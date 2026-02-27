El presupuesto catalán en Educación llega a los 8.000 millones, un 14% más que en 2023

El Departamento de Salud alcanza los 13.840, un 21% más que en las últimas cuentas pero lejos del gasto real consolidado el año pasado

El Presupuesto del Departamento de Educación vuelve a batir un nuevo récord al alza y alcanza los 7.954 millones para este año, según el proyecto publicado este viernes, lo que supone un 14% que las últimas cuentas aprobadas, en 2023, cuando ascendió a 6.960 millones. Con todo, desde el Departamento elevan la cifra a 8.356 millones, y explican que la diferencia se debe a “fondos adicionales provenientes de otras administraciones y que no están contemplados”.

En Educación, gran parte del pastel se lo lleva el llamado capítulo 1, es decir, el sueldo de los profesores. El gasto en personal docente funcionario y laboral asciende a 4.700 millones, casi 700 millones más que en 2023. Con todo, a pesar de estar con presupuestos prorrogados, las nóminas de los docentes han ido creciendo año tras año y se han tenido que financiar con suplementos de crédito. Falta por ver si en este aumento importante hay margen para contemplar las mejoras de salario que reclama el colectivo, básicamente con un aumento del llamado complemento autonómico, que supone unos 700 euros mensuales y que lleva congelado 25 años.

Uno de los sectores que recibe un gran impulso es la secretaría de Mejora educativa, llegando a los 570 millones, 240 más que hace tres años. En este ámbito, destaca la recién creada Agencia de Evaluación —que sustituye al Consejo de Evaluación—, que llega con una dotación de tres millones de euros. De la secretaría también dependen las becas, que cuentan con un fondo de 163 millones, 43 más que hace tres años.

La financiación de la escuela concertada también aumenta, llegando a los 1.465 millones, 200 más que hace tres años, aunque gran parte del aumento también se lo lleva las nóminas de los docentes, que corren a cargo de la Generalitat. Este incremento es menor de lo que reclama el sector, que denuncia estar infrafinanciado, tanto a nivel de condiciones laborales de la plantilla —peores que los de la pública—, como para cubrir los gastos de mantenimiento de los centros.

Como novedad, los presupuestos dedican un apartado específico a la secretaría de Formación Profesional, que por primera vez cuenta como una unidad independiente —hasta ahora estaba diluida en el entramado del Departamento. La nueva sección se estrena dotada con 38 millones.

La partida sanitaria, al alza

El Departamento de Salud también registra un aumento del gasto: en concreto, el presupuesto sanitario crece hasta los 13.840 millones de euros, un 21,3% más que en 2023. La de Salud sigue siendo la consejería con mayor presupuesto —el 30% del gasto de la Generalitat en los departamentos va a parar a la carpeta sanitaria—, pero el incremento previsto en la caja de Salud todavía está lejos del gasto real consolidado el año pasado: fuentes de Economía admiten que el gasto incurrido por esa área en 2025 ascendió a 16.600 millones, informa Lluís Pellicer. Eso indica que, a falta de cerrar la ejecución del año pasado, el gasto desplazado será de unos 2.800 millones.

La inyección de recursos en materia sanitaria llega en un momento especialmente convulso para el sector, con un conflicto abierto entre el Ministerio de Sanidad y los médicos de toda España, que han convocado varias semanas de huelgas para reclamar mejoras laborales y en contra del Estatuto Marco. El Govern ha hecho hincapié en que sus prioridades son el refuerzo de la atención primaria y acotar las listas de espera para operaciones, consultas y pruebas diagnósticas, entre otras iniciativas.

En concreto, la atención primaria, considerada durante muchos años la hermana pobre del sistema sanitario y reivindicada históricamente como uno de los grandes pilares de la red pública, contará con unos 3.800 millones de euros. Según el Govern, la partida para atención primaria crece en 616 millones. Entre las prioridades del Ejecutivo catalán en este nivel asistencial está poder atender “en un término máximo de 48 horas a las personas que lo requieran” y también desplegar toda la nueva arquitectura organizativa que ha diseñado Salud con los 27 centros de salud integral de referencia (CSIR) para mejorar la eficiencia y la accesibilidad.

Para la atención especializada se destinan más de 8.600 millones con el foco puesto en reducir las listas de espera: actualmente, la media de demora para una visita al especialista está en 115 días (un 8% más que en 2024) y las esperas para una prueba diagnóstica se acerca a los tres meses de media. En el contexto hospitalario, el Govern también quiere “impulsar la medicina personalizada y potenciar la alta complejidad clínica y reforzar la atención a enfermedades minoritarias”.

El aumento presupuestario en la carpeta de la sanidad catalana contempla un incremento de personal sanitario y de apoyo del 5,6% hasta los 111.577.

En cuanto a inversiones, el ámbito sanitario es, después de las infraestructuras ferroviarias y de transporte público, el área mejor parada: se prevé destinar 463 millones de euros para obras de ampliación y mejora de hospitales y áreas integradas de salud. La remodelación del Hospital Clínic de Barcelona (24 millones) o la transformación global del Hospital Joan XXIII de Tarragona (54 millones) se encuentran de las prioridades en inversión.

Inyección a la ciencia

El Departamento de Investigación y Universidades también recibe una inyección importante de fondos y contaría, si finalmente se aprueban los Presupuestos, con 1.873 millones, lo que implica un 17% más respecto a los 1.600 contemplados en 2023. En este caso, el protagonista de este incremento es el ámbito de la Investigación -campo del que proviene la consejera-, que llega a 400 millones, un 40% más que hace tres años.

Las universidades públicas también verán aumentado su financiación basal, que llega a los 1.140 millones, 140 millones más que en 2023, aunque a estos importes hay que sumar otras partidas que reciben por cuestiones como las inversiones para infraestructuras, investigación, etc. Otra partida que aumenta ligeramente es la de las becas, que pasa de 123 millones a los 138.

Infraestructuras y movilidad

Los presupuestos de la Generalitat destinan el 7,3% del gasto a las infraestructuras y la movilidad en plena crisis ferroviaria. En total son 3.986 millones de euros de los que 1.357 se invertirán en infraestructuras ferroviarias, 2.006 millones se destinarán al “apoyo de los viajeros”, en especial, a las bonificaciones de los abonos de transporte.

Entre los proyectos concretos más destacables están los 355 millones de euros que se destinan al servicio de Rodalies en el contrato de gestión con la intención, entre otras, de que el 96% de las estaciones estén adaptadas para los usuarios de movilidad reducida.

Se consignan 529 millones de euros que se aportan a las autoridades de transporte de todas las provincias para que todos los municipios catalanes dispongan de un sistema tarifario integrado. 40 millones de euros se destinarán a acabar el tramo central de la L9 de Metro de Barcelona. En carreteras se destinarán 521 millones, la mayoría para la conservación de las vías existentes.

En el capítulo de inversiones, destacan los 101 millones para prologar la línea de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña de Llobregat-Anoia, otros 101 millones del tranvía entre Cambrils y Vila-Seca y 50,3 millones destinada a la línea de FGC del aeropuerto del Prat.