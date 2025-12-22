Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025
Cada décimos con este número recibe 50.000 euros, 2500 euros por euro jugado
El tercer premio de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados de la jornada, después de El Gordo y del segundo premio. Está dotado con 50.000 euros para los décimos agraciados (500.000 euros a la serie, 2.500 euros por euro jugado).
Además, se reparten varios premios adicionales vinculados a este premio, como es el caso de las aproximaciones, terminaciones y centenas. En las aproximaciones, se premian los números inmediatamente anterior y posterior al tercer premio con 960 euros por décimo. En cuanto a las centenas, se reparten 99 premios de 1.000 euros para los décimos que compartan las tres primeras cifras con el número ganador (100 euros al décimo). Para los premios por terminaciones, se reparten 999 premios de 1.000 euros para los números que acaben con las dos mismas últimas cifras que el tercer premio (100 euros al décimo).
El tercer premio de la lotería 2024 fue para el número 11840 y se convirtió en uno de los más repartidos de toda la jornada. Tocó en localidades Catarroja, en Valencia, que meses antes había sido una de las zonas más afectadas por la dana.
El sorteo de Lotería de Navidad 2025 reparte un total de 2772 millones de euros en premios y se puede seguir en directo desde las 9.00 horas desde el Teatro Real de Madrid.
Comprueba los números premiados en EL PAÍS
Para consultar los números premiados de la Lotería de Navidad basta con introducir la cifra en esta herramienta. También se publicará en la web la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado que se podrá consultar una vez finalizado el sorteo en nuestra web.
Solo están exentos de tributar los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los agraciados tienen un máximo de tres meses para cobrar sus premios y los bancos tienen la obligación de abonar los premios sin aplicar ninguna comisión.
