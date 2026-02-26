Las autoridades recapturan a cuatro de los reos fugados en Puerto Vallarta tras la caída del Mencho

Las autoridades mexicanas han recapturado a 4 de los 23 reos fugados el pasado domingo del penal de Vallarta, a unos 10 kilómetros del centro de Puerto Vallarta, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en redes. Los encarcelados escaparon de la prisión durante los disturbios criminales provocados tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Harfuch no ha concretado la identidad de los criminales recapturados. “La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, ha expuesto el jefe de la dependencia.

La fuga inició en la tarde del domingo, cuando un grupo de criminales abrió una balacera en las instalaciones del penal, en Ixtapa (Jalisco), unas horas después de la caída del capo. Los criminales derribaron un portón de la prisión con un vehículo, lo que facilitó la salida de los encarcelados. Uno de los policías penitenciaros perdió la vida en esa revuelta. Harfuch informaba en la mañana del lunes de que un custodio había perdido la vida en la oleada de violencia que mantuvo en vilo al país durante al menos dos días. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha subrayado este jueves la continuidad de esa investigación para recapturar al resto de fugados. “Estamos apoyando al Gobierno del Estado para la reaprehensión de estas personas”, ha señalado en su habitual conferencia de la mañana.

Exterior del penal de Vallarte, el 25 de febrero. Daniel Becerril (REUTERS)

Cuatro días después de los altercados, las autoridades ya muestran una cierta normalidad en los territorios afectados. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, ha asegurado este jueves que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que durante el domingo cancelaron diversos vuelos, han vuelto a operar con normalidad, “al 100%”. La reacción criminal por la caída del Mencho dejó más de 70 muertos por todo el país, alrededor de 250 bloqueos en carreteras de 20 Estados, vehículos y negocios quemados y clases suspendidas. Las autoridades de Jalisco, el territorio más afectado por esta ola de violencia, trataron de rebajar la tensión desde el lunes, cuando informaron de que un día después retomarían las actividades económicas y que el miércoles regresarían las clases presenciales.

La Embajada de Estados Unidos en México también levantó el miércoles la alerta de seguridad que emitieron el lunes, en la que lanzaron una lista de recomendaciones para sus ciudadanos en el país. “Aunque los horarios de los vuelos han vuelto a la normalidad, si su vuelo directo a Estados Unidos es cancelado, podría considerar reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense”, apuntó la oficina en un comunicado, en el que pedía a los estadounidenses que retomaran “los niveles habituales de precaución”. El Departamento de Estado, a pesar de ello, recoge unas fuertes recomendaciones para sus ciudadanos, entre las que pide explícitamente no viajar a los territorios de Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero, por el riesgo de secuestro y al violencia de los grupos criminales.