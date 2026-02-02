Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por las bromas sobre su relación con Epstein: “Nunca me habían acusado de eso”

Trevor Noah aseguró en los premios de la música que el presidente y Bill Clinton habían estado en la isla del pederasta, y el magnate le llama “completo perdedor”

Entre galardones para Bad Bunny, Kendrick Lamar o Billie Eilish, Donald Trump fue uno de los protagonistas ausentes de los premios Grammy, tanto por sus políticas migratorias y el ICE como por las constantes pullas del presentador de la ceremonia, Trevor Noah, contra el presidente de EE UU. Pero hubo una broma que soliviantó especialmente al magnate, una en la que lo relacionaron con el pederasta Jeffrey Epstein, y por la que Trump incluso ha llegado a amenazar al cómico y escritor sudafricano con denunciarlo.

Los de este domingo eran los sextos y últimos premios Grammy que conducía Noah, y quiso irse por todo lo alto, sin tapujos, con bromas sobre Nicki Minaj, a costa del canal CBS donde se emitía la gala (y que Trump ha querido controlar) y pidiendo a Bad Bunny que lo acogiera en Puerto Rico. Pero el chiste que más molestó al presidente fue uno en el que explicaba por qué Trump quería hacerse con Groenlandia: “Desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con [el expresidente] Bill Clinton”, dijo en referencia al lugar donde el pederasta llevaba una red de prostitución de menores.

El mensaje de Trump en TruthSocial. efem0575 (EFE)

Después de estas acusaciones, Trump acudió a su red social, TruthSocial, donde habitualmente contesta a lo que ve en televisión, para responder: “Noah ha dicho INCORRECTAMENTE que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡FALSO! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí, ni cerca, y hasta estas falsas y difamatorias declaraciones, nunca había sido acusado de estar allí, ni siquiera en los medios de noticias falsas", atacaba el mismo fin de semana en el que se han publicado más de tres millones de nuevos papeles del millonario pederasta Jeffrey Epstein, que incluyen unas 4.500 referencias a Trump, del que fue amigo durante 15 años.

Aunque resulta extremadamente personal en sus libros y monólogos, era de esperar que Noah fuera político, ya que esa siempre ha sido una de sus marcas. Durante años, presentó el informativo de humor The Daily Show, donde criticaba diariamente las políticas de Trump en su primer mandato. Trump guardaba rencor y no paró con los insultos al conductor en su red social, al que amenazó con una denuncia en los juzgados: “Noah es un perdedor total, y mejor que tenga los hechos en orden, y que los tenga rápido. Parece que enviaré a mis abogados a denunciar a este pobre y patético presentador sin talento para sacarle su dinero. Pregunta al pequeño George Slopadopolus [George Stephanopoulos], y otros, para que sepa cómo acabó para ellos. ¡Pregunta también a CBS! Prepárate Noah, voy a pasármelo bien contigo”, respondía haciendo referencia a las denuncias que el presidente ha hecho contra otros periodistas.

De hecho, Noah comenzó la gala haciendo referencia a uno de los acuerdos extrajudiciales más polémicos del presidente: “Bienvenidos a los Grammy, en riguroso directo, porque si editamos este programa, el presidente nos demandará por 16 millones de dólares”, afirmó, en referencia a la denuncia de Trump al programa informativo 60 Minutes por editar una entrevista a Kamala Harris que al presidente no le pareció apropiado y demandarlo por unos 20.000 millones de dólares. Finalmente, el canal llegó a un acuerdo y comenzó a alinearse con Trump en varias decisiones editoriales. Al mismo tiempo, anunció el despido del presentador de late night Stephen Colbert y ha convertido las noticias de CBS en un caldo de cultivo del descontento, que ha llevado a varios periodistas a levantarse contra esta nueva política.

Trump, de hecho, hizo su propia crítica a los negocios televisivos alrededor de la gala de premios: “Los Grammy son lo PEOR, virtualmente inaguantable. CBS tiene suerte de que ya no los emitirá más”, dijo en referencia al traslado de los premios a ABC, Hulu y Disney+, y comparó a Noah con su odiado presentador Jimmy Kimmel y los Oscar, una de sus obsesiones.