Hacienda sospecha que el despacho de Montoro camufló como “prima de éxito” los pagos procedentes de las reformas investigadas

La Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que cree que sirvió a Equipo Económico (EE), el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para camuflar como “primas de éxito” los pagos que recibió por sus trabajos de consultoría para las reformas de varios impuestos. Los investigadores sospechan que en realidad se trataría de pagos para ejercer su influencia en el equipo de Montoro y lograr beneficios fiscales para sus clientes.

Hacienda ha trasladado sus conclusiones al titular de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona (antes juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad), el juez Rubén Rus, que investiga desde 2018 —y al menos siete años bajo secreto— una supuesta trama urdida en torno al despacho Equipo Económico que tendría capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas gasistas. En este causa, la Fiscalía aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de la investigación, Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo, desvinculándose así de las presuntas irregularidades.

En su informe, la Agencia Tributaria identifica tres grandes fuentes de ingresos del despacho investigado que ahora pone bajo la lupa. Por un lado, los “flujos monetarios” derivados de las reformas del Impuesto Especial Eléctrico (IEE) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); y, por otro, “flujos monetarios” que no puede llegar a concretar debido a “las limitaciones de la información facilitada”. Respecto al primer bloque, detalla que los pagos detectados, “que no existirían de no ser por el presunto concierto investigado entre el despacho y las empresas gasísticas” para conseguir una rebaja del 85% en el IEE, “se fragmentarían no solo en cuanto a su pagador e importe, sino también en el número de cuentas bancarias y de diversas sociedades vinculadas por las que trasiegan dichos fondos”, algunos de los cuales acabaron usándose para costear gastos de los socios del despacho, mientras que otros desembocaron en “diversas personas físicas y nuevas cuentas bancarias o activos” de los que “no se localiza información detallada”.

Como ejemplo de esta operativa financiera, el fisco se centra en los ingresos procedentes de la reforma del IEE y señala tres “velos” que consistirían, primero, en “dividir el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas, de tal suerte que una vez fragmentados los pagadores”, en un segundo paso, se fraccionaría en pequeñas cantidades el importe correspondiente a cada uno para, finalmente, “efectuar el ingreso en al menos dos cuentas bancarias diferentes”.

El informe precisa que hay pagos de “pequeños importes”, como 12.000, 18.000 o 36.000 euros, que totalizan cantidades por encima de los 800.000 euros que el despacho recibió entre 2011 y 2019 de manos de las empresas gasísticas para las que habría desplegado su influencia.

La Agencia Tributaria expone que “tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal”.

Hacienda apunta incluso a un cobro anticipado de esa prima de éxito, ya que se habría pagado antes de que se cumpliera la condición formalmente establecida en los documentos analizados, “enervándose así su pretendida finalidad y naturaleza”. “Las gasísticas investigadas eran conscientes, pagaban y se vanagloriaban mucho antes de lo pactado”, destacan los investigadores.

El fisco observa “un patrón” que el despacho habría aplicado a otros clientes, lo que “pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes, ajustadas a un eventual listado de precios por tipo de producto ofrecido” por Equipo Económico. En el periodo 2012-2019, identifica “más de 320 abonos por 12.100 euros que suman más de 3,9 millones de euros; más de 40 abonos de 36.300 hasta alcanzar más de 1,6 millones de euros; y más de 50 abonos de 18.150 euros” que totalizan más de 1,9 millones.

Reclama más información para ahondar en la investigación a Montoro

Por otro lado, la Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame más información bancaria de Montoro porque “no se han facilitado las cuentas” en las que consta como “titular o autorizado”. No obstante, ha avisado de que ha logrado ubicar que recibió pagos del despacho Equipo Económico —al que estuvo vinculado— por importe total de 137.358,16 euros entre marzo de 2007 y febrero de 2008.

Hacienda explica al juez de que “no se han facilitado las cuentas bancarias” en las que Montoro “consta como titular o autorizado”, por lo que no ha podido “cerciorar el importe total transferido, directa o indirectamente, por el despacho investigado a Montoro”. Por ello, pide al instructor que reclame de nuevo dichos datos.

Con todo, indica que, aun “con las limitaciones expuestas y a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada”, ha localizado siete transferencias en las que Montoro “consta como destinatario en el concepto bancario”. Se trata de pagos realizados por el despacho Equipo Económico entre marzo de 2007 y febrero de 2008 por un importe global de 137.358,16 euros.

No obstante, Hacienda recalca en su informe que, según la información del resumen anual de retenciones e ingresos a cuentas de Montoro, el exministro “ha percibido retribuciones de Equipo Económico únicamente en 2007 y por importe de 200.000 euros (70.000 euros de retención)”.

Además de las transferencias realizadas a Montoro, la Agencia Tributaria avisa al juez de que también ha localizado pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho y aún no había llegado al Gobierno. Se refiere, en concreto, a dos envíos —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que suman 9.450,69 euros. Fuentes de la defensa del despacho aseguran a este periódico que se trata de pagos por el catering de dos fiestas que se solían celebrar anualmente y a las que asistían los socios con sus familias.

En el informe se alerta de que no se ha facilitado información de las cuentas bancarias vinculadas a otros cuatro socios del despacho investigado, además el exministro Montoro: su hermano, Ricardo Montoro; la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2011 y 2016, así como socia de Equipo Económico entre 2009 y 2011, Pilar Platero; la Sociedad Servicios y Asesoramiento Limacar; y el exministro de Economía Luis de Guindos.

A lo largo de las 252 páginas, Hacienda recuerda que ya avisó en ocasiones anteriores de la “necesidad de obtener y contrastar” la información obtenida con la documentación contable, mercantil y financiera de los investigados. Y subraya que “la ausencia de tal información constituye una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe”.

Cajas de seguridad e inversiones de los que se desconoce el “beneficiario último”

El informe apunta a su vez que en las cuentas bancarias facilitadas —“entre las que no se encuentran las del señor Montoro”— se han localizado “numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado” a la Agencia Tributaria. Como ejemplo, señala pagos por importe superior a 2 millones de euros en más de 400 cheques, así como ingresos por importe superior a 4,1 millones de euros en más de 300 cheques “en las cuentas facilitadas del despacho investigado, sus principales socios y sus sociedades vinculadas”.

En la misma línea, Hacienda avisa también de que hay cajas de seguridad, inversiones financieras y transferencias “cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce”, lo que “restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado”. Asimismo, señala que “se han localizado transferencias de fondos a socios, ex socios del despacho investigado y cónyuges delos mismos”.