Más de dos docenas de miembros de la Mafia Mexicana son detenidos en un amplio operativo policial en California

Un total de 43 personas ligadas a la organización criminal dirigida desde las cárceles estadounidenses son acusados de delitos graves como asesinato, secuestro y tráfico de drogas

Más de dos docenas de miembros y asociados del grupo criminal la Mafia Mexicana fueron arrestados el jueves durante una operación policial llevada a cabo al amanecer en el sur de California, según informaron las autoridades. El FBI y otras agencias federales y locales llevaron a cabo los registros y las detenciones, que se realizaron principalmente en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, según la fiscalía federal.

Incluyendo a los acusados ​​que ya se encontraban bajo custodia, un total de 43 personas han sido imputadas con cargos de delitos graves que incluyen asesinato, secuestro, extorsión, la gestión de una operación de juego ilegal y tráfico de narcóticos, señalaron los fiscales.

“Estas detenciones envían un mensaje claro: el crimen organizado y la violencia no serán tolerados en Santa Ana», declaró el jefe de policía de Santa Ana, Robert Rodríguez. “Mediante sólidas alianzas con nuestras contrapartes locales y federales, continuaremos persiguiendo a aquellos que amenazan la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, agregó.

La acusación formal, de 66 cargos, alega que uno de sus líderes, Luis Cárdenas, quien se encontraba encarcelado, utilizó teléfonos celulares de contrabando para supervisar las actividades delictivas de la Mafia Mexicana desde su celda de prisión entre junio de 2024 y abril de 2026. Según documentos judiciales, este individuo dio órdenes a miembros de pandillas callejeras para que secuestraran y agredieran a personas. Asimismo, se alega que la pandilla vendía drogas, incluyendo fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína.

Los agentes incautaron cuatro kilogramos (8,8 libras) de fentanilo, 54,4 kilogramos (120 libras) de metanfetamina, 0,9 kilogramos (dos libras) de heroína, tres kilogramos (6,6 libras) de cocaína, 25 armas de fuego y más de 30.000 dólares en efectivo.

“Los acusados ​​de operar su propio “Gangsta’s Paradise” en el condado de Orange —mediante el tráfico de drogas ilícitas y la comisión de agresiones y asesinatos, entre otros delitos— están rindiendo cuentas ante la justicia hoy”, declaró Akil Davis, director adjunto a cargo de la Oficina del FBI en Los Ángeles.

Dos de los detenidos están acusados de asesinar a una víctima en un motel controlado por pandillas en Anaheim para ascender dentro de la organización criminal. Si son declarados culpables, podrían enfrentar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Cárdenas y otros tres miembros supuestamente también dirigieron el secuestro y la agresión de una víctima que era empleada en una slap house (casa de venta de drogas) controlada por Cárdenas en Stanton. La pena por secuestro es la cadena perpetua en una prisión federal.

A pesar del nombre, la Mafia Mexicana, también conocida como La Eme, no tiene orígenes en México, sino que surgió en las prisiones de Estados Unidos. Las autoridades la consideran la banda criminal mas poderosa de las cárceles de California. Se estima que hay entre 350 y 500 miembros oficiales del grupo, con miles de sicarios y asociados dentro de las prisiones, y más de 50.000 soldados rasos que también llevan a cabo sus actividades ilícitas en las calles con la esperanza de convertirse en miembros de pleno derecho. Los líderes dirigen las actividades ilícitas desde las prisiones y cobran una parte de las ganancias provenientes del narcotráfico, el juego ilegal y otros delitos cometidos en las calles.

Según los agentes, los detenidos operaban negocios de juego ilegal en centros comerciales y residencias privadas. La pandilla cobraba impuestos extorsivos y proporcionaba seguridad —incluyendo el uso de la violencia— para proteger dichos negocios de juego ilegal.

“Los miembros de pandillas que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y armas de fuego representan una amenaza para nuestras comunidades y nuestro modo de vida”, afirmó el Primer Fiscal Federal Adjunto, Bill Essayli. “Las detenciones de hoy ponen de relieve la continua cooperación entre las fuerzas del orden federales y locales contra los delincuentes violentos, así como nuestra inquebrantable determinación de combatir el crimen organizado tanto en nuestras prisiones como en nuestras calles”.