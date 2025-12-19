La Administración de Trump publica solo una parte de los papeles de Epstein pese a que la ley le exigía difundir “todos” los archivos

El Congreso aprobó casi por unanimidad una norma que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los documentos del millonario pederasta. El plazo de 30 días para cumplirla expira este viernes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cumplió este viernes, último día del plazo que le había dado por ley el Congreso de Washington, con la obligación de publicar los papeles de Jeffrey Epstein. Liberaron una cantidad ingente de información en una web creada ex profeso, pero no toda la que obraba en su poder, pese a que la norma que le requería a hacerlo y que firmó el presidente Donald Trump especifica esa obligación.

Los papeles salieron a la luz a eso de las 16:00 y vinieron divididos por categorías −documentos judiciales de casos penales y civiles; información relacionada con la ley de transparencia, archivos que entregó en septiembre al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes−. Solo con la lectura de la lista quedó claro que había muchos materiales que ya eran conocidos. Hasta no efectuar un estudio detenido de esos centenares de miles de documentos, que se pueden consultar aquí, no será posible saber cuáles son las principales revelaciones.

La fiscal general, Pam Bondi, tenía 30 días para difundir los archivos del millonario pederasta, que murió en 2019 en una celda de Manhattan (se suicidó, según certificó el forense) mientras esperaba a ser juzgado como cabecilla de una red de tráfico sexual de menores con centenares de víctimas, algunas de las cuales solo tenían 14 años en el momento de su violación. Se esperaban cientos de miles, tal vez millones de documentos, fruto de casi dos décadas de investigaciones de las autoridades en torno a la oscura trama de abusos y relaciones con el poder de Epstein, pero la penúltima y esperadísima revelación se quedó de nuevo corta. La excusa que puso el Departamento de Justicia fue la protección de las víctimas y del nombre de las personas inocentes citadas en los papeles. Todd Blanche, vicefiscal general, dijo en una entrevista que cabía esperar nuevas liberaciones de papeles en “las dos próximas semanas”.

Fue una decepción (otra) para las supervivientes de aquellos abusos, para los políticos de ambos partidos que han peleado por arrojar luz sobre el caso y para la opinión pública estadounidense.

Esta lleva años intrigada por lo qué pasaba a puerta cerrada en los círculos de poder en los que se movía el financiero, y en los que se codeaba con presidentes (Donald Trump), expresidentes (Bill Clinton), figuras de alto relieve político (Lawrence Summers), filántropos (Bill Gates), personalidades de la extrema derecha (Steve Bannon), académicos (Noam Chomsky), miembros de la realeza británica (el príncipe Andrés) o cineastas (Woody Allen).

Una de las imágenes de Epstein publicadas por los demócratas del Congreso el pasado jueves. No hay datos sobre cuándo ni dónde se tomó; tampoco de la identidad de la mujer que lo acompaña. Oversight Dems (EFE)

Se trata de un siniestro culebrón cuyo final lleva años demorándose, lo cual ha generado toda clase de teorías de la conspiración a su paso. Y también empañando reputaciones: salir en los papeles de Epstein, hombre extraordinariamente bien conectado en ámbitos como las finanzas o la política, no significa automáticamente ser culpable de ningún delito. Tampoco haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein.

Que ese final tampoco llegase este viernes no pudo ser una sorpresa para nadie. La Administración de Trump pasó meses prometiendo que se haría la luz sobre los papeles del millonario pederasta, para después cambiar de idea en el pasado julio. Desde entonces, algunos de sus más destacados miembros, con Bondi a la cabeza, han urdido toda clase de tretas para no cumplir con sus promesas, y eso ha provocado a Trump una crisis entre su base de fieles del movimiento MAGA (Make America Great Again), muchos de los cuales son aficionados a las conspiranoias.

Todos los miembros de ambas cámaras, menos uno, un republicano, aprobaron en el Capitolio la Ley de Transparencia con los Archivos de Epstein, una norma que torció el brazo de la Administración de Trump tras esos meses de resistencia. Se daba por hecho que el nombre del presidente de Estados Unidos, que firmó esa ley, aparecería en los nuevos documentos, porque ha sido una presencia constante en las diferentes desclasificaciones que se han ido dando con el tiempo, gracias al empeño de las víctimas o de los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que ha difundido materiales en los últimos meses. El último lote, con unas 70 fotografías, llegó este jueves.

El presidente de EE UU fue amigo del financiero pederasta durante unos 15 años. Dejaron de serlo −según Trump, por iniciativa suya− en 2004, antes de que Epstein fuera procesado por primera vez en Florida y saliera prácticamente indemne, pese a las decenas de testimonios de menores a las que este reclutaba con el reclamo de hacer de masajistas a cambio de dinero y que fueron tratadas por la acusación como prostitutas. El final de la relación entre ambos amigos llegó mucho antes también de que el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad decidiera dedicarse a la política y acabase en la Casa Blanca.

Además de dar ese plazo de 30 días, la ley, de tres páginas, obliga a que el material publicado sea fácilmente consultable y descargable. Y autoriza la censura por parte del Departamento de Justicia de cualquier información que pueda ser comprometedora para las víctimas, así como de los materiales con descripciones de abuso sexual de menores, imágenes escabrosas o datos que puedan poner en peligro una investigación en activo o un proceso judicial en marcha. Bondi está también obligada a justificar esas censuras y el Congreso, a redactar un informe adicional que detalle el contenido tachado en un plazo de 15 días a partir de la publicación. Este expirará, por tanto, a principios de enero, en el caso de los documentos recién publicados.

Blanche —que ha tenido un papel destacado en los últimos meses tras reunirse durante nueve horas, en dos días separados, con Ghislaine Maxwell, conseguidora de Epstein que luego fue transferida a una cárcel de mínima seguridad en Texas— ya había advertido en una entrevista a Fox News emitida por la mañana de que no todos los papeles se conocerían este viernes.

“Para que quede claro: Trump ha dicho durante años que quiere total transparencia”, avisó. “Ahora bien, lo más importante de lo que han hablado la fiscal general y el director [del FBI Kash] Patel es que debemos proteger a las víctimas. Estamos revisando cada documento que vamos a publicar para asegurarnos de que cada víctima, su nombre, su identidad y su historia, en la medida en que sea necesario protegerlos, estén completamente protegidos”.

Anouska de Georgiou, víctima de Epstein, el pasado 3 de septiembre ante el Capitolio, durante un acto para exigir la publicación de los papeles de Epstein. Jonathan Ernst (REUTERS)

El Departamento de Justicia había declarado en las semanas anteriores que para cumplir con su obligación planeaba difundir 18 categorías de materiales provenientes de los diferentes procesos del enmarañado caso Epstein (y Maxwell). También, que eso incluiría órdenes de registro, asientos financieros, notas de entrevistas con las víctimas y datos de dispositivos electrónicos.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].