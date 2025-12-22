Del café del desayuno al champán en 21 minutos y una despedida por jubilación: la lluvia de millones en el centro de Madrid

Varias personas celebran a las puertas de la administración de lotería del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

En la administración número 16, en el número 10 de la céntrica calle madrileña de Barquillo, varios ciudadanos se han topado con la suerte de adquirir el 70046, segundo premio en la Lotería de Navidad, el primero que ha salido este 22 de diciembre. Son 125.000 euros por décimo (108.000 sin impuestos). Para una de las trabajadoras es además un regalo, simbólico, porque le llega a las puertas de su jubilación. “No hay mejor forma de irse de la lotería”, dice Raquel, que culmina con alegría su vida laboral.

A su lado, una de las dueñas, Lucía Peña, sigue haciendo cálculos. Han pasado del desayuno al champán en apenas 21 minutos y a la hora de desayunar: el segundo premio se cantó antes de las 9 y media de la mañana, al poco de empezar el sorteo. Aquí se puede seguir la última hora de la Lotería de Navidad, que ha cantado el Gordo para el 79432.

En esta administración ha caído casi íntegro el segundo premio de la Lotería de Navidad. Peña detalla que se dio salida a entre 600 y 800 billetes, unos 1.200 millones de euros. Una parte importante del número se vendió por internet, por lo que ahora tienen trabajo para gestionar toda la venta online. Esto también explica que no haya mucho ambiente en el barrio. “Así son los nuevos tiempos”, resume. El número, con muchos ceros, “no gusta”, dice la lotera, pero se ha vendido y se ha repartido mucho.

“Muy contentos”, resume Nacho Hormaechea, administrador del local, que explica que el premio se ha repartido bastante con gente del barrio y alguna empresa de la zona. “No hemos tenido tiempo de aterrizar en lo que ha pasado”, añade. La administración, “una de las toda la vida de Madrid”, según resumen sus dueños, está situada enfrente del Ministerio de Cultura y mantiene una clientela fiel que se transmite entre generaciones. “Vienen nietos con los abonos de sus abuelos”, asegura.

La fortuna ha viajado de la calle Barquillo de Madrid a Vigo. Las oficinas de la empresa textil Bimba y Lola han sido agraciadas también con este segundo premio de la Lotería de Navidad. Aunque el 70048 ha sido vendido íntegramente en la capital de España, la plantilla de esta marca de moda ha comprado por Internet un número de décimos, aun sin determinar, según informan varios medios locales.

A sus 68 años, Raquel lleva 14 trabajando en la lotería. Hoy se jubila, pero lo hace de una manera muy especial: repartiendo de manera casi íntegra el segundo premio. Sus nietos se han acercado a la administración a celebrar con ella y cantarle el cumpleaños feliz mientras la felicidad se reparte y la prensa, los curiosos y los propios loteros se arremolinan en torno al roscón y al champán. A media mañana, todavía no se había acercado ningún agraciado, aunque eso no ha impedido que algún que otro cliente habitual haya querido acudir al lugar para celebrar junto con su administración de siempre: “Yo compré aquí y solo saqué el reintegro. Esta administración da muchos premios”, dice Soledad García, vecina del barrio.

Con la experiencia que dan los años, Raquel asegura que cuando los niños cantaron el número no tuvo ni que comprobarlo: sabía que lo tenían. Se trata de uno de esos números que el saber popular define como feos: un guarismo extraño, con muchos ceros. La lotera estaba segura: lo habían dado todo. Solo se le ocurre una palabra para describir este día: alegría.

La administración de Raquel, cuyo nombre oficial es Administración número 16 de Madrid, abrió sus puertas a finales del siglo XIX, en 1889, lo que quiere decir que solo una quincena de administraciones son más antiguas que ella. Su nombre original era Lotería del Murciano, un rótulo que aludía al origen de su primer lotero, que, como muchos otros en esa época, había emigrado a la capital desde el Levante para tratar de labrarse su fortuna repartiendo fortuna a los demás.

Desde entonces, acumulan más de un siglo entre los vecinos del popular barrio de Chueca, en Madrid. Para ello, por supuesto, les ha tocado digitalizarse, actualizarse el ritmo de los nuevos tiempos. Lo sabe perfectamente el argentino Andrés Rodríguez, un actor que, desde esta misma administración, ha convertido la falta de pelo en la cabeza en una virtud decisiva. Este fue contratado este año por la Administración 16 para grabar una anuncio para redes emulando los del mítico Clive Arrindell, el actor conocido en España como el calvo de la Lotería por haber protagonizado los anuncios del sorteo a finales de los 90 y principios de los 2000. “Todo empezó como un chiste”, explica, aunque es imposible no pensar que su homenaje también haya podido traer algo de suerte a una administración que todavía trata de asimilar haber repartido íntegros los 1.250.000 euros del segundo premio.