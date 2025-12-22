70048: Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Los personas afortunadas con este número reciben 125.000 euros por cada décimo premiado en el sorteo de El Gordo

El 70048 ha sido agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, que reparte 125.000 euros por cada décimo (1.250.000 euros por serie o 6.250 por cada euro apostado). Ha sido el primer premio que ha salido en el sorteo este 2025 en el Teatro Real, apenas a las 9:20 de la mañana. El número se ha vendido íntegro en Madrid, en la administración de la calle Barquillo. Samantha y Ángel, alumnos del colegio de San Ildefonso, han sido los encargados de cantar el premio.

El Sorteo Extraordinario de Navidad otorga también dos aproximaciones de 12.500 euros a los números anterior y posterior de este segundo premio (1.250 euros al décimo); 99 premios de 1.000 euros para los números restantes de la centena (100 euros al décimo); y 999 premios de 1.000 euros para los números que acaben con las dos mismas últimas cifras (100 euros al décimo).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra cada 22 de diciembre. Cuenta con El Gordo, el premio más esperado, que reparte 400.000 euros por décimo, el segundo de 125.000, un tercero de 50.000 euros por décimo, dos cuartos premiados con 20.000 euros por décimo y ocho quintos de 6.000 euros por décimo, además de las pedreas y los reintegros.

En el sorteo del pasado año 2024, el segundo premio fue para el número 40014, vendido principalmente en Valladolid, aunque también cayó en Valencia u otras provincias como Badajoz, Huelva o Madrid.

En este buscador se puede consultar los números premiados de la Lotería de Navidad y en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado que se podrá consultar una vez finalizado el sorteo, también en la web de EL PAÍS.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que las entidades no pueden solicitar ningún tipo de contraprestación a las personas que acudan a cobrar los premios del sorteo. El derecho al cobro de los premios de Lotería de Navidad caduca a los tres meses, a contar desde el día siguiente al del sorteo.