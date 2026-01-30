El Gobierno de Trump publica más de tres millones de documentos del archivo de Epstein un mes después de la fecha límite

El fiscal general adjunto Todd Blanche ha anunciado este viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desbloqueado la publicación de una nueva remesa de documentos y fotografías del archivo de Jeffrey Epstein, el financiero millonario acusado de trata sexual, que murió en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio.

“Hoy estamos produciendo más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2.000 videos y 180.000 imágenes en total; eso significa que el Departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento con la ley”, aseguró Blanche en una conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia, que dirige Pam Bondi admite que se han borrado o tratado algunos documentos para no hacerlos públicos. “Se censuraron algunas imágenes pornográficas, comerciales o no, dado que el Departamento trataba a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se censuraron a personalidades destacadas ni a políticos en la divulgación de ningún archivo”.

En un comunicado para anunciar la desclasificación del tercer volumen de documentos de uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas por la relación de amistad que Epstein mantuvo con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Justicia ha asegurado: “Dimos instrucciones claras a los revisores para que las censuras se limitaran a la protección de las víctimas y sus familias”. El fiscal general adjunto detalló que se han excluido las imágenes de todas las mujeres que aparecen en los archivos para proteger su intimidad, excepto la de Ghislaine Maxwell, la pareja de Jeffrey Epstein. “No censuramos las imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a una mujer sin censurar también a un hombre”, manifestó.

Maxwell fue acusada de participar como cómplice en una red de tráfico sexual con cientos de víctimas menores de edad, hechos por los que cumple 20 años de cárcel.

El Congreso aprobó a finales del año pasado una moción para obligar a la Casa Blanca a desclasificar íntegramente todo el archivo de Epstein que obra en su poder. Los legisladores obligaban al Departamento de Justicia a publicar también un informe explicando por qué había omitido cualquier información.

El Departamento de Justicia, que dirige Pam Bondi, explica que los archivos se recopilaron de cinco fuentes principales: los casos de Florida y Nueva York contra Epstein, el caso de Nueva York contra Ghislaine Maxwell (la pareja de Epstein), los casos de Nueva York que investigan la muerte de Epstein, el caso de Florida que investiga a un ex mayordomo de Epstein, múltiples investigaciones del FBI y la investigación de la Oficina del Inspector General sobre la muerte de Epstein.

Blanche ha explicado que los fiscales federales identificaron hasta seis millones de páginas como “posiblemente pertinentes” para publicar de acuerdo con los criterios que fija la ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos, que obliga a la Administración Trump a difundir archivos de Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell. El fiscal general adjunto explicó que los funcionarios habían cometido un exceso de celo y habían identificado más documentos de los que se les requerían; por eso, insistió, el volumen es inferior a todo lo recopilado. Blanche indicó: “El número de páginas adaptables es significativamente menor que el total de páginas recopiladas inicialmente”, dijo cuando le preguntaron los periodistas sobre los otros tres millones de documentos pendientes de publicar. “Por eso mencioné hace un momento que hoy publicamos más de tres millones de páginas, y no los seis millones que recopilamos”.

El fiscal general adjunto indicó que “los empleados del Departamento de Justicia han estado trabajando duro para conseguir que se publiquen los archivos, dijo, con más de 500 abogados y profesionales dedicando largos días y noches para completar esta producción”.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]