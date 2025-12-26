La fortuna de BIMBA Y LOLA: las prendas que son una suerte recibir y regalar

De repartir suerte en su campaña ‘La Fortuna’ a atraer el segundo premio de la Lotería, la marca ha acabado protagonizando un cuento navideño sobre la importancia de regalar que continúa en esta selección de prendas

Hay cosas que solo pueden ocurrir en Navidad. Llamémoslo magia, destino o simplemente, casualidad, pero BIMBA Y LOLA ha acabado protagonizando la campaña más redonda de estas fiestas. La marca arrancaba diciembre repartiendo, literalmente, fortuna: el icónico quiosco madrileño de la Glorieta de Bilbao se transformó en una administración efímera de ‘rasca y gana’, La Fortuna, con el fin de amenizar la espera navideña y premiar a su comunidad. Sin embargo, como la realidad siempre supera al storytelling, la suerte le fue devuelta por duplicado.

Mientras BIMBA Y LOLA repartía dulces navideños y premios exclusivos por las distintas ciudades españolas -la marca se alió con la chef Ángela Gimeno para lanzar una serie de turrones navideños, algunos, premiados con golden tickets para canjear en sus tiendas-, serían sus propios empleados quienes terminarían recibiendo el golpe de suerte definitivo: el segundo premio de la lotería de Navidad. Una especie de fashionkarma que parecía decir: si repartes alegría, tarde o temprano, vuelve a ti.

La Fortuna de BIMBA Y LOLA, más que una acción puntual, ha funcionado como un cuento pop sobre la importancia de celebrar lo cotidiano y reinterpretar las tradiciones desde el humor y lo colectivo. Ese es el espíritu que también envuelve esta selección de regalos: zapatillas con vocación hedonista, bolsos que llevan la fantasía al gesto diario o accesorios joya que iluminan los días más fríos del invierno. En definitiva, todas esas piezas que es una suerte recibir y, sobre todo, tener a quién regalárselas.

Bailarina deportiva

La bailarina se emancipa del armario preppy para coquetear con el balletcore o la nostalgia Y2K y configurar iconos como este. Un modelo deportivo que parece pasado por el filtro introspectivo de Sofía Coppola, donde convive la delicadeza del satén rosa, la excentricidad del estampado animal y una innegable vocación rebelde.

Un colgante ‘arty’

Este colgante es el sueño de cualquier gallery girl: a medio camino entre la joyería y la escultura, desafía los códigos clásicos para jugar con las texturas y los contrastes de los materiales. Ya sea como collar o como coletero, esta pieza contemporánea, pendida de un cordón negro, derrocha actitud y brillo.

El ‘shopper’ del futuro

Si cuando invertimos en un bolso 24/7 nos limitamos a una paleta neutral, en las últimas temporadas, la veda se ha abierto a opciones más refrescantes, como este shopper metalizado de BIMBA Y LOLA. De medidas rotundas y piel plata, rompe la lógica del básico para conseguir algo mucho mejor: hacer de cada día una celebración.

Unas zapatillas clásicas

El serraje es el protagonista de esta sneaker de BIMBA Y LOLA, dotándola del encanto bohemio y cómodo que domina las tendencias del invierno. La zapatilla ideal para aquellas que aprecian los clásicos reinterpretados. Desde pantalones sastre a vestidos vaporosos, todo le sienta bien.

Una balaclava preciosista

Popularizada por Jackie Kennedy en los setenta (la aristócrata conquistó la cima de Gstaad con las balaclavas más extravagantes), esta pieza de BIMBA Y LOLA, salpicada de cristales, recupera aquel glamour alpino para llevar la estética gorpcore a un nuevo territorio: más teatral, irónico y urbano. Es la reina del invierno.

Un nuevo ‘it bag’

El Carlino pertenece a esta nueva generación de bolsos con nombre de perrito que reinterpretan el lujo silencioso desde una óptica más juguetona y contemporánea. Confeccionado en piel de efecto cepillado, dialoga con las tendencias del presente, como el color granate o las tachuelas; y, al mismo tiempo, está preparado para trascenderlas.

Un salón joya

Imagina a Parkey Posey, la irreverente musa de Party Girl, recorriendo los clubes más underground de Nueva York, con un cóctel en la mano y estos salones a sus pies. Porque ese es el espíritu hedonista de estos zapatos. Realizados en piel vegana, con un original tacón de efecto espejo y un baño hipnótico de cristales, no hay noche ni fiesta que se les resista.

Un monedero colorista

Este monedero de BIMBA Y LOLA es casi una invitación a recuperar el dinero analógico y volver a coleccionar monedas. Perfecto para regalar (o autoregalarse), el naranja quemado de la piel le añade un toque retro y de color a nuestro día a día.

Una pulsera maximalista

Más, cuando se trata de pulseras como esta, siempre es más. Con reminiscencias a los accesorios rocker de los noventa y la exuberancia de la nueva ola club kid, su escultural nudo de cristales y cadenas ilumina los looks más soberbios y nocturnos.

Un bolso místico

El misticismo vuelve a estar de moda y este bolso esotérico, de tejido pañuelo, lo abraza sin complejos: símbolos ocultos, grafismos de inspiración tarotista y una sensibilidad estética que conecta con la fascinación de los zetas por lo ritual y lo enigmático. Si hay que creer en algo, que sea en su versatilidad.

Un ‘charm’ de la suerte

El dado simboliza el azar, la llave, la puerta a nuevas oportunidades. Juntos funcionan como un amuleto. Ideal para quien empieza una nueva vida o la vive como una estimulante sucesión de giros inesperados. La suerte está echada.