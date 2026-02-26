Ir al contenido
México
Arqueología

México reclama a una casa de subastas francesa por vender 40 piezas arqueológicas de patrimonio nacional

La Secretaría de Cultura afirma que han emprendido acciones legales para repatriar los objetos que están a la venta en una puja de este viernes en París

Piezas del Museo Nacional de Antropología, en octubre de 2024.Aggi Garduño
Paulina Flores Ramírez
Paulina Flores Ramírez
México -
Una nueva batalla por el patrimonio del país se ha abierto esta semana. El Gobierno ha comunicado su rechazo a la subasta de este viernes en París en la que, asegura, han identificado 40 piezas arqueológicas que pertenecen a México. A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura ha mostrado su oposición a la puja titulada “Les Empires de Lumière” [Los imperios de la luz] organizada por la casa de subastas francesa Casa Millon, en la que se pondrán a la venta “piezas que forman parte del patrimonio cultural de México”. En la nota firmada por la titular de la dependencia, Claudia Curiel, se apela “a la ética y respeto” de la entidad para no llevar a cabo una transacción con el “legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”. También se señala que el Gobierno de México ha emprendido las acciones legales correspondientes para la repatriación de los objetos por los canales diplomáticos oficiales.

De acuerdo con el documento, las 40 piezas arqueológicas que han sido anunciadas para su venta este viernes en Francia fueron identificadas después de un dictamen realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al catálogo de la subasta. Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estos objetos -inalienables e imprescriptibles- corresponden a la nación. “Su exportación está prohibida desde 1827, porque su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”, señala el comunicado. Como en otras ocasiones en las que el Gobierno ha detectado la venta de este tipo de artefactos en otros países, la Secretaría de Cultura ha subrayado que los vestigios “constituyen la memoria de los pueblos originarios”.

No es la primera vez que México se enfrenta a una batalla así. Durante años, la oferta de piezas arqueológicas prehispánicas en subastas internacionales ha sido una constante que, a pesar de las quejas del Gobierno mexicano, no ha resultado en la repatriación de los objetos. Una subasta de Christie’s en 2021, en la que se exhibieron 30 vestigios pertenecientes a México, alcanzó una recaudación de 3,5 millones de dólares (más de 60 millones de pesos). Otra puja de la casa alemana Gerhard Hirsch vendió 74 objetos que también entonces México reclamó.

En su mayoría, las piezas que el país ha logrado recuperar han sido por entregas voluntarias de particulares. Hace unos años, una familia catalana regresó más de 2.000 reliquias al país, entre huesos humanos esgrafiados usados en rituales, sellos prehispánicos, figuras de piedra y más. En 2021, ciudadanos alemanes llevaron a cabo otra entrega a través de la Embajada de México en Berlín. En esa ocasión, 34 objetos -elaborados por grupos ubicados en la Costa del Golfo de México, el Altiplano, el occidente y el área maya- fueron repatriados.

