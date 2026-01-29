La rapera Nicki Minaj defiende a Trump en plena ola de brutalidad policial en EE UU: “Probablemente, sea su fan número uno”

La cantante Nicki Minaj, de origen trinitense, reafirmó este miércoles el apoyo que lleva tiempo otorgando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Probablemente, soy el fan número uno del presidente y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más y nos motivará a todos a apoyarlo más”, dijo en un acto en Washington en el que el Gobierno presentó un nuevo programa federal de cuentas de inversión para niños nacidos en Estados Unidos. “Ya saben, las campañas de desprestigio no van a funcionar”, siguió la rapera, “él tiene mucha fuerza y ​​Dios lo protege”. Sus declaraciones llegan en medio de la ola de violencia que las políticas migratorias de Trump han dejado en el país, con los agentes del ICE protagonizando detenciones aleatorias y escenas de brutalidad policial que ya han dejado dos personas asesinadas. “[Trump] es un ser humano diferente. Es un presidente diferente. Es un líder diferente”, siguió adulando a un sonriente presidente que la miraba detrás.

Minaj llegó de Trinidad y Tobago a Estados Unidos como inmigrante ilegal a los 5 años y asegura que apenas está haciendo los trámites para conseguir su residencia. En 2024 se quejaba de ello en un vídeo de TikTok: “Uno pensaría que con los millones de dólares que he pagado en impuestos, me habrían dado la ciudadanía hace mucho tiempo”. Después de su participación este miércoles, rápidamente viralizada en redes, publicó una imagen con una de las nuevas visas Gold Card de Trump, ese documento dorado y extravagante que sirve como una vía de inmigración acelerada para obtener la residencia —y posteriormente la ciudadanía— a cambio de un millón de dólares (cerca de 800.000 euros). “¿Residencia? ¿Residencia? Estoy finalizando el papeleo de ciudadanía en este momento, según lo dispuesto por MI maravilloso, amable y encantador presidente", escribió después, asegurando, además, que no le había costado dinero conseguirla.

Su apoyo a las políticas extremistas del presidente estadounidense es más bien reciente. En 2018, durante el primer mandato de magnate, que había implementado una política que separó a miles de niños migrantes de sus familias, la trinitense publicaba en sus redes sociales: “Esto me da mucho miedo. ¿Pueden imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo?”. En 2015, durante la campaña lectoral, también mostró su apoyo a la contendiente de Trump, Hillary Clinton.

Donald Trump acomoda el micrófono para el discurso de Nicki Minaj. Kevin Lamarque (REUTERS)

Desde hace unos meses, la rapera cambió de postura y ha pasado a apoyar ferviente y activamente las políticas de Trump en sus redes sociales. Desde la ley Save, una iniciativa del Congreso que busca impedir que inmigrantes indocumentados voten, hasta el ataque del presidente a Nigeria y sus afirmaciones de que existen “asesinatos brutales” de “cristianos inocentes” en dicho país. En diciembre pasado apareció por sorpresa en una conferencia de Turning Point USA, la organización fundada por Charlie Kirk —el activista ultraconservador asesinado en septiembre del año pasado— donde criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales opositores de Trump, y explicó su frustración con la política demócrata. En esa misma comparecencia elogió al vicepresidente a J.D. Vance, diciendo que era “un gran modelo a seguir” y llamándolo “el asesino”, en tono jocoso.