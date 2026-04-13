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México
ICE

Un migrante mexicano muere en custodia del ICE y van 16 fallecimientos en este año

Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, llevaba detenido desde enero y fue encontrado sin signos vitales en su celda este sábado

Agentes federales escoltan a un hombre en Illinois, en una imagen ilustrativa.Jim Vondruska (REUTERS)
Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
México -
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La férrea batalla de la administración de Donald Trump en contra de los migrantes ha cobrado una víctima más. Las autoridades estadounidenses han informado este lunes de la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, un migrante mexicano de 49 años de edad que había sido detenido a principios de enero de este año. El número de fallecimientos de mexicanos en custodia del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) se eleva a 16 en lo que va de 2026. De acuerdo con el comunicado del Gobierno, Cabrera fue encontrado sin signos vitales en su celda en el centro correccional de Winn en Luisiana. A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital para un tratamiento médico avanzado, según el ICE, se decretó su muerte alrededor de las 08.51 horas.

Según la información proporcionada por las autoridades migratorias, Cabrera llevaba más de 25 años en Estados Unidos y enfrentaba cargos por posesión de droga y arresto por violencia doméstica. El mexicano había sido detenido en Chattanooga, Tennessee (a más de 900 kilómetros al este de donde se encontraba recluido), y estaba en espera del procedimiento para su deportación por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

Información en desarrollo. Habrá ampliación en breve.

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