El secretario Markwayne Mullin advierte que en mayo se acaban los fondos para pagar a los empleados del DHS

El caos aeroportuario que se produjo el mes pasado en varios aeródromos de Estados Unidos, cuando la falta de personal de seguridad por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocó largas filas en los controles, podría repetirse en mayo. Es lo que se desprende de las advertencias que ha hecho el secretario del DHS, Markwayne Mullin, quien dijo que no habrá dinero para pagar a los empleados federales en la primera semana del próximo mes si no se llega a un acuerdo presupuestario. “El dinero se está agotando a una velocidad vertiginosa y, una vez que eso suceda, ya no quedarán fondos de emergencia”, declaró en una entrevista a la cadena Fox el martes.

El DHS está cerrado desde hace dos meses por la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso, el cierre gubernamental parcial más largo de la historia del país. Los agentes de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA) estuvieron semanas sin cobrar, lo que propició que cientos abandonaran su puesto y miles se ausentaran. Las largas colas de los aeropuertos y la pérdida de vuelos se volvieron rutinarias en los aeropuertos.

El presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva a finales de marzo por la que autorizó el uso de fondos de emergencia para pagar los salarios a los empleados. Según Mullin, las nóminas de los trabajadores ascienden a 1.600 millones de dólares, y los fondos disponibles para ello no cubren más que este mes.

“Una vez que hayamos superado el mes de abril... solo me quedará una nómina por cubrir y no habrá más fondos de emergencia; por lo tanto, el presidente no podrá emitir otra orden ejecutiva para que utilicemos dinero, ya que no quedará dinero disponible”, dijo.

En una entrevista a Scripp News, Johnny Jones, secretario del Consejo 100 del sindicato de la TSA, dijo que la situación creada por el retraso en el pago de los salarios fue devastadora para muchas familias y que enfrentan multas por no haber podido hacer frente a sus pagos de alquiler o de tarjetas de crédito. Explicó que aún hay mucha gente que no ha recibido en totalidad su sueldo. Jones dijo que el 80% de los trabajadores continuaron su labor a pesar de no recibir el pago por un mes y medio.

Jones hizo un llamamiento al Congreso para que apruebe el presupuesto para todo el año, ponga fin al cierre y conceda una bonificación de 10.000 dólares a los funcionarios, “porque me imagino que todavía hay algunos empleados que no habían recibido su pago hasta hace muy poco, hasta la semana pasada. Así que ya es hora de que el Congreso diga: ‘Oigan, lamentamos haberles hecho pasar por esto’.

El desacuerdo presupuestario en el Congreso gira en torno a la reforma del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), que reclaman los demócratas y que rechazan los republicanos, lo cual ha mantenido enconadas las negociaciones. Los demócratas impusieron reformas en el ICE y la Patrulla Fronteriza después de que las operaciones policiales en Minneapolis en el mes de enero llevaran a la muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales. La brutalidad con la que los agentes realizaron las detenciones de migrantes y reaccionaron contra los ciudadanos que protestaban desencadenó una oleada de críticas y las demandas de los legisladores demócratas. Exigen medidas como la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes y la exigencia de obtener órdenes judiciales para entrar en los domicilios.

Por su parte, y en sentido contrario, algunos republicanos de la Cámara han insistido en que no pueden aprobar el proyecto de ley de gastos para la seguridad nacional sin ver un progreso significativo hacia la medida que financiaría la aplicación de las leyes de inmigración.

Los demócratas han querido aprobar el presupuesto del DHS para acabar con el cierre dejando fuera a las agencias encargadas de las operaciones migratorias, pero los republicanos se han opuesto. De todas maneras, a pesar del bloqueo, las operaciones contra la inmigración han continuado sin interrupción porque el ICE cuenta con fondos independientes. Estos fueron aprobados inéditamente en la Ley Grande y Hermosa, la megaley fiscal que pasó el verano pasado, y dejan al ICE con un presupuesto mayor que el FBI y la DEA en conjunto, y más que los fondos de muchos ejércitos del mundo.

Trump celebra la propuesta en el Senado

Los republicanos del Senado presentaron el martes un nuevo plan presupuestario que, para ser aprobado, solo necesitaría una mayoría simple, gracias a una maniobra legislativa que permitiría una serie indefinida de enmiendas. Los legisladores republicanos esperan aprobar esta resolución mediante votación esta misma semana. Con 53 puestos, los republicanos controlan la cámara Alta, pero necesitaban el apoyo de siete senadores más (hay 45 demócratas y dos independientes) para lograr los 60 requeridos. El martes, en un voto preliminar, 52 senadores dieron el visto nuevo a la propuesta, que concedería 70.000 millones de dólares al control migratorio.

Trump celebró la iniciativa republicana en la cámara Alta. “El Líder de la Mayoría del Senado, John Thune, y el senador Lindsey Graham han dado un primer paso crucial para aprobar otro proyecto de ley de Reconciliación destinado a financiar a nuestra gran Patrulla Fronteriza y a los agentes del ICE. Los demócratas de la Izquierda Radical, y su supuesto ‘líder’ —el ‘Llorón’ Chuck Schumer, uno de los senadores más incompetentes de la historia de Estados Unidos— intentarán presentar ‘enmiendas’ durante este proceso para dividir a los republicanos", escribió en su red Truth social. “Los republicanos deben mantenerse unidos y UNIFICARSE para lograr esto, y para mantener a Estados Unidos seguro — algo que a los demócratas no les importa", agregó.

Aunque la financiación de las agencias migratorias y su funcionamiento han sido el foco de las negociaciones, el DHS engloba a más de una docena de agencias, entre ellas FEMA, (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), la Guardia Costera y las agencias de ciberseguridad, servicio secreto y de la lucha contra el terrorismo.