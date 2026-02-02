Nuevos correos del ‘caso Epstein’ salpican al ex-CEO de Barclays Jes Staley

Jeffrey Epstein pidió que una mujer se disfrazara de Blancanieves y el financiero le contestó semanas después: “Eso ha sido divertido. Un saludo a Blancanieves”

Nueva información relativa al escándalo que le costó el puesto al ex-CEO de Barclays Jes Staley. En 2021, este ejecutivo renunció a su cargo por los vínculos que tenía con Jeffrey Epstein tras una investigación de la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor de los mercados británico. El caso Epstein se refiere a una red de tráfico y abuso sexual orquestada por el financiero estadounidense Jeffrey Epstein durante más de dos décadas. El escándalo ha salpicado a numerosas figuras del poder político, empresarial y social a nivel mundial debido a los vínculos que el magnate mantenía con ellas.

Una de estas personas fue precisamente Jes Staley. Pese a que el exejecutivo de Barclays siempre ha mantenido que la relación con Epstein se limitó estrictamente a lo profesional, nueva información publicada este lunes por Financial Times apunta a lo contrario. Los mensajes no prueban que Staley conociera los abusos, pero sí cuestionan su versión de una relación puramente profesional.

Según informa el citado medio basándose en los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense, Epstein pidió a una mujer que comprase un disfraz de Blancanieves solo unas semanas antes de un intercambio de correos mantenido con el ex-CEO de Barclays Jes Staley.

“Me encantaría hacerte fotos con el disfraz de Blancanieves. Puedes comprar uno en una tienda de disfraces”, escribió Epstein a la mujer el 20 de junio de 2010, una petición a la que ella respondió: “¡Lo compraré!”.

Tres semanas después de esa conversación, Staley envió un correo a Epstein el 10 de julio en el que dice: “Eso ha sido divertido. Un saludo a Blancanieves”. Según FT, ese mensaje fue uno de los más controvertidos de entre todos los intercambios de correos que los dos hombres mantuvieron durante años.

El periódico de origen británico detalla la existencia de otro mensaje enviado a Epstein ese mismo 10 de julio procedente de una segunda mujer. Esta segunda mujer escribió de forma explícita: “A Blancanieves se la tiraron dos veces nada más ponerse el disfraz”.

El exejecutivo de Barclays aseguró el año pasado que no era consciente de las “monstruosas actividades” de Epstein durante el tiempo que mantuvo contacto con él. Los nuevos correos no hacen mención directa a Staley ni tampoco figura como recipiente de los mensajes. La correspondencia no especifica que las menciones a Blancanieves se refieran a la misma persona.

Staley intentó en 2025 revocar a través de los tribunales la prohibición de por vida que le impuso la FCA sobre trabajar en puestos directivos en la industria financiera por sus vínculos con Epstein. Según FT, durante el juicio, Staley fue preguntado si recordaba referirse como un personaje de Disney o como Blancanieves a cualquier mujer que acompañara a Epstein. El ex-CEO de Barclays dijo que no.

“Soy honesto con Dios, cuando escribí los correos electrónicos no tenía ni idea de a qué se refería esto. No tengo ni idea de quién es Blancanieves”, testificó Staley en el juicio. El ex-CEO de Barclays no consiguió revertir la prohibición impuesta por la FCA con los procesos judiciales del año pasado.