“La gente está poniendo el foco en Chalamet, cuando en realidad debería centrarse en Josh Safdie. La primera campaña de desprestigio afectó quizá a toda la película de cara a los premios, ya que sí coincidió con el periodo de votaciones. A Zoe Saldaña no le perjudicó con la campaña de Emilia Pérez, aunque ella venía de ganar el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG, una colección en la que Chalamet solo tiene el BAFTA”, añade Rodrigo Saavedra, comparando con la crisis reputacional que afectó a Karla Sofía Gascón en los Oscars 2025.

Lo que parece claro entre los expertos es que, aunque una crisis de reputación puede influir en la carrera al Oscar, influyen aún más dos factores: la magnitud de la campaña y la posición del actor o actriz en el sector.

“La industria del cine se fundamenta mucho en la reputación de una persona. A Hollywood, al fin y al cabo, lo que le interesa es hacer dinero, y si Timothée genera ingresos con Dune…”, explica a EL PAÍS el productor cinematográfico emergente Arnold Lozada. “Lo que puede determinar una crisis o la obtención de un premio es también la circunstancia que esté viviendo Hollywood. Ellos quieren seguir haciendo dinero, y a la gente ya no le interesan los premios como antes. Incluso, puede que a los académicos les interesen estas controversias porque les da más visibilidad. Además, Timothée está ahora con Kylie Jenner, lo que le aporta más visibilidad ante personas que quizá ni siquiera siguen el cine”, añade Lozada.

“¿Le perjudicará? [A Timothée] No. Nadie recordará esto cuando se reparta el próximo palmarés de los Oscar, gane o pierda. Al fin y al cabo, Timothée ya forma parte del clan Kardashian, quizá las mejores maestras de crisis reputacionales del siglo XXI. Karla Sofía Gascón pudo superarlo, con una campaña mucho más agresiva; y aunque no parece que tenga planes en Estados Unidos pronto, el público español y parte del internacional ya valora su talento, y es todo un reclamo, por no decir un icono. Así que, ¿por qué no le iría mejor a Chalamet?”, espeta Rodrigo Saavedra.

En este sentido, la inversión y el posicionamiento de las campañas de las películas para los Oscars cobran gran importancia. “Puede que los millones de las campañas for your consideration pesen más que los comentarios cancelables”, explica a EL PAÍS el guionista Guillermo Guzmán. “Respecto a Timothée, seguramente el joven actor se dio cuenta del error que cometió nada más salir de la entrevista y se arrepintió. Hemos visto en años anteriores cómo escándalos como el de Will Smith o los comentarios de Karla Sofía Gascón han sido determinantes, y esta era una gran oportunidad para Timothée”, añade.

El caso de Karla Sofía Gascón se recuerda especialmente por cómo su crisis de reputación afectó a su campaña para el Oscar por Emilia Pérez, ya que la actriz no pudo desfilar por la alfombra roja como el resto de profesionales.

“Karla Sofía Gascón era una actriz que además venía de fuera de Hollywood, una mujer trans… tenía todas las papeletas para ser más vulnerable a la cancelación. Esto afectó a la campaña de la Academia, que también continúa en la lucha por traer una mayor diversidad”, explica Lozada.

Otra cuestión que quizá vaya más allá de polémicas es el elemento de la edad, que históricamente a Timotheé nunca le ha remado a favor. “Lo que siempre ha tenido en contra Chalamet es la edad. Es difícil ganar el Oscar a Mejor Actor con menos de 30 años. En el caso de las actrices es diferente, pero a Mikey Madison ya se la canceló un poco el año pasado por eso”, añade el productor.

Principales predicciones para los Oscar 2026

En las casas de apuestas, Michael B. Jordan y su papel en Sinners han ganado protagonismo en las últimas semanas, llegando al 50%, mientras que Timothée ha ido bajando hasta el 30%. Un posicionamiento con el que coinciden los expertos. Respecto a las apuestas por Leonardo DiCaprio, Wagner Moura y Ethan Hawke son muy minoritarias (>6%).

En la categoría de Mejor Actriz, la candidatura de Jessie Buckley es la más fuerte, con un 97% en casas de apuestas, siendo también la favorita de la prensa especializada. Sean Penn (One Battle After Another) y Amy Madigan (Weapons) son los favoritos en las categorías de reparto. KPop Demon Hunters lidera en animación y canción original (Golden), mientras que Frankenstein domina diseño de producción, vestuario y maquillaje.

Paul Thomas Anderson parte como favorito a Mejor Director. One Battle After Another se presenta como la gran favorita de la noche, destacando en dirección, edición y cinematografía. Otros ganadores proyectados incluyen Mr. Nobody Against Putin (documental) y Sentimental Value (mejor película internacional). Sinners también compite fuerte en Mejor Guion Original y Dirección de Casting. Respecto a sonido, F1 podría dar la sorpresa llevándose la estatuilla.