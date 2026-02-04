La Airef denuncia la “deficiencia estructural” de la gestión de las bajas en España y advierte del riesgo de “prolongaciones innecesarias”

La incapacidad temporal crece un 60% desde 2017. El tiempo medio de baja aumenta de 40 días a 46 y en el caso de la salud mental, de 67 días a 99

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) identifica “una deficiencia estructural” en la gestión de la incapacidad temporal (IT) en España, según ha comunicado este miércoles el organismo que preside Cristina Herrero en la presentación del informe Spending review 2022-2026. Es una valoración de mucho peso político, que interpela a la segunda mayor partida de gasto de la Seguridad Social (16.500 millones de euros en 2024, el doble que en 2017 y solo por detrás de las pensiones) en un contexto de crecimiento de las bajas laborales en España por diversos factores. Para corregir el problema, la Airef pide más coordinación entre Administraciones públicas y también con las mutuas y empresas, así como reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y “abordar” las listas de espera, entre otras medidas.

La Airef avisa de que esa “deficiencia estructural” deriva de la separación entre la “autoridad clínica, los médicos de atención primaria”, y la “responsabilidad financiera, el INSS”. Un esquema “agravado” por la “organización descentralizada del sistema sanitario español”. “Esta configuración dificulta la correcta internalización del coste económico y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos en ausencia de supervisión y coordinación reforzada”, advierte la Airef. Los expertos en salud laboral ya venían insistiendo en que este reparto de la competencia y la descoordinación asociada es una falla del sistema.

El aumento de las bajas es un problema que denuncian tanto las patronales como los sindicatos, pero con diagnósticos muy diferentes. Las asociaciones empresariales creen que el fraude juega un papel crucial, que muchos empleados faltan a su puesto sin justificación. Los representantes de los trabajadores insisten en que la clave de que muchas bajas se alarguen es el empeoramiento del tiempo de respuesta de la sanidad pública y el envejecimiento de la población trabajadora, y rechazan de plano el planteamiento patronal.

La Airef tiene su propia lectura: cree que los cinco principales factores que determinan el aumento de la IT son la “falta de supervisión y seguimiento de los procesos”; la evolución normativa “más garantista” y la “mejora de los convenios colectivos”; el “ciclo económico expansivo”; el “aumento de la demanda de atención primaria”; y el “incremento de las listas de espera”.

El organismo que preside Herrero indica que la incidencia de las bajas por contingencias comunes (las que no tienen origen profesional) ha aumentado un 60% entre 2017 y 2024, con un incremento de la duración media del 15%, “especialmente en las patologías de mayor gasto”. La Airef indica que esas patologías son los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas. Para intentar reducir el tiempo de espera en las segundas, la Seguridad Social llegó a un acuerdo con sindicatos y patronales para ampliar la participación de las mutuas en el tratamiento de las mismas. La mayoría de comunidades no han suscrito aún los convenios para desarrollar este pacto.

La Airef sostiene que la duración media de los procesos de baja por contingencias comunes ha crecido de 40 días en 2017 a 45,9 en 2024. El aumento es aún más relevante en las bajas por trastornos mentales: pasa de 67 días en 2017 a 98,5 en 2024. El organismo también subraya que “el 25% de las personas de baja concentra el 55% de los episodios de IT”, en lo que aprecian un fenómeno de “reiteración”.

Herrero ha destacado que el marco normativo es más garantista que hace unos años y que se han revertido “restricciones anteriores”. También ha subrayado que juegan un papel clave los convenios colectivos, dado que el 50% de los sectoriales y el 65% de los de empresas “incorporan convenios retributivos”, de manera que el trabajador de baja no nota o nota menos el recorte salarial que implica la baja. En la misma línea, dadas la mejor protección laboral en las empresas grandes, la Airef sostiene que hay más IT en esas compañías que en las pequeñas. Y también destaca que las bajas son más frecuentes entre empleados indefinidos que temporales y entre funcionarios que entre asalariados privados.

En la misma línea, la Airef subraya que las bajas laborales son un fenómeno “procíclico”, de manera que crecen durante las etapas de bonanza económica y se contraen en las crisis, por el mayor miedo de los empleados a ser despedidos durante un proceso de baja cuando la economía se tuerce. “Existe evidencia de correlación con las listas de espera, con un mayor impacto en la duración de las bajas”, ha insistido Herrero este miércoles.

La presidenta de la Airef ha reconocido que este es un tema “que preocupa y que está de plena actualidad”. Se ha referido a la IT como “una de las prestaciones principales del sistema de bienestar español”.

La Airef propone el desarrollo de un “sistema de información integrado que permita la interoperabilidad plena entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas”. También plantea “reforzar las capacidades del INSS mediante una intervención más temprana y especializada en los procesos de IT, priorizando los procesos con mayores desviaciones y los trabajadores con procesos reiterados”. La Airef también propone abordar la evaluación de las listas de espera del sistema nacional de salud, “comenzando por la mejora de la calidad, cobertura y accesibilidad de la información disponible”.

Respuesta de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social cree que este estudio de la Airef “proporciona evidencia empírica sobre los factores determinantes de la IT, su diseño institucional y la mejora de la gobernanza, un objetivo con el que este Gobierno está plenamente comprometido”. Como el organismo de Herrero, reconoce que es “una prestación muy compleja en la que conviene recordad que participan distintos actores”.

El departamento que dirige Elma Saiz sostiene que “la saturación asistencial de los Servicios Públicos de Salud es un factor crítico, a lo que se añade la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica del INSS, debido a que las bajas largas (de más de 365 días) cada vez son más numerosas”. Dado este problema, sostiene que ha llevado este asunto a la mesa del diálogo social para mejorar su gestión y que el próximo 9 de febrero “está convocada una nueva reunión en la que se debatirán algunas propuestas en las que se lleva un tiempo trabajando”.

Sobre las propuestas de la Airef, la Seguridad Social indica que ya existe “una arquitectura de intercambio de información entre INSS, los Servicios Públicos de Salud, las mutuas y las empresas que se está reforzando mediante convenios de colaboración que ya están en vigor”. También sostiene que “en lo que respecta al control y seguimiento temprano, el INSS ya cuenta con un sistema de analítica predictiva que permite una gestión avanzada y preventiva”.

“Compartimos con la Airef la propuesta de promover la implicación activa de las empresas en la gestión responsable de la incapacidad temporal y la mejora de la salud laboral. En esta línea ya se han planteado propuestas en el ámbito del Diálogo Social sobre la reincorporación progresiva al trabajo, una vez la persona ya esté de alta, para determinados tipos de patologías”, agrega el Gobierno.