Los quintos premios del Sorteo de Navidad 2025: 23112
Los ocho números premiados recibirán 6.000 euros por décimo
23112, primer quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, dotado cada uno con 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo). Al estar por debajo del umbral fiscal de los 40.000 euros, los afortunados que hayan jugado estos números recibirán las cantidades premiadas íntegramente, sin ninguna retención de impuestos.
El primero de los ocho quintos premios se ha cantado pasadas las 10.30 de la mañana y ha sido un premio muy repartido. El mayor número de series se ha vendido en Andorra (Teruel).
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de cada 22 de diciembre reparte miles de euros entre sus numerosos premios. Los quintos premios del Sorteo de Navidad 2024 eran los que inauguraban el sorteo, ya que el primer quinto se cantaba a las 9.16 de la mañana y daba pistoletazo de salida al resto de premios. Los números premiados fueron 37876, 72853, 74778, 45456, 45225, 97345, 75143 y 60622 y fueron entonces repartidos en localidades como Elche, Tazacorte, Valencia, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Baza, Barcelona, Beasain, Novelda o Castellón. Madrid fue uno de los grandes agraciados con estos premios ya que tres de ellos, 75143, 97345 y 45225, se vendían íntegramente en administraciones de la capital.
Comprobar la lotería de Navidad en EL PAÍS
Se podrán comprobar los números premiados en la lotería de Navidad desde esta herramienta del diario y en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado que se podrá consultar en la web una vez finalizado el sorteo.
Los premios de la Lotería de Navidad se pueden cobrar durante los siguientes tres meses.
Todos los números premiados de la Lotería de Navidad
