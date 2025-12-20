Las nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

21 fotosCaso EpsteinLas nuevas imágenes de Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de Estados UnidosMiles de páginas sobre el pederasta Jeffrey Epstein han sido divulgadas antes de la fecha límite impuesta por la legislación federal este viernesEl País20 dic 2025 - 01:27CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con Jeffrey Epstein, en una imagen sin datar.U.S. Justice Department (via REUTERS)Epstein fue procesado por primera vez en Florida y salió prácticamente indemne, pese a las decenas de testimonios de menores a las que este reclutaba con el reclamo de hacer de masajistas a cambio de dinero y que fueron tratadas por la acusación como prostitutas. En la imagen, una sala de masaje.Departamento de Justicia de EE. UU.Mick Jagger y Bill Clinton, acompañados de una mujer desconocida.APEpstein acompañado de mujeres a las que se les ocultó el rostro, en una serie de imágenes difundidas este viernes.Algunos de los archivos de Epstein indican que algunas de las reuniones ocurrieron en España.El cantante Michael Jackson con Epstein.Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, mejor amiga y expareja del pederasta. U.S. Justice Department (via REUTERS)Estas son algunas imágenes nuevas sobre la investigación de Epstein, publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Departamento de Justicia de EE. UU.El Congreso aprobó casi por unanimidad una norma que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar los documentos del millonario pederasta.U.S. Justice Department (via REUTERS)El expresidente Bill Clinton es uno de los políticos más presente en las fotografías divulgadas. Departamento de Justicia de EE. UU.Los documentos venían divididos por categorías: judiciales de casos penales y civiles, información relacionada con la ley de transparencia y archivos entregados en septiembre al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.Departamento de Justicia de EE. UU.Los 'papeles de Epstein' salieron a la luz este viernes tras meses de expectación.Departamento de Justicia de EE. UU.La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tenía 30 días para difundir los papeles del millonario pederasta, que murió en 2019 en una celda de Manhattan, donde se suicidó, según certificó el forense, mientras esperaba a ser juzgado.Departamento de Justicia de EE. UU.Horas antes de la desclasificación, el vicefiscal Todd Blanche había advertido en una entrevista que no saldría todo el material. Departamento de Justicia de EE. UU.Epstein en un avión acompañado de una mujer.Departamento de Justicia de EE. UU.La perspectiva de no saber toda la verdad de una vez supuso una decepción para las supervivientes de aquellos abusos.Bill Clinton en una bañera con una mujer.U.S. Justice Department (via REUTERS)Una pintura sobre Bill Clinton vestido de mujer.U.S. Justice Department (via REUTERS)Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross.U.S. Justice Department (via REUTERS)Uno de los documentos publicados.Un plano arquitectónico de una de las mansiones de Epstein.