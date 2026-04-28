Trump impulsa renombrar el ICE como “NICE”

La propuesta, celebrada por el presidente como una “gran idea”, llega mientras crece el escrutinio sobre la agencia migratoria por su financiación, operativos y cifras récord de fallecimientos

La propuesta nació como una broma en redes sociales y terminó con el aval del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha respaldado cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a National Immigration and Customs Enforcement —NICE—, una modificación del acrónimo que cambiaría su significado de “hielo” a “agradable”.

“Quiero que Trump cambie al ICE por NICE, para que los medios de comunicación tengan que decir ‘NICE agents’ (‘agentes agradables’) todo el día, todos los días”, escribió en marzo la influencer conservadora Alyssa Marie. Más de un mes después, Trump recogió la idea y la hizo suya con un mensaje en Truth Social: “¡Gran idea! “Háganlo”, escribió la noche del domingo.

El gesto encaja en la lógica política del presidente, que ha hecho del lenguaje una herramienta más de su agenda. Cambiar nombres —aunque no siempre prospere— forma parte de esa estrategia. Ya lo ha hecho con el Departamento de Defensa (al cual la Administración se refiere como el Departamento de Guerra, aunque oficialmente no se haya hecho el cambio).

En este caso, la iniciativa irrumpe en un momento especialmente delicado para el ICE, la agencia encargada de ejecutar el endurecimiento migratorio que ha definido el segundo mandato de Trump. Un estudio publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) encontró que las muertes bajo custodia del ICE han alcanzado su nivel más alto en más de dos décadas, incluso por encima de los años de la pandemia. La tasa, que en 2023 era de 13 fallecimientos por cada 100.000 detenidos, se disparó a 31,8 en 2024, a 47,5 en 2025 y a 88,9 a comienzos de 2026.

El repunte coincide con el crecimiento acelerado de la población detenida, que ha pasado de unas 39.000 personas a más de 70.000 tras la intensificación de las redadas y detenciones. El informe apunta a fallas estructurales: acceso limitado a atención médica, falta de supervisión y condiciones que, en muchos casos, impiden siquiera determinar la causa de la muerte. En casi la mitad de los casos analizados, esa causa sigue sin estar clara.

El ICE ha reportado 29 muertes bajo custodia en lo que va de este año fiscal, el número más alto desde su creación en 2003. El Departamento de Seguridad Nacional, encargado del ICE, afirma que el aumento de fallecimientos se debe al crecimiento de la población detenida. “Las tasas de mortalidad bajo custodia durante la administración Trump representan el 0,009% de la población detenida”, aseguró el departamento, que también defendió que muchos migrantes reciben “la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

De igual forma, el ICE se mantiene como uno de los organismos más criticados de la Administración actual. Tanto, que en el Congreso sigue en marcha una discusión por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, con propuestas que van desde restringir las operaciones de la agencia hasta inyectarle decenas de miles de millones de dólares adicionales. Aunque el ICE ya recibió fondos millonarios en 2025, el debate sigue abierto.

En cuanto al nombre, cambiarlo oficialmente de ICE a “NICE” no depende solo del presidente: requeriría que el Congreso apruebe una ley que modifique la normativa que creó la agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Además, implicaría actualizar reglamentos, presupuestos, contratos y todo tipo de documentos y sistemas donde aparece el nombre actual, un proceso largo y costoso. Trump podría usar “NICE” de forma informal o política, pero sin esa aprobación legislativa, el nombre legal de la agencia seguiría siendo ICE.