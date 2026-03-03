Hacienda propone a Inés Olóndriz, alto cargo del ministerio, para presidir la Autoridad Fiscal

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la secretaría General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas, durante la reunión en el Ministerio de Hacienda, a 10 de abril de 2025, en Madrid.

El Ministerio de Hacienda ha decidido proponer a Inés Olóndriz, alto cargo del departamento que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, para sustituir a Cristina Herrero como presidenta de la Autoridad Fiscal (Airef). Olóndriz ejerce como secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el ministerio desde 2020. De recibir el aval del Congreso, puesto que su nombramiento requiere el apoyo de la mayoría de la Cámara baja, se convertiría en la tercera presidenta de la institución encargada de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Fuentes del ministerio aseguran que Olóndriz cumple sobradamente con el perfil exigido, respetada tanto en el sector público como en el privado. Su nombramiento, adelantado por La Vanguardia y confirmado por este periódico, se produce sin embargo en un momento tenso a cuenta de la autonomía del organismo. La Airef ha manifestado en repetidas ocasiones que la petición del Gobierno de realizar un nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones “socava la independencia” del organismo, puesto que la solicitud se ha plasmado en un decreto que le impone cómo y en qué plazos llevar a cabo la evaluación, como lamentaba recientemente Herrero en una entrevista con este medio.

Olóndriz, al igual que Herrero, que finaliza este mismo martes su mandato tras seis años al frente del organismo —el encargo no es renovable—, tiene un largo recorrido en la Administración, pero es ajena a la casa. Herrero, en cambio, ejerció durante seis años como directora de Análisis Presupuestario de la Airef cuando esta estaba presidida por José Luis Escrivá, después nombrado ministro y actual gobernador del Banco de España.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, Executive Master en Administraciones Públicas por Esade y Certified Financial Analyst por la European Federation of Financial Analyst societies (EFFAS), Olóndriz tiene experiencia dentro del sector público, pero también conoce la empresa privada. Antes de ser nombrada por Montero como alto cargo del ministerio en 2020, trabajó como analista sénior del equipo de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings, cubriendo gobiernos locales y regionales, y entidades públicas en España y en el Reino Unido.

Fuentes de Hacienda aseguran que Olóndriz es una profesional con un perfil técnico que lleva años demostrando su valía y que goza del prestigio y el respeto dentro del sector público y privado. Añaden que su experiencia laboral le ha permitido tener un profundo conocimiento del funcionamiento de los tres niveles de Administración de España: estatal, autonómica y local.