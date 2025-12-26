España bate otro récord de gasto en pensiones contributivas y supera los 189.000 millones de euros en 2025

El gasto en pensiones en España va a más cada año que pasa, de la mano de la creciente presión demográfica por el envejecimiento de la población. Según los datos provistos este viernes por la Seguridad Social, el montante total dedicado a pensiones contributivas escala hasta los 189.598 millones de euros en 2025, lo que supone un alza del 6,2% respecto a los 178.500 millones gastados en 2024 y del 13,1% respecto a 2023, cuando se destinaron 168.000 millones.

La presión creciente de esta partida en el gasto público conecta con la jubilación de la pobladísima generación del baby boom, la raquítica natalidad española y la mayor cuantía de las prestaciones de los que ahora acceden al retiro, junto a la revalorización conforme a los precios sellada por ley. Según las proyecciones de la Comisión Europea, España será el país de la OCDE que mayor proporción de su PIB dedique a pagar pensiones en 2050, un 16,8%.

El último dato difundido por la Seguridad Social corresponde a la nómina de diciembre, en la que se abonaron 13.750 millones de euros, un 5,98% más que en el último mes de 2024.

El sistema dedicó otros 1.715,7 millones de euros en noviembre (último dato disponible) a las clases pasivas, un 6,4% más que un año antes. Estas pensiones son las que corresponden al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

En total, según un cálculo de EFE, el gasto en pensiones superó los 200.000 millones de euros en 2025 si a los 189.598 millones de gasto en pensiones contributivas se suman los otros 20.129 millones abonados entre enero y noviembre a clases pasivas. El año pasado, el gasto total en pensiones (contributivas y clases pasivas, con el año completo) alcanzó los 200.738 millones de euros, una cifra que ya se habría superado pese a no disponer todavía de la foto completa de diciembre.

La nómina del último mes aún no recoge la revalorización anunciada para el año que viene. Esta será del 2,7% en la mayoría de pensiones (en línea con la evolución de los precios, para que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo) y de entre el 7% y el 11,4% en las que reciben los pensionistas más vulnerables. En total, según cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el incremento promedio del sistema será del 3,4% en 2026.

Esta estimación también tiene en cuenta la prestaciones no contributivas, las que reciben los pensionistas que no han cotizado suficiente tiempo a la Seguridad Social y no tienen recursos de subsistencia. En 2025, según datos del Imserso hasta noviembre, España dedicó 3.480 millones de euros a pensiones no contributivas. Es una cuantía superior a la que se destinó a lo largo de todo el año pasado: fueron 3.411 millones de euros, incluyendo el mes de diciembre que aún no recoge la estadística de 2025.

Teniendo en cuenta esta partida, el Ivie estima que “el gasto total en pensiones públicas se aproximaría a 229.491 millones de euros en 2026, un 5,81% más respecto a 2025″, indicaba esta equipo de estudio en un informe reciente. Estos expertos indican que la revalorización eleva el gasto en 7.311 millones de euros, mientras que el número de pensiones y el efecto sustitución (las nuevas altas reciben mejores prestaciones de las que percibían los que fallecen) suma 5.299 millones de euros. “En términos macro, esto situaría el gasto en torno al 13% del PIB bajo un supuesto de crecimiento nominal del 5% en 2026″, agrega el Ivie.

La revalorización de las pensiones de cara a 2025 ya está en vigor porque el Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto ley que la consolidaba en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, para seguir en vigor pasado el plazo de un mes la revalorización exige convalidación parlamentaria y el PP no garantiza su apoyo. El grupo mayoritario de la cámara pedía al Gobierno que no mezclase la revalorización con otras medidas, camino por el que ha acabado optando el Ejecutivo. PNV y Junts tampoco garantizan su apoyo al decreto.

Incremento de la pensión media

Según los últimos datos provistos por la Seguridad Social, la pensión contributiva media asciende en diciembre a 1.317 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, un 4,4% más que el año pasado. El tipo de pensión más común es el de jubilación (6,6 millones de 10,4 millones de prestaciones), con una cuantía promedio de 1.513 euros al mes. Como esta cifra depende de la aportación en cotizaciones a lo largo de la vida laboral, las mujeres, con carreras mucho más irregulares y peor pagadas en promedio, reciben una pensión de jubilación (1.210) inferior a la de los hombres (1.730).

Los otros tipos de pensión contributiva son la de incapacidad permanente (1.212 euros al mes en diciembre), la de viudedad (937 euros), la de favor de familiares (785) y la de orfandad (527).

En su análisis de los datos, el departamento de Elma Saiz destaca que la edad media de acceso a la pensión de jubilación aumenta hasta los 65,3 años, frente a los 64,4 de 2019, “gracias en gran parte a los incentivos por demora”. Gracias a esa política, sostiene el ministerio, “las jubilaciones demoradas superan el 11% de las nuevas altas, dato que contrasta con el 4,8% que se registraba en 2019″. La Seguridad Social también destaca que las jubilaciones anticipadas son el 26,9% de las nuevas altas, frente al 40% de antes de la reforma de 2021.