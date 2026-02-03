Peter Mandelson renuncia a su escaño en la Cámara de los Lores presionado por el escándalo Epstein

La presión era ya insoportable incluso para el “príncipe de las tinieblas”, que había logrado sobrevivir a numerosos escándalos durante su larga vida política. Peter Mandelson ha renunciado a su escaño en la Cámara de los Lores, tal y como le habían exigido tanto el primer ministro, Keir Starmer, como multitud de compañeros del Partido Laborista y la oposición en bloque. Su escandalosa relación con Jeffrey Epstein, y los detalles presuntamente delictivos que han surgido al publicar el Departamento de Justicia de Estados Unidos nuevos documentos del multimillonario pedófilo, han puesto contra la pared a Mandelson.

La Policía Metropolitana había iniciado este mismo lunes una investigación preliminar sobre las supuestas filtraciones que el veterano político envió a Epstein cuando aún era miembro del Gobierno laborista de Gordon Brown, en 2009, en medio de la crisis financiera. Mandelson le sugirió en una ocasión que maniobrara para “amenazar suavemente” al entonces responsable de Economía, Alistair Darling, con el propósito de frenar una subida de impuestos sobre las bonificaciones de los banqueros.

Aunque lo que ha provocado la ira de Starmer y su equipo en Dowing Street ha sido conocer que Mandelson envió al financiero el correo electrónico confidencial que un asesor económico del entonces primer ministro Brown envió a éste con el plan para la venta de determinados activos inmobiliarios del Estado. El propósito era lograr dinero para aliviar la deuda, pero la información privilegiada hubiera ayudado a Epstein a lograr pingües beneficios para sus multimillonarios clientes.

Starmer ha expresado este martes su rabia por el asunto a los miembros del Ejecutivo y se ha mostrado dispuesto a impulsar una investigación para llegar hasta el final sobre los manejos de Mandelson, a quien cometió el error de nombrar embajador en Washington antes de que estallara todo el escándalo de su relación con Epstein.

